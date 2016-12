In 50 Jahren gibt’s kreative Post von heute

Im mit bunten Lichtern festlich beleuchteten Innenhof des Rathauses befüllte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl die Betonstele, die die Zeitkapsel beinhaltet. Er legte auch einen Brief an seinen Nachfolger in 50 Jahren hinein.

Langsam, aber sicher findet das Jubiläumsjahr der Stadt ein Ende. Viele Aktionen zum 1250. Geburtstag liegen hinter den Schwetzingern. Aber ein letzter Höhepunkt stand noch aus: die Befüllung einer Zeitkapsel. Der Blick geht damit von der Vergangenheit weg in die Zukunft.

Im Innenhof des Rathauses hat die Zeitkapsel nun ihren Platz gefunden. Zusätzlich soll eine große Holzkiste im Stadtarchiv aufbewahrt werden. Erst in 50 Jahren, also im Jahr 2066, dürfen beide Behältnisse wieder geöffnet werden. Wer dann wohl die Botschaften aus der Vergangenheit erhalten wird?

Zum Festakt war der Innenhof im Rathaus mit stimmungsvollen farbigen Lichtern geschmückt. Die große Holzkiste stand auf dem Gras und wartete darauf, befüllt zu werden. Vorher hatte jedoch eine ganz besondere Frau ihren großen Auftritt: Agana, die ihre Besitztümer dem Kloster Lorsch vermacht und damit die Spargelstadt begründet hat.

Schenkung im Dezember

Gespielt wurde sie - schon das ganze Jahr lang - von Rosi Goos. Mit historischem Gewand stürmte sie hinter Markus Maier her, der den Notar Pippins spielte, in den Hof. "Nun warten Sie doch mal", rief sie ihm zu, doch er antwortete nur brüsk: "Aber Sie sehen doch, ich habe keine Zeit, ich bin im Auftrag Pippins unterwegs." Es gehe doch um eine Schenkung, meinte Agana und plötzlich war er doch ganz Ohr. Aber die Schenkungsurkunde vor Weihnachten zu unterschreiben? Da bliebe ja nur noch der 21. Dezember. Gesagt, getan. Und so war der Zeitpunkt für die Zeitkapsel genau abgepasst auf das Datum auf der Schenkungsurkunde.

"Leider war der Schenkungstag der 21. Dezember und kein milder Sommertag. Dann würde mir jetzt nicht die Hand am Mikrofon festfrieren", witzelte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. Dann dankte er zunächst dem Initiator der Aktion Zeitkapsel: Michael Fuchs.

Der hatte dann auch die Ehre, die große Holzkiste, die von Schülern der Ehrhart-Schott-Schule gezimmert worden war, mit all den Papieren zu füllen, die 50 Jahre in die Zukunft geschickt werden sollen. "2000 Schwetzinger Bürger haben mitgemacht", verriet René Pöltl.

Allen voran die Kindergärten und Schulen der Spargelstadt. Die Kinder der Zeyherschule haben beispielsweise Bilder gemalt. "800 bis 900 Stück sind zusammengekommen", erklärte Michael Fuchs. Die anwesenden Kinder legten alles vorsichtig in die Kiste.

Herzen kreativ bemalt

Die Hirschackergrundschule hat sich kreativ mit dem Thema "Auf dem Mars" beschäftigt und einen grünen Oberbürgermeister gemalt. Die Kinder des Lutherkindergartens bekommen in 50 Jahren, wenn die Kiste geöffnet wird, Briefe ihrer Großeltern überreicht. Außerdem fertigten sie ein Pappherz mit ihren Handabdrücken an, dessen eine Hälfte in die Kiste und dessen andere Hälfte in den Kindergarten kommt. Passend dazu haben sie Herzen bemalt, die in 50 Jahren in einer Ausstellung gezeigt werden sollen.

Die Kinder der Nordstadtgrundschule haben sich selbst Briefe geschrieben, mit Gedanken, wie sie sich das Leben in Schwetzingen im Jahr 2066 vorstellen. 600 Bilder haben die Schüler der Südstadtgrundschule gestaltet. Das Privatgymnasium hat CDs bespielt, die in die Kiste kamen. Und Bildpakete gab es auch vom Kinderferienprogramm von Findus. Dazu kamen noch zahlreiche Päckchen von Privatpersonen.

Michelle (15) und Vanessa (10) Fleck zum Beispiel legten ihren Umschlag direkt mit dazu. "Wir haben jeder einen Brief an uns selbst geschrieben, was wir uns für die Zukunft erhoffen und was wir später mal werden möchten", meinten die beiden und Vanessa sagte: "Ich will nämlich Tierärztin werden."

Von ihrer Mutter Daniela Fleck haben die beiden ebenfalls einen Brief bekommen. "Da steht drin, was ich den beiden für die Zukunft wünsche. Aber mehr verrate ich nicht, denn das soll in 50 Jahren ja eine Überraschung sein", meinte sie.

Nachdem die Kiste befüllt war, ging es an die Stele aus Beton, in die vor allem eine aktuelle Ausgabe unserer Zeitung gehörte sowie Exemplare unserer drei Jubiläumsbeilagen. René Pöltl legte einige der Jubiläumsprodukte dazu und einen laminierten Brief an denjenigen, der in 50 Jahren im Rathaus regieren wird. Aber was darin steht, bleibt geheim. Zumindest bis zum 21. Dezember 2066.