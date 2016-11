Große Begeisterung über Glücksschwein

Schwetzingen. "Ich finde die Figur gut, die Frau schaut so glückselig aus, man sieht, dass das Leben ausgelebt wurde, damals", meint Elisabeth Bernhard aus Schwetzingen. Klaus Eberhard vom Bodensee sagt: "Sie hätte provokanter sein können, ich kenne viele Lenk's." Die Gäste der Enthüllung der neuen Figur auf dem südlichen Schlossplatz sind unterschiedlicher, aber durchweg positiver Meinung zum "Schwetzinger Glücksschwein". Anders, was Modernes, zeitgemäß sollte es werden, was den südlichen Schlossplatz fortan nicht nur als Erinnerung ans 1250. Stadtjubiläum ziert.

So dachten sich Ideengeber und Gemeinderat. Das ist gelungen, kann man ohne Umschweife sagen. "Der erste 'Lenk' der Kurpfalz", unterstreicht Pöltl kurz vor der Enthüllung. Der Bodmaner Künstler Peter Lenk hat die Figur entworfen und erstellt. Unter blauer Folie versteckt, harrte die schon seit Donnerstag an Ort und Stelle aus. "Es ist das erste Mal, dass wir ein Abbild von Carl Theodor im städtischen Raum aufstellen, außerhalb des Schlosses", sagt Pöltl. Zudem gebe die Skulptur den "Blick von außen" auf den Kurfürsten eindrucksvoll wieder, "nach allem, was wir heute über ihn und die Zeit wissen."

Mit dem Fall der blauen Folie gibt es nicht etwa die Schrecksekunde, nein, Ah's und Oh's werden von klickenden Fotoauslösern übertönt. Da sitzt er nun der Carl Theodor, vor ihm die leicht bekleidete Mätresse, auf einem Schwein, einem kapitalen Tier mit einer Menge Zitzen - fruchtbar demnach, vermehrungsfreudig. Fortgepflanzt hätte er sich ja gerne der Carl Theodor - rein offiziell mit der Gattin klappte das ja bekanntlich nicht. Fruchtbar für die Stadt war aber auf jeden Fall Carl Theodors Schöngeist, der der Region so einiges bescherte, wie bekannt ist. Dann die Dame, keck, aber glücklich schaut sie voraus, hält die Zügel des Reittiers in der Hand. Die linke Hand des Kurfürsten übrigens liegt an ihrer Taille, die rechte mit ihrer linken nah dem kurfürstlichen Schenkel. Für diese Muse, die Mätresse des Kurfürsten, stand, besser saß Christine-Luise Biehler Modell, die Gattin eines Freundes von Lenk. "Ich gefalle mir sehr gut, bin sehr gut getroffen, die ganze Figur gefällt mir sehr gut", spricht sie bei der Enthüllung von wochenlanger Arbeit. Eine Tafel am Objekt soll fortan erklären, was zu sehen ist und sicher werden Carl Theodor und die hübsche Dame auf dem Schwein Schaulustige anziehen - "bis zum 1500. Stadtjubiläum und weit darüber hinaus", hofft Pöltl.