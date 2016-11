Kurfürst auf Glücksschwein

Da zeigt die Stadt Schwetzingen aber Mut! Sie hat sich ein satirisches Kunstwerk zum 1250. Geburtstag geschenkt, das Diskussionen provoziert. Heute Mittag um 12 Uhr wird es enthüllt, das Glücksschwein von Schwetzingen, die Sau, auf der Kurfürst Carl Theodor samt Mätresse reitet. Ein typischer Lenk eben, denn noch nie wurde eine Arbeit von ihm im öffentlichen Raum aufgestellt, ohne dass es Kontroversen gab. Ist das Kunst oder Schmähung? Wem sehen die Figuren diesmal ähnlich? Darf man Menschen so freizügig, feist oder abgeschlafft zeigen?

Der Bildhauer Peter Lenk sagt ganz klar: ja. Er hadert schon immer mit den Museumsdirektoren: "Sie sind feige und denken immer nur daran, welche Sponsoren abspringen könnten, wenn sie etwas wagen würden. Das ändert sich erst, wenn der Künstler tot ist und am besten auch noch seine Modelle", so Lenk. Sein Atelier steht im schönen Bodman am Bodensee. Im dortigen Landstrich ist er berühmt. Heutzutage kann man schon eine mehrtägige Tour zu Lenk-Skulpturen rund um den See machen. Die magische Säule im Meersburger Stadthafen, der Lauben-Brunnen in Konstanz, der Paradiesbaum in Singen, der Hansjakob in Hagnau, der Kindersklavenmarkt in Ravensburg oder die Züchtigung des Ehrenwortbuben Helmut Kohl durch Justitia in Stockach, der es von der blinden Frau mit dem Stock auf den nackten Hintern bekommt.

Gesellschaftskritik in der Kunst

Infos zum Glücksschwein von Schwetzingen Anfahrt von Mannheim aus: Über die B 535 oder die Autobahn zur Abfahrt Schwetzingen-Nord, dann Richtung Zentrum und über die Linden- und Hebelstraße zum Schlossplatz (Tiefgarage). Fahrzeit etwa 20 Minuten. Oder mit der S-Bahn nach Schwetzingen und von der Bahnhofanlage und Carl-Theodor-Straße in fünf Minuten zum Schlossplatz laufen. Die Skulptur steht auf dem südlichen Schlossplatz vor der Gaststätte "Walzwerk".

Über die B 535 oder die Autobahn zur Abfahrt Schwetzingen-Nord, dann Richtung Zentrum und über die Linden- und Hebelstraße zum Schlossplatz (Tiefgarage). Fahrzeit etwa 20 Minuten. Oder mit der S-Bahn nach Schwetzingen und von der Bahnhofanlage und Carl-Theodor-Straße in fünf Minuten zum Schlossplatz laufen. Die Skulptur steht auf dem südlichen Schlossplatz vor der Gaststätte "Walzwerk". Die Enthüllung: Heute, Samstag, um 12 Uhr wird die Skulptur "Glücksschwein von Schwetzingen" enthüllt. Künstler Peter Lenk ist vor Ort und hat ein Prospekt vorbereitet, das auch den Herstellungsprozess zeigt und seine Worte zur Entstehung beinhaltet. jüg

Seine beiden größten Coups am See waren aber sicherlich der Bodenseereiter in Überlingen und die sich drehende 18 Meter hohe Imperia am Konstanzer Hafen. Schriftsteller Martin Walser wurde 1999 zum Kunstobjekt wider Willen. Er sitzt mit Ohrenkappe, Sonnenbrille und Schlittschuhen auf einer Schindmähre über den Schwänzen zweier Nixen, zwei Bankdirektoren speien dazu Wasser und eine schlaffe alte Frau winkt Walser zu. Der schimpft: "Da wohnt man 30 Jahre in einer Stadt und dann stellen sie einfach so etwas auf!" Dazu fällt dem Künstler Lenk nur ein Satz von Goethe ein: "Es wird einem nichts erlaubt, man muss es sich nur selber erlauben. Dann lassen sich's die anderen gefallen oder nicht." Und schon lacht sich Lenk in seinen großen grauen Schnurrbart hinein.

Eigentlich ist Lenk so etwas wie ein Guerilla-Künstler. Das fing schon mit seiner ersten bundesweit beachteten Aktion 1985 im damals geteilten Berlin an. Am Checkpoint Charlie stellte er drei täuschend echt aussehende Männer auf sieben Meter hohe Stelzen - die Mauerkieker. Sein Gedanke: "Wenn die Vopos lachen, schießen sie nicht." Und damals kam auch zum ersten Mal ein Schwein ins Spiel. Es hieß Bismarck und konnte Bälle apportieren. Das hatte es sich von einem Hund abgeschaut und Lenk schaffte es mit genügend Frechheit sogar, die Sau von Bodman nach Berlin durch die DDR zu transportieren. Alles ohne Papiere, allein die Androhung beim sächsischen Grenzer, er hole Bismarck gerne aus dem Anhänger und zeige, welche Kunststücke sie könne, veranlasste den dazu, ihn sofort zur Weiterfahrt nach Berlin zu zwingen.

Bismarck schüttelt sich

Am Checkpoint Charlie dann die nächste Provokation. Der Grenzer auf dem Wachturm beobachtete mit dem Fernglas genau, was Lenk da wieder anstellte, blieb aber total ernst. Bis Lenk laut rief. "Bismarck, zeig mal, was die Frauen auf St. Pauli machen. Die Sau warf sich auf den Rücken, schüttelte alle Viere und quiekte vergnügt. Da musste auch der Grenzer lachen und winkte uns verbotenerweise zu", erzählt Lenk, dem der Schalk im Nacken sitzt.