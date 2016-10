„Ich habe den Filou verteidigt“

Ein Filou, wie er im Buche steht: Jörg Knör. © Livestyle Entertainment

Jörg Knör ist einer der scharfsinnigsten Künstler auf Deutschlands Bühnen, fühlt sich selbst mehr als Entertainer denn als Comedian und hat die Genres des öffentlichen Lebens mit seinen Imitationen - von Inge Meysel bis Bruce Darnell - auf stilvollste Art und Weise umgegraben. Ehe der 57-Jährige am Samstag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Wollfabrik den "Filou" in sich freilässt, haben wir mit ihm gesprochen.

Herr Knör, wird man als Filou geboren, oder muss man das werden?

Jörg Knör: Ich glaube, dass einem diese Lust, nicht alles so ernst zu nehmen, in die Wiege gelegt ist. Man muss nur irgendwann den Mut haben, diese Türe zu öffnen. Keine Frage, dass viele Menschen humorvoll und lustig sind, aber diesem Talent muss man eben eine Chance geben. Dazu gehört für mich auch, dass man sich mal vergreift, ins Fettnäpfchen tritt und den Mut zur Peinlichkeit hat.

Zur Person Jörg Knör wurde am 17. Juli 1959 in Wuppertal geboren. Bereits in den 90ern hatte Knör im ZDF seine eigene Show und trat ab 2005 wieder im Sat.1-Fernsehen auf, wo er Prominente in passender Kleidung parodierte. Knör synchronisierte Wum und Wendelin für den "Großen Preis", nahm am "Talentschuppen" der ARD und 2013 beim "Supertalent" teil. Mit seinem neuen Programm "Filou" ist Jörg Knör am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Wollfabrik zu Gast. Karten gibt es im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz oder telefonisch unter 06202/205 205. mer

Hatten Sie dabei denn nie die Angst, in Dingen, die Ihnen sehr ernst sind, nicht (mehr) ernst genommen zu werden?

Knör: Ich sehe seit Jahren, dass der Zuschauer sehr wohl merkt, wo ich tänzelnd-albern mit einer Thematik spiele oder persönliche Ansichten zu Übertechnisierung und Demokratieverlust anbringe, die sehr ernst sind. Ich bin zwar kein Kabarettist, der das politisch macht, lasse aber doch erkennen, dass ich dazu eine Meinung habe. Dazu kommt, dass ich ja auch Sentimentalitäten präsentiere. Wenn ich mich gegen Ende meines Programms in einem Lied frage, ob das sein muss, dass ich mit 57 fast nie zu Hause bin und tausende Kilometer mit der Bahn reise, spürt jeder im Publikum, wie ich das meine.

Musste "Filou" mit seinen französischen Anspielungen denn ein musikalisches Programm werden - gerade, weil es so persönlich ist?

Knör: Ich bin ja im Prinzip musikalisch ausgebildet. Das unterscheidet mich auch von anderen Comedians und macht mich vielleicht eher zum Entertainer: Dass Musik für mich immer eine große Rolle gespielt hat. Weil ich die Menschen damit sofort erreiche. Wer mich - und das sage ich jetzt einfach mal kackfrech - als ewige Inge Meysel im Ohr hat und nach zwei Stunden rauskommt, ist überrascht. Und das sagen mir die Leute auch: "Sie hätten auch als Sänger Karriere machen können!" "Sie haben eine geile Stimme!" Sowas berührt mich natürlich. Und das hat dann mit Frankreich gar nicht so viel zu tun. Natürlich ist Gilbert Bécaud als meine erste Imitation mit dabei, Charles Aznavour ist mit im Programm - und das Gute ist, dass das Publikum im Schnitt in genau meinem Alter ist und diese Figuren noch kennt. Einem 30-Jährigen muss ich heute sagen: Schau morgen mal auf Youtube, wer Gilbert Bécaud ist! (lacht)

Wenn man über so viele Jahre in die Rolle anderer schlüpft, verliert man sich da nicht selbst?

Knör: Das ist natürlich die Gefahr. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich keine Lieder nachsinge, oder Texte von anderen spreche, sondern den Worten Ausdruck verleihe, die aus meinem Kopf kommen. Da finde ich statt, aber eben als Puppenspieler. Und die Puppen tanzen nach meiner Pfeife und sprechen meinen Text, auch, wenn ich parodiere. Denn ich benutze ja die Prominenten, um etwas zu erzählen, und verstecke mich nicht hinter ihnen. In diesem Programm noch weniger, da es um mich geht. Natürlich war meine Starparade in frühen Zeiten Effekthascherei, aber das Leben hat mich geprägt und ich habe zunehmend Lust, diese Erfahrungen auf der Bühne zu zeigen. Selbst ein Udo Jürgens hat zu seinen Anfangszeiten billige Schlager gesungen, und irgendwann hatte er sein eigenes Repertoire. So ist es auch bei mir. Die Lieder, die ich in meinem Programm singe, sind alle unbekannt und Eigenkompositionen von mir, die ich den Prominenten in ihrem Stil geschrieben habe.

Muss man eigentlich erst die Reife haben, sich selbst so überblicken zu können, um ein derart persönliches Programm zu machen?

Knör: 37 Jahre braucht man auf der Bühne natürlich nicht, um den Überblick über sein eigenes Leben zu bekommen. Es war vielmehr die Frage: Will das jemand sehen? Ich bin nicht so eitel, dass ich sage: Das muss sein. Deswegen würde ich auch nie eine Biografie schreiben, weil das die Geschichten sind, die mir gehören. Aber ich habe das immer wieder auf der Bühne versucht und habe gemerkt, dass die Zuschauer das mögen - vor allem die wahren Geschichten. Nach den Shows bin ich dann immer wieder angesprochen und gebeten worden: Machen Sie das doch mal groß auf der Bühne. Jetzt ist die Zeit dafür.

Allen Widrigkeiten zum Trotz: Wie sind Sie Filou geblieben?

Knör: Ich bin es geblieben, weil ich es verteidigt habe. Ich bin das dritte Mal verheiratet, kenne alle Aggregatzustände, die im Leben richtig weh tun - das gehört natürlich dazu. Aber der Filou ist ja jemand, der die Dinge mit einem Augenzwinkern betrachten kann und sich auch eine kindliche Naivität bewahrt. Ich habe mit Sicherheit einige Blessuren davongetragen, aber ich habe mir dieses Lebensgefühl verteidigt und von keiner Niederlage abkaufen lassen. Der Filou in mir war von Anfang an da, ich habe ihn beschützt - und werde ihn auch immer in mir tragen.