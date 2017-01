Handgebraut – und als echter Familienbetrieb

"In so einer kleinen Brauerei kriegt man das viel besser mit als in einer großen. Der Braumeister hat uns manches beigebracht, was ich noch nicht wusste", sagt Rosa Herwig nach der rund zweistündigen Tour durch das "Brauhaus zum Ritter", wo 20 ausgeloste Teilnehmer Carsten Müller über die Schultern blicken durften, der gerade dabei ist, eine neue Charge Helles zu produzieren - natürlich alles in Handarbeit und ganz alleine. Und da alles live ist, springt der Braumeister zwischendurch mal weg, um die Hitze an der Sudpfanne zu regulieren oder das Bier in den Läuterbottich hinüber zu pumpen.

Dieser feine Duft von Hopfen und Malz steigt den Besuchern gleich in die Nase, als sie ins Brauhaus kommen. Schon gibt's das erste Dankeschön vom Chefredakteur an die Inhaber Beatrice Schott-Armbruster und Thomas Armbruster, die die Gäste willkommen heißen und nicht nur die Führung, sondern am Ende sogar noch drei Preise für eine Verlosung zur Verfügung stellen. Bereits seit 1831 gibt es am Schlossplatz 1 die Hausbrauerei und Gastwirtschaft zum Ritter. 1997 wurde die Tradition der Hausbrauerei wieder aufgegriffen und seither durchgängig betrieben. Vier Sorten - das Helle, das Dunkle, ein Pils ("die Lieblingssorte des Chefs") und ein Weizenbier werden abwechselnd gebraut, dann einen guten Monat im Keller gereift und von dort per Direktleitung ins Gasthaus gepumpt, um frisch am Hahn gezapft zu werden. Ebenfalls Handarbeit ist das Abfüllen der Flaschen und Fässer für den Außer-Haus-Verkauf.

Frisch aus der Region

Und da ist Thomas Armbruster gleich beim Thema. "Alles muss erst mal nach Amerika und wieder zurück. Craftbeer heißt ja nichts anderes als handgemacht und das macht Carsten Müller bei uns schon seit 1997, auch wenn es sich hier Hausgebrautes nennt und er nicht wie ein Hipster aussieht." Armbruster betont auch, dass in der Brauhaus-Küche alles frisch zubereitet werde und viele Zutaten aus der Region kommen: "Den Spargel haben wir seit vielen Jahren von einem Landwirt aus Oftersheim, der ihn inzwischen auch an den Schwesterbetrieb, den Speyerer ,Domhof' liefert." Die Besitzerinnen der beiden Hausbrauereien sind übrigens Schwestern und Carsten Müller ist der Sohn des dortigen Braumeisters Franz Müller. Echte Familienbetriebe also.

Dann geht es aber an die Arbeit - oder besser gesagt ans Zuschauen und Erklären. Carsten Müller fängt beim Deutschen Reinheitsgebot an, das ja 2016 das 500-Jährige feierte. Hopfen, Malz, Wasser und Hefe stehen da drin - glauben alle. Aber die Hefe gab's so damals noch gar nicht. "Sie können auch zu Hause brauen", sagt Müller: "Nehmen Sie einen Eimer und tun Sie die vier Zutaten rein und finden sie die richtige Mischung. Ob's am Ende schmeckt, das ist noch Mal eine andere Sache", sagt Müller und lacht. Vor 500 Jahren sorgten eben die Hefesporen aus der Luft für Vergärung, heute ist natürlich alles exakt dosiert.

Der Braumeister zeigt dann die Malzarten. Braugerste oder Weizen werden mit Wasser zum Keimen gebracht, dann wird der Prozess durch das Darren gestoppt, und je länger gedarrt wird, desto dunkler wird das Malz - bis hin zum gerösteten Malz, das dem dunklen Bier mit etwa 5 Prozent Anteil zugemischt wird. Die genaue Mischung bleibt natürlich sein Geheimnis, aber Müller verrät den Teilnehmern, dass der "Blonde Ritter", sein Helles, aus Pilsener und Münchner Malz gemacht wird. 500 Kilo Gerste braucht er pro Sud.

Entscheidend für die Bitterkeit des Bieres und für das Aroma ist natürlich die Zugabe von Hopfen. Ein Kilo Bitterhopfen koste 40, ein Kilo Aromahopfen 400 Euro - beide brauche man für ein gutes Bier, aber mit einem Kilo könne man auch 3000 Liter Gerstensaft bester Qualität erzeugen. Im Brauhaus verwendet Carsten Müller gepresste Hopfenpellets. Übrigens: Dunkle Biere sind nicht stärker als helle, die Farbe bekommen sie alleine durch die verwendete Malzsorte.