„Ich mache mich für ein Spargelmuseum stark“

Als sie vor sechseinhalb Jahren das Zepter als Schwetzinger Spargelkönigin übernahm, war im Leben von Katharina I. noch vieles anders. Damals hatte sie gerade Abitur gemacht, hieß noch Keller, wohnte zu Hause auf dem Spargelhof Fackel-Kretz-Keller. Inzwischen hat sie geheiratet, heißt jetzt Becker, ist Mutter der süßen Mila geworden und wohnt mit ihrer Familie in den eigenen vier Wänden.

Heute nun endet die Ära von Katharina, die anlässlich des Hoheitentreffens offiziell verabschiedet wird. Im Interview mit unserer Zeitung blickt sie auf ihre Regentschaft zurück, erzählt von Begebenheiten und Erlebnissen und schaut auch in die Zukunft. Das vier Monate alte Töchterchen Mila war dabei aufmerksame Zuhörerin, hielt sich mit dem Beantworten von Fragen aber noch zurück.

Katharina, was ist, wenn Mila in 16,17 Jahren sagt, sie will auch Spargelkönigin werden?

Katharina Becker: Dann kann sie das gerne machen, wenn sie das möchte. Ich hoffe, dass wir bis dahin noch Spargel haben.

Wollen Sie sich da nicht persönlich darum kümmern?

Becker: Jetzt steht erst einmal die Kindererziehung im Mittelpunkt. Aber dann will ich den Spargelbetrieb schon weiterführen, auch wenn es nicht einfach ist, gerade was Erntehelfer angeht.

Zurück in den Juni 2010, als Sie das Amt übernommen haben. Hätten Sie gedacht, dass Sie so lange Spargelkönigin sein werden?

Becker: Nein, das habe ich nie gedacht. Aber ich habe es immer gern gemacht und mache es bis heute noch gern.

War es damals eine schwierige Entscheidung?

Becker: Nein. Ich hatte ja schon bei der Inthronisierung der ersten Spargelkönigin Jennifer zum damaligen Oberbürgermeister Kappenstein gesagt, dass ich das auch mal werden will. Damals war ich zwölf. Und aus der Nummer kam ich natürlich nicht mehr raus.

Es war eine ereignisreiche Zeit. Was bleibt Ihnen besonders haften?

Becker: Ich habe alle vier Partnerstädte gesehen.

Wo hat es Ihnen am besten gefallen?

Becker: In Pápa. Die Leute dort sind einfach so herzlich und jeder kennt Schwetzingen.

Dann war noch die königliche Begegnung in Schweden . . .

Becker: Ja wir waren bei Königin Silvia auf Schloss Drottningholm in ihren Privatgemächern, das war ein unvergessliches Erlebnis.

Wie war die Königin denn?

Becker: Sehr, sehr nett. Wir hatten extra vorher einen Etikettenkurs gemacht, aber das war dann gar nicht so wichtig. Sie hat von ihren Besuchen in Schwetzingen im Hotel Löwe erzählt und vom Schlossgarten. Sie habe sogar Pflanzen von dort nach Schweden importiert. Nur mit dem Spargel habe es nicht geklappt. Aber das lag wohl eher an ihrem Gärtner.

An was erinnern Sie sich noch gern?

Becker: Es war so viel. Ich war bei der Grünen Woche in Berlin, habe dort Minister getroffen. Oder beim Hoheitentreffen in Hamburg, auch wenn's etwas chaotisch war.

Sie haben während Ihrer Amtszeit viele andere königliche Kolleginnen kennengelernt. Gibt's da noch Kontakt?

Becker: Ja, sicher. Ich habe noch mit einigen Ex-Königinnen Kontakt, mit einigen habe ich richtig Freundschaft geschlossen. Aber inzwischen sind die meisten viel jünger, ich bin da schon die Oma.

Das Schwetzinger Jubiläumsjahr mitzunehmen, war sicher auch eine schöne Erfahrung, oder?

Becker: Ja, auch wenn ich vom großen Spargelfest nicht so viel mitbekommen habe, weil in der Nacht Mila auf die Welt gekommen ist. Dafür habe ich das Oftersheimer Jubiläumswochenende genießen dürfen. Das war einfach toll. Vor allem hat mir gefallen, dass überall Fahnen heraushingen, das hat in Schwetzingen gefehlt.

Bei so viel schönen Erlebnissen: Gab's auch Dinge, die nicht so schön waren?

Becker: Wenig. Genervt hat mich, wenn es bei offiziellen Termin geregnet hat. Und als ich schwanger war, wurde ich ständig gefragt, wann es denn soweit ist.

So ist das halt als Prominente . . .

Becker: Ich habe ja gewusst, dass man als Spargelkönigin eine öffentliche Person ist. Das ist ja auch schön. Ich bin oft als Spargelkönigin angesprochen worden. Häufig haben mich Kinder erkannt.

Was passiert eigentlich mit den schicken Kleidern. Sind die nur geliehen oder Ihre eigenen?

Becker: Das sind meine eigenen. Die kann man ja durchaus wieder anziehen, eins ist ja praktisch ein Abendkleid. Ansonsten hebe ich sie auf, damit sie dann im Spargelmuseum ausgestellt werden können. Ich habe überhaupt kartonweise Dinge gesammelt, die ich geschenkt bekam oder mitgebracht habe; Wein- oder Biergläser beispielsweise oder Anstecker. Und wir haben lustig gewachsene Spargel aufgehoben und in Alkohol eingelegt.

Alles fürs Spargelmuseum?

Becker: Ja, das wäre schön, wenn das bald klappen würde. Dafür will ich mich auch engagieren, ich bin ja schon seit Jahren im Karl-Wörn-Haus tätig.

Ihre Nachfolgerin Janine Renkert wird heute inthronisiert. Sie haben sie ja schon eine Weile begleitet . . .

Becker: Ja und ich weiß, dass sie es gut machen wird. Wichtig ist, dass sie auch so eine aktive Familie hat, die hinter ihr steht und sie unterstützt. Bild: privat