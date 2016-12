Handgefertigtes im Schloss

"Für Alles Was Wichtig Ist": "FAWWI". Das Unternehmen, das Taschen fertigt, ist beim Markt mit dabei. © Fawwi

"Wir sind Handmade Love. Unser Herz schlägt für Handgemachtes und diese Leidenschaft möchten wir gerne weitergeben", schreibt Kathrin Hagen von "Handmade Love" in einer Pressemitteilung.

Sie gestaltet mit dem Kreativteam von "Handmade Love" am Wochenende 14. und 15. Januar einen Design- und Handmademarkt im Jagd- und im Mozartsaal des Schlosses. 86 Aussteller aus verschiedensten Bereichen werden auf diesem Markt ihre handgefertigten Unikate anbieten. Es werden regionale sowie überregionale Aussteller und Designlabels dabei sein, kündigen die Macher dabei an.

In den letzten Jahren ist der Handmade-Trend dank Plattformen wie Dawanda, Etsy, Pinterest und vielen anderen Labels gewachsen. Handmade ist "in". "Auch wir sind begeistert davon und wollen unseren Ausstellern und Besuchern etwas Besonderes bieten. Daher gibt es bei uns nicht nur Handgemachtes, sondern auch die passenden einzigartigen Locations dazu, um dem Event den besonderen Flair zu geben und so zu einem unvergleichlichen Erlebnis zu machen", heißt es in der Mitteilung von "Handmade Love" weiter. Abgerundet wird der Handmademarkt durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm und auch für die entsprechende Verpflegung wird gesorgt.

Um den Markt zu besuchen fällt lediglich Schlossgarteneintritt an. Die Aussteller sind von 11 bis 18 Uhr vor Ort, letzter Einlass ist jeweils um 17 Uhr. zg