Kompetente Helfer in fast allen Lebenslagen

"Wir schützen Schwetzingen - seit 1866", lautet der Titel der Broschüre, die die Jugendfeuerwehr zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr erstellt hat. Das Jubiläum wurde gestern Vormittag mit einem Festakt im Rokokotheater begangen. Die Jugendlichen gestalteten auch das Bühnenprogramm, das von Jonas Schäfer und Mario Lore moderiert wurde.

Kommandant Walter Leschinski begrüßte augenzwinkernd zum 528. Einsatz in diesem Jahr. Die Brandwache im Theater sei dieses Mal personell aufgestockt worden. Die Festgäste gedachten zuerst der verstorbenen Feuerwehrangehörigen der letzten eineinhalb Jahrhunderte. Stellvertretend für alle Toten nannte Leschinski den Kameraden Franz Elleser. Der 1893 geborene Feuerwehrmann wurde am Karfreitag 1945 bei einem Löscheinsatz in der Dreikönigstraße von amerikanischen Soldaten erschossen. Elleser habe "Mut und Einsatzbereitschaft bewiesen, ohne Rücksichtnahme auf die eigene Gesundheit und das Leben".

Emanzipation des Bürgertums

Das Schwetzinger Bläserquintett gestaltete den musikalischen Auftakt, bevor die Jugendfeuerwehr pantomimisch die Gründungsversammlung von 1866 nachspielte.

"Der Mensch ist das einzige Wesen, das Feuer machen kann, und dem verdankt er die Herrschaft über die Erde." Mit dem Zitat des französischen Moralisten Antoine Rivaroli (1753 - 1801) eröffnete Oberbürgermeister Dr. Rene Pöltl den Reigen der Grußworte. Die Region habe bei der Entstehung der Freiwilligen Feuerwehren eine besondere Rolle. Die 1799 als "Feuer Compagnie" gegründete Feuerwehr der Stadt Alzey sei die älteste, die sich dokumentarisch nachweisen lasse.

Die Gründungen gingen einher mit der Emanzipation des deutschen Bürgertums, das auch in der Brandbekämpfung das Heft des Handelns in die eigene Hand nehmen wollte, verwies Pöltl auf die Geschichte. Die Freiwillige Feuerwehr der Spargelstadt sei heute nicht nur dem Brandschutz verpflichtet, sondern "ein umfassender Hilfedienstleister für die Bürger" geworden. Die Feuerwehr helfe Menschen in allen Lebenslagen und Situationen.

Herausgehobener Dienst

Die Bürger wüssten um die Qualitäten und Leistungen ihrer Wehr: "Es steht außer Frage, dass der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr ein ganz herausgehobener Freiwilligendienst der Bürger für ihre Mitbürger ist." Der Rathauschef dankte den Feuerwehrleuten, die dieses anspruchsvolle und besondere Ehrenamt ausüben.

Die Jugendfeuerwehr simulierte anschließend einen Löschangriff auf der Bühne, die tolle Aufführung hatte ein Kulissen-Feuerwehrauto und sogar richtiges Brandknistern. Landrat Stefan Dallinger kam so durch den Nebel auf die Bühne. Die Feuerwehr bringe sich in ganz besonderer Weise ein in das gesellschaftliche Leben, und das in immer komplexer werdenden Zusammenhängen und mit immer mehr Aufgaben, bezog Dallinger die Angehörigen der Feuerwehrleute in seinen Dank ein: "Toll, dass es unsere Feuerwehr gibt."

Unterkreisführer Matthias Gerlach ging auf den Artikel unserer Zeitung von Stadtarchivar Joachim Kresin in der Samstagsausgabe ein. Die Schwetzinger Wehr habe sich schon immer durch eine hohe Leistungsbereitschaft und ständige Innovation hervorgetan. Sie sei immer mit der Zeit gegangen, technische Gerätschaften seien früh Standard gewesen: "Die Bürger von Schwetzingen können heute ruhig schlafen."

Respekt und Hochachtung

DRK-Ortsvereinsvorsitzender Dr. Hans-Jürgen Scholz gratulierte zum beeindruckenden Jubiläum und dankte für die gute Kameradschaft mit dem Roten Kreuz. Die Feuerwehr gebe allen "ein gutes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit".

Der baden-württembergische Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen hielt die Festrede. Das Feuer sei zum einen wärmendes Element, zum anderen aber auch "erbarmungsloser Zerstörer von Hab und Gut sowie Leben". Der Freiwilligendienst als wichtiger Teil in der kommunalen Selbstverwaltung leiste eine Bürgschaft "mit einer 24/Sieben-Eigenschaft an allen Tagen des Jahres". Der Wehr im Ehrenamt gebühre "Respekt, Anerkennung und Hochachtung" für die weit über 500 Einsätze im Jahr. Sie stelle sich nicht nur Pflicht-, sondern auch Sonderaufgaben, und arbeite zudem immer lösungsorientiert. Dabei stünde die Feuerwehr vor immer mehr Herausforderungen, kritisierte Homrighausen eine stark veränderte Streitkultur, die immer öfter auch zur Gewalt gegen Einsatzkräfte führe: "Wehren wir den Anfängen." Die Feuerwehr habe "mit den Werten, die wir leben und vorleben, ein unschlagbares Alleinstellungsmerkmal". Die Werte Kameradschaft, Respekt, Verantwortungsbewusstsein und Toleranz habe auch das Projekt "KaReVeTo" der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg zum Inhalt. "Wir sind zuverlässig, belastbar, gründlich, lernbereit und lösungsorientiert", rief der Landesbranddirektor: "Wir gehen eine Bürgschaft für die Sicherheit unserer Bürger ein."

Nach den Ehrungen verdienter Feuerwehrleute beendete die Jugendfeuerwehr den Festakt mit einem spaßigen Rettungseinsatz. Mit dem "Spargel-Tango" entließ das Bläserquintett die Festgäste in den Zirkelsaal zum gemütlichen Teil.