Jetzt dreht die Stadt ein Jahr lang am Rad

Rund um das Radjubiläum bietet Schwetzingen viele schöne Produkte an - etwa einen Pizzaschneider in Fahrradform und einen Rotwein (2015er Regent) aus der Weinpaten-stadt Wachenheim. Bürgermeister Matthias Steffan, Drais-Verehrer Martin Hauge aus Karlsruhe und OB Dr. René Pöltl probieren schon mal das ein oder andere aus.

Na, da klingeln die Ohren: "Schwetzingen dreht am Rad"! Gut, die einen werden sagen, das ist nichts Neues. Die anderen werden staunen, was Christiane Drechsler, Leiterin der Touristinformation, gemeinsam mit Annika Lin aus dem Rathaus sowie vielen Projektpartnern rund um den 200. Geburtstag des Fahrrades auf die Beine gestellt hat - und zwar unter oben genannten Motto.

Nach dem Jubiläumsjahr der Stadt hält jetzt die "Radkult(o)ur" Einzug. Den üppigen Veranstaltungsreigen stellten die Ideengeber und Macher am Freitag im Palais Hirsch einem großen Medienaufgebot vor. Und hier räumte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl erst einmal die Fakten betreffend auf: Denn Karl Drais' Erfolgsgeschichte mit der Laufmaschine - dem Vorbild für das heutige Fahrrad - hatte ihre Anfänge durchaus in Schwetzingen und nicht einzig und allein in Mannheim. Nicht nur die Impulse könnte er sich hier bei der Entwicklung des Vehikels durch Carl Theodors Gartenwagen (wir berichteten) geholt haben. Letztlich führte ihn seine Jungfernfahrt mit der Draisine 1817 von Mannheim nach Schwetzingen, und zwar bis zum nicht mehr existenten Relaishäuschen. Und das stand eben im Amtsbezirk Schwetzingen, wie Stadtarchivar Joachim Kresin mit einer Karte von 1820 belegen konnte (dazu in einer unserer nächsten Ausgaben mehr). Ergo: Nicht nur Mannheim oder Karlsruhe, die Heimatstadt des Erfinders, dürfen sich mit Drais-Federn schmücken, sondern auch Schwetzingen!

Erste Aktion Ende Januar

Ein paar Highlights aus dem Programm „Schwetzingen dreht am Rad“ Samstag, 28. Januar, Palais Hirsch: Jahreshauptversammlung der Jugend des Badischen Radsportverbandes und Bezirk Rhein-Neckar-Odenwald. Ab zirka 14 Uhr Trailshow.

Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, Palais Hirsch: "Aufs Rad - von Drais bis in die Moderne", Symposium, Eintritt frei.

Samstag, 18. Februar, 10 bis 16 Uhr, Südzirkel des Schlosses: "Schwetzingen dreht am Rad" - Auftaktveranstaltung mit Jahrestagung des Badischen Radsportverbandes.

Donnerstag, 23. Februar, 18.30 Uhr, VHS: Wollen Sie das Rad neu erfinden? Infoabend zu Fotoworkshops.

Samstag/Sonntag, 22./23. April, 10 bis 18 Uhr, Lutherhaus: Radmesse.

Samstag, 29. April, 16 Uhr, Innenstadt: Vernissage "Kunst im Wege stehend", Skulpturenausstellung.

Samstag, 29. April, 17 Uhr, Verbindungsweg Schlossplatz/Dreikönig-straße: Vernissage Fotoausstellung "Radkult(o)ur international".

Samstag, 6. Mai, 11 bis 23 Uhr, Innenstadt: Spargelsamstag mit Aktionen rund ums Rad.

Sonntag, 28. Mai, 14 bis 18 Uhr: Aktionstag mit Picknick für die ganze Familie. Mit vielen Aktionen in der gesamten Stadt.

Samstag/Sonntag, 2./3. September, 10 bis 18 Uhr, Schlossgarten: 13. Internationaler Concours d'Elegance Automobile Classic-Gala mit Mobilitätswochenende "Kultur und Klassiker treffen auf Mobilität und Moderne" (Schlossplatz).

Samstag, 23. September, 15 Uhr: Radtour für Neubürger - eine besondere Art, die Stadt näher kennenzulernen.

Montag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, Palais Hirsch: "Mit dem Rad durch fremde Länder" - in Wort und Bild von Roland Strieker.

