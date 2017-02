Kulturpass für Bedürftige?

Schwetzingen/Ketsch. Der FDP-Ortsverein traf sich in kleiner Runde zur Besprechung wichtiger Themen. Stadtrat Herbert Nerz ging in der Gaststätte "China-Wok" auf die nächste Gemeinderatssitzung am heutigen Donnerstag ein. Neben der Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien stehen der Bebauungsplan "Quartiere XIV und XVII" und die Erneuerung der Lampenaufsätze im Baugebiet "Schälzig" zur Abstimmung.

Die FDP werde demnächst einen Antrag für einen Kulturpass stellen, sagte Nerz. Mit dem Kulturpass, der bereits in Mannheim vom Fachbereich Arbeit und Soziales sowie vom Jobcenter herausgegeben wird, erhalten Menschen mit geringem Einkommen kostenfreien Eintritt zu ausgewählten Veranstaltungen. Der Landtagsabgeordnete Manfred Kern (Grüne) sei ebenfalls an dem Thema dran, so Nerz. In der Spargelstadt gebe es rund 300 Bedürftige.

Wann die Liberalen dieses Frühjahr ihr traditionelles Spargelessen veranstalten, steht noch nicht fest. Auch wer Gastredner sein könnte, ist noch nicht ausgemacht.

Kein Kontakt zu Schmeisser

Letztes Jahr hatte die Schwetzinger FDP ihren 70. Geburtstag gefeiert und zu der Festveranstaltung den Landesvorsitzenden Michael Theurer begrüßen dürfen. Für 2017 liebäugeln die Liberalen mit dem Vorsitzenden der FDP-Landtagsfraktion Dr. Hans-Ulrich Rülke. Schließlich sei man im Bundestagswahlkampf, meinten die Vorstandsmitglieder Dr. Gunter Zimmermann, Harald Fischer und Ralf Hoffmann. Keinen Kontakt hat der Ortsverein zu Simon Schmeisser. Gegen den ehemaligen FDP-Ortsverbandsvorsitzenden von Ketsch wurde ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet (wir berichteten). "Das regelt jetzt alles unser Kreisverband", sagte Herbert Nerz, der gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Hendrik Tzschaschel vor fast genau zwei Jahren bei der Wahl Schmeissers dabei gewesen war.

Grund für die Auflösung der Ketscher FDP sei, dass der Ortsverband nicht die fünf satzungsgemäß notwendigen Mitglieder besessen hat, genauso wie der Ortsverband Hemsbach, der beim Kreisparteitag ebenfalls aufgelöst worden sei. vw