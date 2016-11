Kompromiss gefunden: Kostenverteilung geregelt

Schwetzingen/Oftersheim/Planstadt. Rundum harmonisch verlief gestern Abend die Sitzung des Zweckverbandes "Unterer Leimbach", bei der es um die sachgerechte und ausgewogene Kostenverteilung für den Neubau der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen" ging (wir berichteten gestern).

Mit der einstimmig beschlossenen Neufassung der Satzung aus dem Jahre 1973 hat die Verbandsversammlung die Ausgabenverteilung der Sonderinvestition neu geregelt, die künftig eine Verteilung der Jahresumlage zu 70 Prozent aus Schülerzahlen der allgemeinen Schulstatistik des Vorjahres und zu 30 Prozent aus nach den amtlichen Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Vorjahres vorsieht.

Mit dieser Satzungsänderung ist der entscheidende Knackpunkt beseitigt, um den sich die ganze Diskussion gedreht hatte. Die alte Regelung ausschließlich nach Einwohnerzahlen ist damit vom Tisch. Dass die Lösung noch nicht offiziell bekanntgemacht wurde, lag wohl daran, dass in Oftersheim und Plankstadt die Sache erst in nichtöffentlichen Sitzungen abgestimmt wurde. Öffentlich intensiv diskutiert hatte die Verbandsversammlung dies in der Sitzung Ende Juli. "Es war immer Transparenz da", betonte Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender Dr. René Pöltl gestern Abend.

"Ausgewogene Lösung"

"Durch eine Berücksichtigung sowohl der Einwohnerzahlen als auch der Schülerzahlen wird der Verteilungsschlüssel jahresaktuell angepasst und stellt damit angesichts des besonderen Bau- und Investitionsvolumens eine sachgerechte, transparente und ausgewogene Lösung für die Mitgliedsgemeinden dar. Zugleich wurde die Kostenverteilung den aktuellen Anforderungen angepasst", erklärte Pöltl und unterstrich, dass sich einmal mehr die hervorragende interkommunale Zusammenarbeit von Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen als Träger der Schimper-Gemeinschaftsschule bewährt habe: "Nur gemeinsam sind wir in der Lage, diese finanziell herausfordernde Aufgabe zu stemmen und die Schule zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten."

Die nun gefundene Lösung sei von Oftersheimer und Schwetzinger Seite ein Zugeständnis an Plankstadt, weil dortige Schüler zum Teil wegen der Nähe auch nach Eppelheim gehen. "Aber wir haben den Ehrgeiz, künftig auch welche rüberzuholen", ergänzte Pöltl im Hinblick auf die neue, attraktive Schule.

Ab Herbst 2019 sollen die über 700 Schülerinnen und Schüler aus Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim in einem modernen, mit Medientechnik ausgestatteten Schulgebäude in funktionalen und integrativen Lernräumen unterrichtet werden. Der Neubau des bisherigen Schulgebäudes auf dem östlichen Teil des Schulstandorts wurde notwendig, da sich eine Sanierung in den vorgeschalteten Untersuchungen als zu kostenintensiv herausstellte.

Bereits im Juli 2016 hatte sich die Verbandsversammlung einstimmig für die Neubaumaßnahme ausgesprochen und die Verbandsverwaltung mit der weiteren Umsetzung der Planungen zusammen mit einem Fachbüro beauftragt.

Zur Realisierung des Neubauprojektes waren sich die Verbandsgemeinden Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim einig, dass die notwendige Finanzierung der Investitionssumme von 29,5 Millionen Euro über ein Kredit- und Fördermodell der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erfolgen sollte. Derzeit lägen alle Planungen voll im Zeitplan, berichtete Verbandsgeschäftsführer Matthias Steffan. "Wir stehen vor der Einreichung des Bauantrags", sagte er. Die notwendigen Grundstücksfragen seien fast alle geregelt, eine Baugrunduntersuchung gemacht und der Kreditantrag unterschrieben. Mit dem Baubeginn sei Ende 2017 zu rechnen.