Lichtertüten bringen jetzt tolle Gewinne

Kompliment - noch nie hat es so viele und so wertvolle Preise gegeben und noch nie sind so viele Lichtertüten verkauft und verschenkt worden. "Unsere Aktion zum Jubiläumsjahr war extrem erfolgreich", sagt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Anne-Marie Ludwig gestern Nachmittag im Pressehaus der Schwetzinger Zeitung, wo die Verlosung stattfand. "Wir haben mehr als 6000 Lichtertüten verkauft, das ist Rekord. Und die Geschäftsleute waren aufgrund des Stadtjubiläums besonders großzügig mit ihren Preisen und spendierten 142 Gutscheine und Sachpreise im Wert von mehr als 12 500 Euro", so Ludwig weiter.

"Allein im Kundencenter unserer Zeitung sind mehr als 1000 Lichtertüten für je einen Euro über den Verkaufstresen gegangen, auch das war Rekord", erzählt die Assistentin der SZ/HTZ-Geschäftsleitung, Carina Krauss. Das lag bestimmt auch am Jubiläumslogo, das die Tüte dieses Jahr zierte. Übrigens fließt ja zu allem Überfluss jeder Euro, der bei der Aktion als Reinerlös übrig bleibt, noch in eine gute Sache und unterstützt die Aktion "Schwetzingen zeigt Herz", bei der soziale Einrichtungen in der Stadt wie das Jugendzentrum "Go In" oder die inklusive Fußballmannschaft "Unified Schwetzingen" gefördert werden.

Die himmlische Botin hilft

Für die Verlosung hat sich das Team von Stadtmarketing und Schwetzinger Zeitung auch dieses Jahr wieder himmlische Hilfe ins Haus geholt: Annemarie Schneider mimt ja bereits im zweiten Jahr den Schwetzinger Weihnachtsengel und kommt mit ihrer blonden Haarpracht dem Engelbild schon sehr nahe. Sie hat alle Lose aus dem großen Topf gezogen. Bei 142 Gewinnen von etwas mehr als 6000 verkauften Losen ist die Chance ja deutlich besser als beim Lotto.

Die Gewinner können sich freuen und schon ab heute ihre Lichtertüten mit der aufgedruckten Losnummer mit zu den Geschäften nehmen, die ihren Gewinn gesponsert haben. Sie sind in der nebenstehenden Infobox alle genannt, ebenso natürlich die Gewinnnummern. Falls Sie jemand Auswärtigem eine solche Tüte geschenkt haben, kann der sich natürlich auch per Internet kundig machen, denn auf der Homepage des Stadtmarketings sind alle Gewinne, die Nummern und auch die Telefonnummern der Geschäfte in einer handlichen Tabelle zu sehen.

Wichtig ist nur eins: Die Gewinne müssen bis spätestens 31. Januar 2017 beim jeweiligen Geschäft abgeholt werden, danach verlieren die Lose ihre Gültigkeit. Also bloß nicht vergessen, die zwei wunderbaren Unikat-Ohrstecker mit abnehmbaren Einhängern mit zwei Amethysten und zwei Turmalinen bei Juwelier Kissner abzuholen. Sie sind der Hauptpreis und 1420 Euro wert. Natürlich sind auch das Jubiläumsfahrrad von Bike & Fun oder die Tissot-Uhr vom Schmuckhaus Reiser echte Top-Preise. Jetzt nach Weihnachten hat man ja auch Zeit, sich für die zahlreichen Gutscheine, die verlost wurden, etwas Tolles zu kaufen.