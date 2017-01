Klassisch und opulent, aber nicht kitschig

Es ist die erste Ballettkomposition Tschaikowskys und verzaubert seit jeher das Publikum. Schließlich hat die Geschichte rund um den Prinzen Siegfried, der sich in das verzauberte Schwanenmädchen Odette verliebt, alles, was eine Geschichte haben muss, um die Aufmerksamkeit zu fesseln. Das mährische Theater Olomouc aus Tschechien brachte dieses Ballett mit der klassischen Choreographie von Marius Petipa auf die Bühne im Rokokotheater.

Gleich die erste Szene, in der die wunderschöne Odette in Schwanengestalt dem furchtbaren Zauberer Rotbart begegnet, deutete schon auf dem erbitterten Kampf zwischen Gut und Böse am Ende hin. Bis es jedoch so weit war, wurde das Publikum mit einem opulenten Fest für die Augen verwöhnt. Dazu trugen selbstverständlich die klassischen Kostüme bei, die dabei jedoch nicht kitschig wirkten. Das Bühnenbild passte genau dazu und verbreitete die Atmosphäre im Schloss des Prinzen und am dunklen See perfekt.

Die Tänzer brachten Höchstleistungen, wenn sich das geübte Auge auch manchmal eine genauere Platzierung der Solisten in den einzelnen Posen und den Pas de deux gewünscht hätte. Das Publikum jedoch war begeistert. "Eine zauberhafte Vorstellung", fand Maria Michel aus Oftersheim, "das ist ein sagenhaftes Können und ich bin begeistert von der Leistung." Maren Sprengel aus Darmstadt konnte sich in die Figuren hineinversetzen: "Die Tänzer haben einen wunderschönen Ausdruck und man fühlt sich von ihnen mitgenommen in die Geschichte." Tochter Amalia verriet: "Ich würde auch gerne einmal einen Schwan tanzen."

Glückliches Ende

"Mir gefällt die Musik so gut, weil ich selbst Geige spiele", erklärte Leah Martin (8) aus Ketsch, "aber vor allem gefällt mir, dass die alle so leicht und genau tanzen." Die Inszenierung gefiel auch Margot Heinrich aus Plankstadt: "Einfach traumhaft! Ich gehe seit 30 Jahren nach Mannheim ins Ballett, aber so eine Aufführung habe ich noch nicht erlebt."

So entließ das glückliche Ende, bei dem Siegfried den bösen Zauberer besiegt und am Ende mit seiner Odette umschlungen dasteht, das Publikum mit einem guten Gefühl in den winterlichen Abend. grö