Luther – mitten unter uns

Ein vorsichtiger Ruck an der roten Schnur, dann entrollt es sich langsam entlang der Fassade des Lutherhauses: Das Gebäude ziert ab sofort ein Porträt seines Namensgebers. Damit wird auch visuell das Reformationsjahr eingeläutet, denn 2017 wird es sich zum 500. Mal jähren, dass Martin Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat. Zahlreiche Veranstaltungen werden auch in Schwetzingen für Abwechslung sorgen.

"Wenn Sie jetzt hier auf den Kleinen Planken spazieren gehen, werden Sie das immer unter den kritischen Augen von Martin Luther tun. Ob Sie wollen oder nicht", verpackte es Pfarrer Steffen Groß humorvoll in seiner Ansprache. Über die kleine Schar an Zuhörern freute er sich: "Es ist hier heute wahrscheinlich deutlich voller als damals vor 499 Jahren in Wittenberg, nehme ich an."

Das neue Porträt ist die bekannte Luthersilhouette von Lucas Cranach. Jedoch ist sie auf ganz besondere Weise gestaltet. "Es ist ein sogenanntes kalligraphiertes Porträt", erklärt Professor Josef Walch, der die Aktion initiiert hat. Gemeint ist damit, dass der Kopf aus einzelnen, schön gestalteten Wörtern gebildet wird. Und diese Wörter wiederum stehen mit Martin Luther in Verbindung: Aufbruch, Bildung, Anfang, Wort, Musik, Bekenntnis, Bibel, Gott lässt sich entziffern, aber auch Toleranz oder Distanz. Das Design stammt von der Evangelischen Kirche Deutschland und steht in der ganzen Republik zur Verfügung. Da drückte sogar Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ein Auge zu, denn das Aufhängen von Postern an Hausfassaden lässt die Gestaltungssatzung der Stadt eigentlich nicht zu.

Höhepunkte im Reformationsjahr Sonntag, 6. November, 10 Uhr: Gottesdienst mit Projektpräsentationen; Kampagne für Popstar Luther von den Konfirmanden; dreiteiliger Altar zum Thema Paradies von den 4. Klässlern der Hirschacker-Grundschule Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr: Bachs Weihnachtsoratorium zum Mitsingen in St. Pankratius 15. Januar 2017: Start einer Predigtreihe in und um Schwetzingen mit dem Thema "Hier stehe ich, kann ich auch anders?" 31. März: Chorkonzert mit Capella Vocale in der Stadtkirche, mit Musik, die auf die Reformation verweist 29. April, abends: Reformationsrallye 30. April: Start der Ausstellung "Luther und die Juden" in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Brühl und der Volkshochschule 3. bis 16. Juli, Stadtkirche Wiesloch: interaktive Ausstellung für den gesamten Kirchenbezirk, an fünf Stationen in Luthers Gedankenwelt eintauchen 10. November: Pflanzaktion eines Luther-Apfelbaums hinter der Stadtkirche 19. November: Oratorium "Paulus" von Mendelssohn in der Oftersheimer Kirche grö

Der Posaunenchor Schwetzingen-Oftersheim unter Dirigent Ralf Krumm umrahmte mit Liedern von Luther die Veranstaltung. So erschallte "Ein feste Burg ist unser Gott" und schon ganz im Zeichen der Weihnachtszeit auch "Vom Himmel hoch", das ebenfalls dem Reformator zuzurechnen ist. Zum Abschluss intonierten die Musiker "Verleih' uns Frieden gnädiglich", wozu Pfarrer Groß anmerkte: "Das ist unser Wunsch fürs Jubiläumsjahr."