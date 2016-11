Kirchenglocken der Stadt läuten harmonisch

Geplant war es nicht, aber es passte wunderbar: Kirchenglocken läuteten passenderweise einen besonderen Rundgang mit Stefan Mayer ein. Das Hobby des Pastoralreferenten aus Mannheim mit familiären Wurzeln in Schwetzingen sind historische Kirchenglocken, was er an der Hochschule intensivierte und ihm den Titel des kirchlichen Glockensachverständigen einbrachte.

"Ich war hier in St. Pankratius sogar jahrelang Ministrant und es ist mir eine ganz besondere Freude, innerhalb des Festjahres diesen Glocken-Gehör-Gang in meiner Heimatstadt durchführen zu können", leitete der sympathische 50-Jährige die gut besuchte Tour durch die städtischen Kirchen im Ehrenhof des Schlosses ein.

Ursprünge in Asien

Im Zeitraffer gab er einen Überblick von der Geschichte der Glocken, die ihre Ursprünge in China hatten und über Vorderasien, Ägypten nach Frankreich und Irland kamen. Erst christliche irische Mönche brachten sie nach Germanien. Mit bewundernswertem Detailwissen erklärte der Experte die Urformen und Herstellungsarten der Glocken.

Aus kurfürstlicher Zeit stammen die beiden Uhrschlag-Glocken auf dem linken Schlossturm. Sie schwingen nicht, die Viertelstunden werden "angehämmert". Das klappte bei dem Rundgang - eine Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr der Stadt - allerdings nicht. Vermutlich war wegen Veranstaltungen im Schloss die Schlagautomatik deaktiviert worden.

Auf dem Weg zur zweiten Station, der St.-Pankratius-Kirche erklärte Mayer weitere Details zu Glocken. Seit der Zeit um 1300 gibt es die gotischen Dreiklangglocken, die in der Folge immer mehr mit Bibelsprüchen, Wappen, Bildnissen und Inschriften verziert wurden. Einige Schätze birgt das Geläut im Turm von St. Pankratius. Hier sticht die im Jahr 1484 von Meister Peter zur Glocken aus Speyer gegossene "Unser-lieben-Frau"-Glocke hervor. Sie erklingt sogar heute noch beim sogenannten "Angulus-Läuten" zur Mittagszeit.

Einschüsse in "Einheitsglocke"

Es folgten Informationen zu den weiteren St. Pankratius-Glocken, die sogar Namen haben, etwa "Christus", "Paulus", "St. Pius X.", "Bernhard von Baden" und auch "Marien-Glocke". Einige Klangproben ertönten. Die im Inneren der Kirche separat verwahrte, kunstvoll gestaltete Sterbeglocke der Schwetzinger Familie von Johann Wittner aus dem Jahr 1769 gehört nicht mehr zum Geläut, weil sie vor über 50 Jahren als "untonal" und harmonisch nicht passend eingestuft wurde.

"Schwetzingen besitzt übrigens mit den Glocken von St. Pankratius, der evangelischen Stadtkirche und von St. Maria in der Oststadt sehr schöne und aufeinander abgestimmte Geläute", so das Testat von Stefan Mayer. Auch fachliche Auswahlempfehlungen wie diese gehörten in die Aufgabenbereiche von Glockensachverständigen, sagte er. "Wenn so etwas nicht stimmig ist, dann klingt es grauselig und zum Davonlaufen."

Der Klangteppich von St. Pankratius sei begrifflich ein "ausgefülltes Gloriamotiv" gegenüber dem "Idealquartett" der evangelischen Stadtkirche. Auch bei dieser Station gab es interessante Informationen für die Teilnehmer, insbesondere zur "Einheitsglocke", die im Jahr 1887 gegossen wurde, in beiden Weltkriegen verschont blieb und nicht für Kriegszwecke eingeschmolzen wurde. Denn dies war die Regel in diesen furchtbaren Zeiten: Eine Glocke pro Kirche durfte immer verbleiben.

Kurios zur "Einheitsglocke" ist der Tatbestand, dass sie aus dem Zweiten Weltkrieg das Einschussloch eines Maschinengewehrs aufweist. Auch die evangelischen Glocken haben Namen - so der Größe nach "Glaube", "Hoffnung" und "Liebe".

Symbol für Frieden

Stefan Mayer verdeutlichte Sinn, Zweck und Aufgabe der Glocken in unserer heutigen Zeit: Sie sollen zu Frieden, Nächstenliebe und Barmherzigkeit auffordern, nicht nur unter den Christen, sondern unter allen Menschen und Religionen dieser Welt.

Auch vor der evangelischen Kirche gehörte den Glocken gewissermaßen das "letzte Wort", bevor alle Geläute etwas später in gewaltiger Klangfülle und ökumenischer Einigkeit gemeinsam die Adventszeit über Schwetzingen einläuteten. Stefan Mayer erhielt eine Menge Lob und viele Komplimente für seine erstklassigen Vorträge.