Liebe statt Krieg: Carl Theodor ist hier Vorreiter

Etwas Anderes, etwas Modernes, etwas Zeitgemäßes sollte es werden, was am südlichen Schlossplatz nicht nur an das 1250. Stadtjubiläum erinnern soll. So dachten sich das die Ideengeber und der Gemeinderat. Und man kann ohne Umschweife sagen: Das ist gelungen!

Kein Geringerer als Peter Lenk, Bildhauer aus Bodman, "der Ironie und Handwerk perfekt beherrscht, wie kein anderer", so Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, hinterlässt nun hier - gegenüber der traditionellen Spargelfrau - seine Spur. "Der erste Lenk der Kurpfalz", unterstreicht der Stadtchef bei der Enthüllung der Figur. "Es ist das erste Mal, dass wir ein Abbild von Carl Theodor im städtischen Raum aufstellen, außerhalb des Schlosses", sagt Pöltl. Zudem gebe die Skulptur den "Blick von außen" auf den Kurfürsten eindrucksvoll wieder, "nach allem, was wir heute über ihn und die Zeit wissen".

Mit kühnem Ruck legen Pöltl und Bürgermeister Matthias Steffan das neue Schwetzinger "Wahrzeichen" frei. Ahs und Ohs gehen durch die Menge, die sich am Samstag zur Mittagszeit dort versammelt hat (wir berichteten online und im "Digitalen Sonntag"). Dann gibt's Applaus und viele Lacher, neugierige Blicke und Versuche, mit dem "Vater" des Hinguckers - seiner eigenen Angabe nach "schüchtern" - ein paar Worte zu wechseln. Das tut er gern, erzählt, wie es war mit dem Annähern an den Kurfürsten, "von dem ich vorher nichts wusste", dass er den Kurfürsten aber möge - "und er mich auch".

Ausspruch als "Bild für den Kopf"

Stadtarchivar Joachim Kresin fütterte den Artisten mit Fakten zum Aussehen des Kurfürsten und dessen Leben, seine Vorlieben und wohl nicht zuletzt mit der Tatsache, dass es der Kurfürst weniger mit kriegerischen Auseinandersetzungen hatte, als mit den schönen Künsten, Prunk, dem Genuss, Wein, Weib und was noch so dazugehört. Techtelmechtel und Liebeleien schreibt man dem alternden Schürzenjäger Carl Theodor obendrein zu. Weshalb sitzt der hohe Mann nicht auf einem Ross? "Das kam wegen eines Ausspruchs von Friedrich II, dem Großen, der ihn als 'faulen Kerl und Glücksschwein' bezeichnet hatte, das kam mir recht, denn ich brauche 'ein Bild im Kopf' für meine Arbeiten", spricht Peter Lenk und grinst unter der Wollmütze hervor: "Irgendwie ist Carl Theodor der Vorreiter der 'Make-Love-not-War'- also ,Liebe-statt-Krieg'-Bewegung, oder?" So kann man das auch sehen.

"Schloss in Schweinchenrosa"

Im übertragenen Sinn lässt sich das Schwein zudem deuten, denn der Titel der Figur ist "Glücksschwein von Schwetzingen" - und negativ hat sich das Leben und Treiben des Kurfürsten nun nicht gerade auf die Spargelstadt ausgewirkt. Pikant sind einige Details, die aber jeder einmal selbst für sich ergründen sollte, denn Hinschauen lohnt durchaus. "Und vor das schweinchenrosafarbene Schloss passt das Schwein doch gut", erklärt der 69-Jährige dem Oberbürgermeister, wie es zum Reittier kam.

Da sitzt er nun, der Carl Theodor, vor ihm die leicht bekleidete Mätresse, auf einem Schwein, einem kapitalen Tier mit einer Menge Zitzen - fruchtbar, vermehrungsfreudig. Fortgepflanzt hätte er sich gerne der Carl Theodor - rein offiziell mit der Gattin klappte das ja bekanntlich nicht. Fruchtbar für die Stadt war aber auf jeden Fall Carl Theodors Schöngeist, der der Region so einiges Bescherte. Die Haare korrekt der Zeit entsprechend frisiert, die Stiefel umkleiden die Waden bis übers Knie, doch was trägt Mann darin - "eine Unterhose", sagt Peter Lenk, die hat er ihm umgelegt, darunter sei er ja nackt, meint er, wie man es sonst von vielen seiner Abbildungen gewohnt sei. Sparsam umhüllt auch die Repräsentationsweste mit dem Glücksschweinorden den wohlgenährten Leib - der Rücken bleibt frei, lediglich Riemchen halten das Stück an Ort und Stelle. Dann die Dame, keck, aber glücklich schaut sie voraus, hält die Zügel in der Hand. Die linke Hand des Kurfürsten übrigens liegt an ihrer Taille, die rechte mit ihrer linken nah dem kurfürstlichen Schenkel. Für diese Muse, die Mätresse des Kurfürsten, saß Christine-Luise Biehler Modell, die Gattin eines Freundes von Lenk. "Ich bin sehr gut getroffen, die ganze Figur gefällt mir sehr gut", beschreibt sie bei der Enthüllung die wochenlange Arbeit für das Werk.

Schaut man sich andere Arbeiten des Künstlers an, mutet das Schwetzinger Glücksschwein fast artig, ein wenig brav an, ist man doch gewohnt mehr nackte Haut und Anzüglicheres, also der jeweiligen Natur entsprechendes, zu entdecken. Überspitzt ist die Darstellung - ja. Aber, so sagen auch Gäste der kleinen Zeremonie: "Es hätte provokanter sein dürfen."

Erklärtafel an der Skulptur

Eine Tafel am Objekt soll fortan erklären, was zu sehen ist und sicher werden Carl Theodor und die hübsche Dame auf der Sau Schaulustige anziehen - "bis zum 1500. Stadtjubiläum und weit darüber hinaus", hofft Pöltl, der den Künstler zitiert, der "mindestens zwölf Jahre lasst ihr sie schon stehen" gebeten hatte.