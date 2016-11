„Hauptgewinner ist der Patient“

Wenn Sie heute akut erkranken und die Praxis Ihres Hausarztes schon zu hat, ist der ärztliche Notfalldienst Ihre Anlaufstelle. Der Bereitschaftsdienst ist allerdings nicht mehr in der Markgrafenstraße zu finden, sondern ab heute in der GRN-Klinik angesiedelt. Die Neuregelung hat Vorteile für Notfallpatienten: Bereits bei der Aufnahme werden sie je nach Beschwerden in die richtigen Hände - in Klinik oder in Praxis - geleitet.

Der Notfalldienst wird künftig eng in Zusammenarbeit mit der Klinik organisiert. Wenn beispielsweise die Notwendigkeit einer stationären Behandlung festgestellt wird, kann der Patient unmittelbar aufgenommen werden.

"Unser Ziel war schon immer, die Notfallpraxen möglichst unseren GRN-Kliniken anzugliedern, um eine optimale Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können", sagte Landrat Stefan Dallinger gestern bei der Vorstellung der neuen Anlaufstelle. Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte sei nun räumlich direkt in die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses integriert. "Die Patienten müssen daher in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen nicht mehr überlegen, wo die richtige Adresse für ihre Beschwerden ist, sondern fahren einfach in die Klinik und werden dort entsprechend versorgt", so Dallinger.

Hintergrund Die Notfallpraxis der niedergelassenen Ärzte befindet sich ab heute in den Räumen der GRN-Klinik Schwetzingen, Bodelschwinghstraße 10. Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 19 bis 24 Uhr, Mittwoch von 13 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag von 8 bis 24 Uhr. Telefonisch zu erreichen ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der kostenfreien Rufnummer 11 61 17. In lebensbedrohlichen Situationen, insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei starken Blutungen oder Bewusstlosigkeit, unbedingt den Rettungsdienst unter der Nummer 112 anrufen. vw

"Bessere Verknüpfung"

Dr. Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, sieht einen weiteren wichtigen Schritt in der Reform des Bereitschaftsdienstes im Land: "Hauptgewinner ist der Patient, der künftig nur noch eine Anlaufstelle hat. Hier brennt immer Licht, hier wird er versorgt. Und der Arzt im Bereitschaftsdienst kann dazu sogar noch die Synergien mit der Klinik nutzen."

Ziel der Notfalldienstreform sei es gewesen, die Notfallpraxen in den Räumen der Krankenhäuser anzusiedeln, "weil wir damit die beste Verknüpfung zwischen der ambulanten und der stationären Versorgung erreichen." Dadurch würden die Wartezeiten für Patienten der Klinik-Notaufnahme minimiert, indem die Fälle, in denen lediglich eine ambulante Praxis-Konsultation notwendig ist, in der Notfallpraxis behandelt werden können. Auch das Klinikpersonal werde dadurch entlastet und könne sich auf schwere Notfälle konzentrieren, die zügig behandelt oder sogar stationär aufgenommen werden müssten, erklärte Fechner die "Triple-Win-Situation".

Der ärztliche Leiter der Schwetzinger Notfallpraxis Dr. Andreas Reinicke begrüßte die Veränderung ebenfalls uneingeschränkt: "Wir erwarten eine verbesserte medizinische Versorgung durch die richtige Zuteilung der Patienten im Vorfeld." Die Versorgung werde für die niedergelassenen Ärzte einfacher, wenn man die Infrastruktur des Krankenhauses mit nutzen und etwa Röntgenaufnahmen oder Laboruntersuchungen vornehmen könne. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit Schulter an Schulter mit den Kolleginnen und Kollegen in der Klinik. Uns erleichtert die unmittelbare Nähe zur zentralen Notaufnahme die Arbeit sehr."

Der Geschäftsführer der GRN-Gesundheitszentren Rhein-Neckar Rüdiger Burger sieht in dem Umzug in die neuen Räumlichkeiten "ein Zeichen für die gute Zusammenarbeit zwischen Klinik und niedergelassenen Ärzten". Das habe sich bereits in Eberbach seit 2011 und in Sinsheim seit 2012 bewährt. "Sowohl für unsere Patienten als auch für das Klinikpersonal versprechen wir uns nur Vorteile", meinte der Leiter der GRN-Klinik Schwetzingen Ingo Roth.

Arzt nimmt auch Hausbesuche vor

Die Klinik hat rund 18 000 Notfallpatienten pro Jahr versorgt. Die Notfallpraxis des ärztlichen Bereitschaftsdienstes hat sich pro Jahr um mehr als 10 000 Patienten gekümmert. Während der Öffnungszeiten der Notfallpraxis bis 8 Uhr morgens ist jeweils ein niedergelassener Arzt im Fahrdienst eingeteilt und nimmt Hausbesuche vor, falls dies medizinisch notwendig ist und der Patient nicht selbst in die Notfallpraxis kommen kann. Sollte dadurch einmal die Praxis vorübergehend nicht besetzt sein, übernehmen die Klinikärzte die Notfallversorgung beider Einrichtungen.