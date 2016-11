Gysi wünscht sich eine konservative CDU

Frankfurt, Schwetzingen, Sindelfingen - auch nachdem Gregor Gysi das Amt des Fraktionsvorsitzenden der Linken abgegeben hat, ist sein Terminkalender proppenvoll. Gestern war er auf Einladung von Rechtsanwalt Heiner Kranz bei den Schwetzinger Arbeitsrechtstagen zu Gast und sprach im Lutherhaus. Davor trug er sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein, bewunderte vom Fenster des OB-Zimmers aus die "Claqueure" auf der einen und das Denkmal für die Nazi-Opfer auf der anderen Seite. "Selbst komme ich aus einer wesentlich jüngeren Stadt: Berlin. Schon deshalb gratuliere ich der Stadt Schwetzingen zu allem, das heißt zum Alten, zur Tradition, zur Schönheit", schreib Gysi ins Buch.

Im Lutherhaus ging es dann vor mehr als 300 Juristen politisch zur Sache. "Die Armut beginnt immer bei den Frauen, die Zahl der prekären Beschäftigungsverhältnisse ist bei Frauen in den letzten Jahren von 3 auf 4,8 Millionen gestiegen. Das kommt auch daher, dass Männer ihre Bedeutung ausschließlich über den Beruf definieren, Frauen aber ein breites Spektrum haben. Warum gibt es kaum männliche Grundschullehrer aber viel mehr männliche Gymnasiallehrer - oder kaum einen männlichen Erzieher? Weil die Beschäftigten da nicht richtig bezahlt werden", so Gysi: "Ein Stahlarbeiter hat einen sehr harten Job und bekommt dafür zurecht gutes Geld, eine Pflegerin hat auch einen sehr harten Job und bekommt dafür viel zu wenig. Wir brauchen gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit."

Gerade im Kindergarten und in der Grundschule komme es auf hohe Qualität an: "Zwischen drei und sechs Jahren lernen die Kinder am meisten. Aber in Deutschland sind wir nirgendwo eine kinderfreundliche Gesellschaft und die 16 verschiedenen Bildungssysteme erschweren das noch zusätzlich."

Leiharbeit erzeugt Angst

Dann kritisierte der Linke die neue Gesetzgebung zur Leiharbeit: "Leiharbeit erzeugt Angst, nicht nur bei den Leiharbeitern, sondern auch in der Stammbelegschaft, die so unter Druck gesetzt und zum Verzicht gedrängt wird", so Gysi. Die 961 000 deutschen Leiharbeiter verdienten derzeit im Durchschnitt 57 Prozent vom Stammmitarbeiter. Er sähe am liebsten die Abschaffung ("Ein anständiger Unternehmer stellt den Mitarbeiter sowieso ein") oder die Begrenzung auf für drei statt 18 Monate, um eine Produktionsspitze abzufangen. Dann aber zum gleichen Lohn plus zehn Prozent Aufschlag, weil der Leiharbeiter so flexibel einsatzbar sei. Schon gar nicht dürften Leiharbeiter als Streikbrecher eingesetzt werden, Kettenbeschäftigung ohne sachlichen Grund müsse man verbieten, Gründe für Werkverträge solle der Betrieb beweisen und die Scheinselbstständigkeit müsse man eindämmen. Und zu all diesen Bereichen müsse der Betriebsrat oder der Personalrat die Zustimmung geben, bevor es überhaupt angewandt werden dürfe, sagt der Bundestagsabgeordnete für Berlin-Treptow.

Klar, dass Gregor Gysi dann auch noch einen Ausflug in die Welt-, Europa- und Bundespolitik machte. Zuerst in die USA: Die Wahl von Trump zeige, dass das Vertrauen ins Establishment zerbrochen sei. "In Deutschland ist man Milliardären gegenüber zutiefst misstrauisch, in den USA glaubt man, dass der Milliardär was von Erfolg versteht. Trump hat den Leuten gesagt ,Ich mach das für Euch' - ähnlich wie Helmut Kohl 1990 durch die ehemalige DDR gefahren ist." Eins sei gefährlich: "Die Rechten machen das, was sie ankündigen, die Linken meistens nicht. Das zeige sich in Ungarn und Polen, wohl bald in Frankreich. Er hoffe, dass der Senat Trump Grenzen aufzeige und wisse nicht, wie dieser das Zauberkunststück vollbringen will, dass die Reichen weniger bezahlen müssen und er die Armen aus der Misere herausholt.

Schuldenkonferenz für Europa

Die EU sieht Gysi in großer Gefahr, sie sei "unsolidarisch, unsozial, undemokratisch, intransparent und zum Kotzen bürokratisch - aber wir müssen sie retten." Es brauche eine Schuldenkonferenz wie 1952 mit einer Zäsur, damit unsere Jugend weiter europäisch aufwachsen kann, wir ein ökonomisches und politisches Gewicht gegenüber China und USA behalten und es keinen Krieg mehr in Europa gebe. Erst wenn die USA und Russland den Krieg um Öl beenden und man Not und Elend in den Herkunftsländern bekämpfe, dann gebe es eine Chance, dass die Menschen sich nicht mehr in Massen zu uns aufmachen.

"Union und SPD sind sich zu ähnlich geworden, so verlieren beide Wähler. Die CDU muss wieder konservative Meinungen besetzen und die Linken mit der SPD und den Grünen den Gegenpol bilden und beim Regieren vernünftig bleiben. Nur so kann man das "asoziale Programm für Steuer- und Sozialpolitik der AfD verhindern", so Gregor Gysi noch.