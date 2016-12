Klein, bedeutend, unentdeckt

Viele ältere Schwetzinger erinnern sich noch persönlich an ihn, diesen liebenswerten und bescheidenen Künstler, Bernhard K. Becker (1899 - 1991), der in seiner Zeit fast zum hiesigen Stadtbild gehörte - bei seinen täglichen Gängen in eines der Schwetzinger Cafés, auf dem Weg von seinem Haus in der Mühlenstraße zum Schlossplatz.

Und er war ein äußerst kommunikativer Mensch, der immer einen Stift und kleinen Block in der Tasche hatte, um alles Mögliche zu skizzieren, was ihm begegnete, vor allem Menschen. Bis heute gibt es keine umfassende Publikation oder Biografie über ihn, die ihn so würdigt, wie er es verdient hätte. Er hat ein kleines, immer noch in vielem unentdecktes, aber bedeutendes Werk von hoher Qualität hinterlassen. Viele Arbeiten befinden sich in Schwetzinger Privatbesitz.

1899 in Pforzheim geboren, absolvierte Becker eine Ausbildung als Emailmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule, studierte dann in den 1920er und frühen 1930er Jahren an der Karlsruher Akademie, begab sich auf eine lange Wanderung durch Europa, bevor er sich als freier Maler in Pforzheim niederließ.

Hintergrund In der Pforzheimer Ausstellung, die am 11. Februar beginnt, werden auch Leihgaben aus Schwetzingen zu sehen sein, so aus der Sammlung der Stadt und der privaten Sammlung von Professor Josef Walch, der als ausgemachter Becker-Experte gilt und auch die letzte Becker-Ausstellung in Schwetzingen in der VHS kuratiert hat. Walch hat vor 30 Jahren mit Schülern des Hebel-Gymnasiums auch einen zirka 20-minütigen Film über Becker gedreht, der ebenfalls in Pforzheim zur Aufführung kommt. zg

Nach dem Krieg in die Kurpfalz

Im Kunstmuseum seiner Heimatstadt wird am 11. Februar 2017 die Ausstellung "Bernhard Karl Becker - Humanist, Pazifist und Maler" eröffnet. Im Bestand der Pforzheimer Kunstsammlung, so die Kuratorin der Ausstellung, Regina M. Fischer, befindet sich das eindrucksvolle Gemälde "Pforzheim, 23. Februar 1945", das in annähernd abstrakten Chiffren das Schicksal der Stadt, die furchtbare Zerstörung im Krieg, ins Allgemeingültige erhebt. Bernhard Karl Becker hat es 1954 gemalt. Becker ist auch in seiner persönlichen Biografie auf vielfältige Weise mit den Kriegen und der Diktatur der Nationalsozialisten verknüpft.

Im Ersten Weltkrieg wurde er schwer am rechten Arm verwundet, nach der Machtergreifung kam er für Wochen ins Gefängnis, weil er sich für zwei jüdische Mitschülerinnen an der Karlsruher Akademie eingesetzt hatte. Wegen Verteilens von Anti-Kriegs-Flugblättern drohte man ihm im Wiederholungsfalle mit der Einweisung in ein Konzentrationslager. Nach der Zerstörung seiner Pforzheimer Wohnung und des Karlsruher Ateliers, was den Verlust seines gesamten bisherigen Werkes mit sich brachte, musste er neu beginnen. Am Ende der Kriegsgefangenschaft ließ sich Becker in Schwetzingen nieder. Hier heiratete er Paula Rapp, die lange Jahre am Eingang des Schlossgartens das Geschäft "Kunst und Handwerk" betrieb und dort ausgezeichnetes Kunsthandwerk und Design präsentierte. Beckers humanistische und pazifistische Grundhaltung schlug sich in seinen Werken nieder und in einem wöchentlichen Gesprächskreis zu politischen Themen, den der Maler in den 1960er Jahre gründete.

Große Liebe zu Details

Die Stadt Schwetzingen ehrt den Künstler mit einer Dauerausstellung im Schwetzinger Rathaus. Dort erinnert inzwischen auch eine Tafel an den Künstler, an seine Leidenschaft für Landschaftsdarstellungen zwischen "Dramatik und Romantik", über seine "Ergriffenheit angesichts der Bergwelt und der Allmacht der Natur". Seine vielen Porträts, vor allem von Frauen, sind in ihrer Detailfreude und Zartheit Zeichen für den einfühlsamen Humanisten Becker. Seine Stillleben sind immer wieder Spielfeld für künstlerische Experimente, wobei bei allen Bildgenres Tendenzen zur Abstraktion eine wichtige Rolle spielen.