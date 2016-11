Luther – Popstar des Glaubens

Matteo und Luisa präsentieren stolz die Leinwand, die sie unter der Leitung von Josef Walch erstellt haben. Die frisch gegründete Konfi-Band klopfte mit "Knocking on Heavens Door" musikalisch an die Himmelspforte und begeisterte die vielen Gottesdienstbesucher, die zum Thema "Popstar Luther" in die Kirche gekommen waren.

Eines war nach diesem bezeichnenden Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche selbst jenen Gemeindemitgliedern klar, die mit Luther und seiner Reformation nicht bis ins Kleinste vertraut sind: Der Ur-Reformator war ein Popstar des Glaubens.

In Liedern und Texten machte er selbst auf sich aufmerksam, nutzte die Freundschaft zu seinem Zeitgenossen und Künstler Lucas Cranach, um den Glauben auch bildlich weiter zu transportieren. Da ist der Vergleich zu sozialen Medien wie Snapchat, Twitter und Instagram nicht weit und auch Pfarrer Steffen Groß räumt ein, dass Luther ganz in der Reihe von Dieter Bohlen, Heidi Klum und Jogi Löw zu sehen sei - "nur, dass es ihm nicht um sich und seinen Ruhm, sondern um die Botschaft ging, dass sich niemand abmühen muss, um Gottes Liebe zu verdienen."

Lila Schnabeltiere im Schlosspark

Dass es diesen Mut zu preisen gilt, ist für Christen heute weniger eine Frage, denn vielmehr erklärte Aufgabe: Da lässt die frisch gegründete Konfi-Band sich nicht lange bitten, klopft mit Gitarren, Percussion, Flöte und Gesang gleich ganz direkt an des Himmels Pforte an ("Knocking On Heavens Door") und erhält natürlich Einlass. Den haben auch die Viertklässler der Hirschacker-Grundschule erbeten und sich innerhalb eines Kunstprojekts eine Schulwoche lang mit dem Paradies und seinen zauberhaften Kuriositäten befasst. Ein Brief, der Luthers Sohn Frömmigkeit und Freude gleichermaßen anempfahl, war die Basis für die Arbeit, die Inspiration durfte dann jedoch filzstiftgemalte Realität werden.

Unter Anleitung des Künstlers Josef Walch entstand eine multidimensionale Wand, die neben einem idyllisch-grünen Paradies sämtliche Wesen enthält, die für die jungen Schüler eindeutig ins Paradies gehören. Und da darf neben einer Riesengiraffe, lila Schnabeltieren und orangenen Libellen natürlich auch Fußballer Cristiano Ronaldo nicht fehlen - das Schwetzinger Schloss im Hintergrund darf ja schließlich nur von den Besten bedribbelt werden! Fantasievoll und leidenschaftlich präsentieren die Schüler Matteo und Luisa ihr Projektwerk, das sehr an Hieronymus Bosch erinnert, und sind ganz fasziniert von der Neugier der Gemeinde, die sie nicht weniger verdient haben, als der Mentor Josef Walch, der auch die kreativen Luther-Repliken der Konfirmanden im Andy Warhol-Stil mit verantwortete.

"Glaube ist keine Privatsache"

Und genau an der Stelle zeigt sich etwas Wesentliches, das Steffen Groß in seiner Predigt auch präzise benennt: "Glaube ist keine Privatsache!" Vielfach sei er in seinem Amt als Pfarrer schon dafür angegangen worden, sich in Politik und Gesellschaft einzumischen, anstatt im Gotteshaus einfach nur seinen Glauben zu predigen und sich ansonsten bedeckt zu halten. "Es kommt doch nicht von ungefähr, dass unsere Kirche protestantisch heißt" stellt Steffen Groß klar und meint damit nicht weniger, als dass man für die Kirche und den Glauben öffentlich streiten müsse. Indem man die frohe Botschaft bei Anlässen wie dem Spargellauf oder Taufen im Schlosspark nach außen trage, aber eben auch und gerade, indem man sich in den Wind stelle, wenn Flüchtlinge, Minderheiten oder einfach nur zu Unrecht in Bedrängnis Geratene Not leiden. Dass Groß eine Einladung bei Facebook dabei nicht weniger schätzt als ein persönliches Gespräch spricht für ihn und die Zukunftsgewandtheit seiner Glaubensauffassung, denn "ob mit Musik oder Hashtags": Es ist die Botschaft, die man nach außen trägt, auf die es ankommt. Dass die so universell wie kostbar bleibt, ist anerkannter Konsens. Doch unterscheiden sich die Worte von Groß deutlich von dem, was Marketing - auch innerhalb der Kirche - heute prägt. Denn der Pfarrer ist nicht auf der Suche nach Superlativen oder konstruierten Sinngebäuden - hier geht es um die harte Währung namens Überzeugung, die nur in bar auszuzahlen ist.

Dass aufrichtige Begeisterung der schönste Weg sein kann, für etwas oder jemanden einzustehen, von dem man wirklich berührt ist, mag zwar altmodisch klingen, ist aber so erfrischend ehrlich, dass es eine helle Freude ist. Die strahlenden Gesichter nach dem Gottesdienst sind Zeuge und so kann die Worte des Kirchenmusikdirektors Detlev Helmer nach diesem Vormittag wohl jeder unterschreiben: "Diesen Gottesdienst mitzugestalten war eine große Freude - bitte mehr davon!"