Die Touristinformation bietet unter anderem auch in Kooperation mit "Kurpfalztour.de" aus Altlußheim Entdeckungsradtouren mit viel Insiderwissen durch die Region an. Und: Gemeinsam mit dem dem Gästehaus am Schloss wurden "Rundum"-Rad-Pakete für Gäste geschnürt.

Mit Aktionstagen, Workshops, Ausstellungen, Vorträgen und verschiedenen Angeboten würdigt die Stadt den Erfindergeist. Und den hat Martin Hauge geradezu aufgesogen: Der Karlsruher Fahrradhändler ist Drais-Spezialist. Mit Zylinder und einem Laufmaschinen-Nachbau sorgte er gestern auf dem Schlossplatz und auf der Carl-Theodor-Straße für Aufmerksamkeit. Wenn Hauge ins Erzählen - oder besser: ins Schwärmen über Karl Drais kommt, gibt's kein Halten mehr. Das können die Besucher eines Symposiums am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, im Palais Hirsch erleben. "Aufs Rad - von Drais bis in die Moderne" lautet der Titel. Tags drauf (18. Februar, 10 bis 16 Uhr) gibt es die Auftaktveranstaltung zum Radjubiläumsjahr im Schloss mit einer Festrede von Rudolf Scharping, Ex-Verteidigungsminister und begeisterter Radfahrer, die gekoppelt ist mit der Jahrestagung des Badischen Radsportverbandes.

Radhändler Horst Krayer ("bike & fun"), der zur Pressekonferenz viele Leihräder mitbrachte, um für das entsprechende Ambiente auf dem Schlossplatz zu sorgen, freut sich, schon nächsten Samstag, 28. Januar, die Badische Radsportjugend im Palais Hirsch zu haben. "Da gibt's Action", verspricht er etwa eine Trailshow.

Die Volkshochschule ist mit vielen Angeboten im Boot, so gibt es etwa drei Fotokurse mit Petra Disch, Jessen Oestergaard und Ulrich Oberst, in denen das Fahrrad neu erfunden wird (Infoveranstaltung: 23. Februar, 18.30 Uhr, VHS).

Rita Erny und Ulrike Horn-Rudolph vom Asylkreis werden mit Flüchtlingen sowie Künstlern zehn Fahrräder in Kunstobjekte verwandeln und damit die integrative Fotoausstellung "Radkult(o)ur international" mit Aufnahmen von Roland Strieker und Tobias Schwerdt (ab 29. April) bereichern. Denn das Fahrrad ist multikulturell.

Die Hauptaktionen werden der Spargelsamstag (6. Mai) und ein Aktionstag mit Picknick für die ganze Familie (28. Mai) sein. Anne-Marie Ludwig, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, hat für den Spargelsamstag Händler und Gastronomen, Vereine und Partnerstädte mit ins Boot geholt, die mit Aktionen aufwarten. Es gibt verschiedene Rennen - mit Scheesen, Klapprädern und anderen Zweirädern. Außerdem hat das Stadtmarketing zusammen mit unserer Zeitung neue "Lokal-kaufen"-Taschen herausgebracht, passend zum Radjubiläum mit einer Draisine darauf. Anna Becker hat die Modelle kreiert, die es demnächst zu kaufen gibt.

Ein "Wonder-volles"-Picknick

Zum Picknicktag gibt's ein erlesenes Programm, etwa mit einer Fahrradsegnung, Rikschafahrten, einem Laufradrennen und einer Ausstellung des regionalen Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs samt Helmprüfung. Und die Freddy Wonder Combo rockt. Einen Vorgeschmack gab's gestern: Freddy Wonder stimmte "Bicycle Race" von Queen und "Ja, wir san mit'm Radl da" an - und die Fahrradbegeisterten sangen mit. Forstbezirksleiter Sebastian Eick war auch dabei, er zeigt am 28. Mai sein Forstamt, in dem Karl Drais einst unterrichtete. Birgit Rechlin vom Karl-Wörn-Haus kündigte Projekte mit Schulen an, der Kunstverein bringt sich ein und auch Veranstaltungen wie die Automobile Classic-Gala, die neben dem NSU-Museum erlesene Zweiräder zeigen wird, werden das Jubiläum aufgreifen. Also: Bei so einem runden Angebot klingeln wirklich die Ohren, oder?