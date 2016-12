Jesuspuppe aus Wachs umsorgt

"Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Weihnachten in einer Klosterkirche. Ein Solist beginnt im Gottesdienst zu singen, nach der ersten Zeile verstummt er und eine zweite Stimme ertönt aus einer ganz anderen Richtung. Nachdem mehrere Solisten oder Gruppen zu hören waren, singen sie die Strophe gemeinsam. Als Höhepunkt stimmt die ganze Gemeinde mit ein. So klingt das 500 Jahre alte Quempasssingen", sagt Kirchenmusikerin Dr. Marion Fürst in ihrem äußerst interessanten Vortrag zur Geschichte der deutschen Weihnachtslieder in der Volkshochschule. "Auch heute noch ist die Weihnachtszeit ohne Musik überhaupt nicht denkbar."

Wie alt sind eigentlich unsere Weihnachtslieder? Wie kamen sie in die Bürgerstube? Die Mannheimer Musikwissenschaftlerin führt die Zuhörer durch fast tausend Jahre Liedergeschichte. Schwerpunkt ist das historisch gewachsene deutsche Liedgut. Jede Zeit hat ihre Besonderheiten, so Fürst, auch in der Wahl der Lieder und ihrer musikalischen Ausprägung. Um dies anschaulich zu machen, zieht sie immer wieder Bilder heran, die sie auf eine große Leinwand projiziert, und bringt zahlreiche Klangbeispiele.

"Wenn wir durch die Geschichte gehen und uns die frühesten Weihnachtsgesänge anhören, ist es selbstverständlich, dass sie auf Latein gesungen wurden", so die Referentin: "Denn am Anfang findet Musizieren in den Gottesdiensten statt." Das ändert sich, beginnend mit Martin Luther. Im 19. Jahrhundert wird Musik unterm Tannenbaum zum wesentlichen Element des Festes. Die frühen Christen sangen auf Lateinisch, wie das Introitus "Uer natus est nobis" belegt . An den Anfängen der Notenschrift liegen die Neumen. In der Gregorianik sind sie bis heute erhalten. Anschließend rollt Fürst Schritt für Schritt die Geschichte hinter den bekanntesten Liedern auf.

In der Entwicklung von der Gregorianik zum deutschen Lied steht "In dulci jubilo". Bis heute wird es in dieser Mischform gesungen: "In dulci jubilo, nun singet und seid froh". Das älteste auf Deutsch überlieferte Weihnachtslied ist jedoch "Sys willekomen heire Kirst want du onser alre here bis" (Sei uns willkommen, Herre Christ, weil du unser aller Herre bist). Spannend daran: Erst vor einigen Jahrzehnten wurde es in der "Erfurter Handschrift" entdeckt, wo es eingepfercht steht zwischen chemischen Formeln. Da Pergament etwas sehr Kostbares war, hat jemand die freie Seite als Platz genutzt, um das Weihnachtslied hineinzuschreiben.

Wertvolles Liedgut bewahren

Inzwischen weiß man, dass es mindestens 1396, vermutlich in Aachen, entstanden ist. Der Abschluss, "Kyrie eleison", wurde vermutlich von der gesamten Gemeinde gesungen, daher der Name "Leisen". Diese waren einstrophige Antworten der Gemeinde auf Gesänge der Messfeier. Luthers "Gelobet seist du Jesu Christ" beruht auf der vorreformatorischen Leise "Lovet sistu Ihesu Crist", das sich zum Hauptlied des ersten Weihnachtstags wandelte. "Leider wird es heute nur selten gesungen", bedauert die Kirchenmusikerin, dass auch bei den Pfarrern das Bewusstsein für altes, wertvolles Kulturgut verlorengeht. Die Melodie singt sich nicht so leicht wie zum Beispiel das von Johannes Daniel Falk komponierte "O du fröhliche", erwägt sie. Theologisch betrachtet sei das von Luther viel wertvoller.