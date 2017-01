Halbgott Herkules als Herrscher-Ideal

Die Vernissage in der Orangerie zog einige interessierte Besucher an (oben). Die Ausstellung zeigt den Superhelden der Antike, Herkules (rechts). Zu sehen sind, wie Kurator Professor Josef Walch gerne zeigt, ein Fahrrad und Moped der Marke Herkules (unten, v.l.) und Plakate der sogenannten Sandalenfilme. Zur Vernissage gab es den starken Mann aber auch aus Teig zum "vernaschen".

Im Lapidarium, wo sich die Originalstatuen der Götter und Helden befinden, mit denen Carl Theodor den Schlosspark einst bevölkert hatte, kann ab heute eine sehenswerte Ausstellung besichtigt werden. Sie stellt den für seine Stärke berühmten griechischen Halbgott Herkules in den Mittelpunkt und trägt den Titel "Herkules Superman(n)?!". Ausgerichtet wurde sie von den Staatlichen Schlössern und Gärten mit dem Kurator Professor Josef Walch.

Wie es zu diesem Thema kam, erläuterte Kunsthistoriker Walch am gestrigen Sonntag bei der Ausstellungseröffnung. Davor jedoch hieß Andreas Falz von der Geschäftsleitung die Vernissage-Besucher in der Orangerie willkommen. Er freute sich, dass sich trotz des schlechten Wetters ein "harter Kern von kulturaffinen Menschen", wie er sagte, eingefunden habe.

Wie kam es zu der Idee, alles Wissen über Herkules, diesen Superhelden der Antike, zusammenzutragen? Josef Walch erklärte es in seiner Einführung: Vor zehn Jahren habe er in Halle eine Ausstellung mit Studenten gemacht, die hieß: "Herkules und der Superman". Der Untertitel lautete: "Von Lucas Cranach zu Arnold Schwarzenegger". Was hat nun Cranach mit Schwarzenegger zu tun? Beide waren Politiker, Millionäre und Künstler, so Walch, Cranach war Maler, aber auch Bürgermeister und der reichste Mann der Stadt Wittenberg, Schwarzenegger ist Schauspieler, Gouverneur in Kalifornien und ebenfalls reich.

Diese Ausstellung ins Leben zu rufen hatte aber noch einen Grund: Es gibt hier in der Sammlung eine Kopie der berühmten Skulptur Herkules Farnese. Diese mal in den Mittelpunkt zu stellen, war ein Anliegen des Künstlers.

Vorbild aller Barockkünstler

Im weiteren Verlauf der Einführung wies Walch auf die große Vernetzung hin, was das Thema betrifft: "In den Reiss-Engelhorn-Museen läuft zurzeit die Barockausstellung", sagte er, "und die drei Meter hohe Skulptur des Herkules Farnese war das Vorbild aller Barockkünstler, in Mannheim wird die Herkules-Oper gespielt, 200 Jahre sind seit der Erfindung des Fahrrads vergangen, auch auf dieses Jubiläumsjahr lenken wir die Aufmerksamkeit, in der Ausstellung ist das erste Herkules-Fahrrad zu bewundern. Wir weisen auch auf das Reformationsjahr 2017 hin. Auf einer Grafik ist der berühmte Holzschnitt von Hans Holbein zu sehen, wo Martin Luther als Hercules Germanicus dargestellt ist: Mit der Keule schlägt er seine geistigen Gegner in die Erde."

All dies zeigt die Konzeption der Ausstellung auf, denn der Name Herkules steht seit der Antike und bis heute für einen Super- und Tugendhelden, Trunkenbold, für ein Herrscher-Ideal, einen Kraftprotz, einen Filmhelden oder Werbeträger. Die jüngste Figur, die mit einem Foto dokumentiert wird, stammt von Markus Lüpertz und steht in Gelsenkirchen. Sie ist 15 Meter hoch und übertrifft die Skulptur im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, die auf einer alten Ansichtskarte abgebildet ist. Man muss gar nicht so weit reisen, meinte Walch, um Herkulesdarstellungen zu sehen. In Heidelberg befinden sich zwei, der Herkules-Brunnen auf dem Rathausplatz und eine oben auf dem Ottheinrichbau.

Geht man durch die Ausstellung sieht man Originalplakate der sogenannten Sandalenfilme, dann eine große Vitrine, die die Freuden des Sammlers Walch enthält, darunter ungebrauchte Herkules-Hosenträger. Es gibt unendlich viele Produkte mit dem Namen Herkules. Der Ansatz besteht gerade darin, all diese Dinge miteinander zu verbinden.