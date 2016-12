Groß: Wo sind die Friedenslichter?

Mit dem von Prälat Traugott Schächtele in der Stadtkirche gehaltenen und von den Chören der Kantorei mitgestalteten Gottesdienst endete gestern der umfangreiche Reigen der durchweg gut besuchten evangelischen Weihnachtsgottesdienste, der an Heiligabend mit den Familiengottesdiensten begonnen hatte. Im Hirschacker (unter der Leitung von Gemeindediakonin Daniela Unmüßig), im Melanchthon-Haus (Pfarrer Thilo Müller) sowie in St. Maria und der Stadtkirche standen die Krippenspiele im Mittelpunkt.

Pfarrer Steffen Groß hatte sich beim Familiengottesdienst Gedanken über die Beteiligten dieser Szenerie gemacht: "Ich mag einen ganz besonders gern, der meistens nur am Rande steht und manchmal auch einfach vergessen wird: Ich mag Josef, den Mann der Maria", erzählte er vor allem den Kindern. "Meine Sympathien hat er. Da ist seine Verlobte Maria schwanger-- aber nicht von ihm. Eine Schande war das damals! Jeder andere Mann hätte damals die Koffer gepackt - und heute vermutlich auch".Aber Josef bleibt bei seiner schwangeren Maria, obwohl er manches nicht versteht. "Ich finde das großartig., er kann uns viel davon erzählen, was Weihnachten bedeutet."

Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden", so singen die Engel über den Feldern von Bethlehem. "Josef muss davon etwas verstanden haben. Er hat nicht lange gezögert.

Alle Gottesdienste standen unter den Eindrücken des Anschlags von Berlin - und das dürfte auch noch einmal für ein größeres Bedürfnis der Menschen gesorgt haben, an Weihnachten die Kirche aufzusuchen. "Am Anfang der Wochen standen Tod, Angst und Hass. Heute, am Ende, holt uns die alte Botschaft wieder ein, und der Kontrast könnte größer nicht sein: Friede auf Erden. Friede auf Erden, sagte Pfarrer Groß während der Christvesper am Vorabend, die von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer begleitet wurde.

Aber wo ist er denn, der Friede? Der nüchterne Blick auf die Wirklichkeit anno 2016 erzähle eine andere Geschichte, nicht nur in Berlin, meinte Groß in seiner Predigt: "Die Bilder aus dem zerstörten Aleppo; die verzweifelten Menschen auf den Flüchtlingsboten im Mittelmeer; der Terror, der ganz Europa immer wieder trifft. Die Atmosphäre von Hass und Unfrieden, die in die politische Debatte eingezogen ist mit den Populisten von rechts und ganz rechts - vom Frieden kaum eine Spur."

"Es herrscht die Logik der Macht"

Vor 2000 Jahren in Bethlehem allerdings sei es um den Frieden auch nicht besser gestanden. Die Gastgeber von Bethlehem haben Maria und Josef die Türen vor der Nase zugeschlagen. König Herodes habe aus Furcht um seinen Thron alle Kinder umbringen lassen. Und das Leben Jesu habe nicht im Anbruch des ewigen Friedens, sondern am Kreuz geendet. Pfarre Groß: "Es herrscht die Logik der Macht und der Sicherheit, des Eigennutzes und des Profits. Und so ist es geblieben, 2000 Jahre lang, bis heute."

So gebe es Zweifel an der Weihnachtsgeschichte mit ihrer Friedensbotschaft. "Wo sind sie, die kleinen und die großen Friedenslichter, die die Dunkelheit von Krieg, Gewalt und Gleichgültigkeit verwandeln können?" Doch in Bethlehem beginne eine Friedensgeschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt ist: "Erst am Ende der Zeiten wird der Friede ganz und gar da sein."

Bis dahin aber stehe die Friedensbotschaft in einer Spannung zur Wirklichkeit. Der Friede sei schon da und muss doch erst noch kommen. "Und so lange aber müssen wir Christen Spurensucher sein. Der Engel über dem Hirtenfeld hat uns diese Aufgabe ins Herz geschrieben: Sucht die Spuren des Friedens! Und lasst euch selbst zu Werkzeugen von Gottes Frieden machen", gab Steffen Groß den Gottesdienstbesucher mit auf den Weg.

"Damit Weihnachten wird"

Auch in der Christmette ging es um den "Friede auf Erden" und die Botschaft der Engel "Fürchtet euch nicht". Pfarrer Groß betrachtete auch da die aktuell Lage, in der angesichts von Terror und radikalisierten Flüchtlingen Furcht vorherrsche.

"Doch wirklich zum Fürchten wäre es, wenn die Flüchtlingskrise und die Terrorangst es schaffen würden, dass wir die Grundlagen unseres Zusammenlebens zur Disposition stellen. Wenn wir im Namen der Sicherheit die Freiheit einschränken; wenn wir die Religionsfreiheit aus Angst vor islamischen Fanatikern aufgeben oder das Asylrecht und damit die Menschlichkeit aus unserer Gesellschaft verabschieden," predigte Groß. Und wie die Hirten das "Fürchte dich nicht" in die Welt hinaustrugen, nachdem sie das Kind in der Krippe gesehen hatten, so könnten die Menschen das auch, jeder und jede auf seine Weise: "Damit es wirklich Weihnachten wird - für alle."