Langer Applaus für Musiker aus Leidenschaft

"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum": Dieses Zitat des Philosophen Friedrich Nietzsche ist sicherlich auch das Motto des neuernannten Kirchenmusikdirektors Detlev Helmer. In einem berührenden Gottesdienst bekam der Schwetzinger Bezirkskantor diese Ehre der evangelischen Landeskirche zugesprochen und durfte damit endlich die Ernennungsurkunde in Händen halten.

"Das, was Oberkirchenrat Dr. Matthias Kreplin und ich heute tun dürfen, ist etwas recht Seltenes", stimmte Landeskirchenmusikdirektor Kord Michaelis die Besucher in der voll besetzten Stadtkirche auf den feierlichen Anlass ein. Denn von insgesamt 60 Kantoren, also hauptberuflichen Kirchenmusikern, in der Landeskirche haben nun gerade einmal zehn den Titel eines Kirchenmusikdirektors.

Eine hohe Auszeichnung also, die im Falle von Detlev Helmer aber absolut gerechtfertigt ist. Immerhin bekommt den Titel verliehen, wer seit mehr als zehn Jahren in der Landeskirche Dienst tut und auf pädagogischem und künstlerischem Gebiet Herausragendes leistet. 1981 hat Helmer sein Examen abgelegt und zahlreiche musikalische Angebote auf die Beine gestellt. A-cappella-Konzerte, Kindermusicals, Gospelkonzerte mit Band: Die Liste ist lang. Der Applaus, der seine Ernennung begleitete, wollte nicht enden.

Dank an seine Gruppen und Kreise

Helmer stehe nicht gerne im Rampenlicht, das hatte Kord Michaelis schon bemerkt. Und so bedankte er sich in seiner Rede auch vor allem bei den Gruppen und Kreisen, die gerne mit ihm musizieren. "Ich verstehe die kirchliche Arbeit vor allem als Arbeit im Team", machte Detlev Helmer klar. Seinen Beruf liebe er und stecke viel Herzblut hinein: "Die Arbeit ist Kunst und Verkündigung."

Gerne nutzte er seinen besonderen Moment auch dafür, ein wenig Kritik an der Landeskirche zu üben. "Ich finde, wir haben zu wenige hauptberufliche Kirchenmusiker", stellte er fest und appellierte an die Kirchenoberen, dies trotz aller Sparzwänge zu ändern.

Dass sich die evangelische Stadtkirche in Schwetzingen aber um die musikalische Versorgung mit ihrem neuen Kirchenmusikdirektor keine Sorgen machen muss, zeigte das umfangreiche Angebot im Festgottesdienst. Das Trio Amonioso, bestehend aus Helmer an der Orgel, Angelika Reinhard (Sopran) und Falk Zimmermann an der Trompete begrüßte die Gemeinde schwungvoll mit Purcells "Hark! The echoing Air". Der Posaunenchor begleitete die Gemeindelieder mit kraftvollem Klang und der Chor zeigte seine Qualitäten mit Stücken von Johannes Michel und John Rutter.

Unvorhersehbare Klänge

Ungewöhnlich wurde es beim Bassflötensolo von Almut Werner, das ein japanisches Gedicht vertonte und unvorhersehbare Tonfolgen bot. Gegen Ende des Gottesdienstes zeigte Detlev Helmer mit Thomas Keemss an der Djembe, wie modern die Orgel klingen kann. Und die Uraufführung des von Helmer komponierten "Psalm 23" schickte die Besucher mit getragener Melodie in den ersten Advent.

Im Anschluss wurde im Lutherhaus ein wenig gefeiert. Seine zahlreichen Fans wünschten ihm alles Gute und stießen gerne auf ihn an, bevor er am Nachmittag schon das nächste Konzert in der Stadtkirche mit Herzblut begleitete.