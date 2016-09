Machbarkeit und Verkehrsdauerbrenner

"Ich habe nichts Besseres erwartet." Mit diesem Satz verabschiedet sich ein Ur-Schwetzinger von seinem Sitznachbarn gestern Abend kurz vor 21 Uhr aus dem Lutherhaus. Dorthin hatte unsere Zeitung die vier Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl am Sonntag, 18. September, eingeladen, damit sich die Schwetzinger selbst ein Bild von den Amtsanwärtern machen konnten. Allerdings blieb mehr als die Hälfte der Stühle im großen Saal unbesetzt.

Chefredakteur Jürgen Gruler moderierte die Veranstaltung, zu deren Auftakt sich Amtsinhaber Dr. René Pöltl, Reinhard Koepke, Haydar Sahin und Dimitrij Walter jeweils in zehn Minuten vorstellen und ihre Ziele als vermeintliche "Kümmerer für die Stadt" erklären konnten (wir haben die Kandidaten schon ausführlich vorgestellt). Bürger im Auditorium ließen durch Aufstehen und Hinausgehen, durch Zwischenrufe oder auch nur durch Gesten spüren, wen sie unterstützen. Von den Störungen ließen sich jedoch alle vier nicht aus dem Konzept bringen.

In einer Fragerunde ging Gruler auf Schwetzinger Themen ein, viele der Anregungen dafür waren von Lesern unserer Zeitung im Vorfeld zugesandt worden. Stichwort Verwaltungsarbeit: 90 Prozent davon mache die Aufgabe eines Oberbürgermeisters aus. Drei der Kandidaten hätten jedoch darin keine Erfahrung - "wie stellen Sie sich der Aufgabe?", wollte Gruler von Walter, Sahin und Koepke wissen. Walter, der sich in der IT- und Immobilienbranche zu Hause fühlt, erzählte, dass er sich letztes Jahr in vielen Gremien umgehört, mit Oberbürgermeistern und ehemaligen Amtsinhabern Gespräche geführt habe und dass der "Sprung ins kalte Wasser" sowieso das Beste sei. Und: "Als OB muss ich nicht alles machen."

Sahin habe in Ludwigshafen eng mit dem Sozialdezernat gearbeitet, habe als Mediensprecher, Wahl-Koordinator sowie mit dem Migrationsbeirat Erfahrungen sammeln können. Außerdem pflege er gute Kontakte zu Verwaltungsmitarbeitern: "Es wird für mich kein Problem", ist er zuversichtlich.

Koepke verwies auf sein eigenes Unternehmen und dessen Strukturen, das er aufgebaut hat und führt. Außerdem sei Bürgermeister Matthias Steffan - auch im Auditorium - Verwaltungsfachmann. "Die Stadt braucht einen kreativen Kopf an der Spitze, der von außen auf die Verwaltung blickt", sagte Koepke.

Kreisel-Öffnung: Für und Wider

Verkehrsdauerbrenner kamen zur Sprache, unter anderem die Bruchhäuser Straße und der "Kaufland-Kreisel". Bei der Bruchhäuser Straße ist das Land die Eigentümerin. Hier verwies Pöltl auf Gespräche mit dem Regierungspräsidium, das andere Prämissen setze. Bei einer schnellen Lösung müsse die Stadt daher ordentlich Geld zuschießen. Eine Öffnung des "Kaufland-Kreisels" hält er für schwierig, da dadurch eine "innerörtliche Schnellverbindung" entstehe, die wieder mehr Verkehr in die Innenstadt bringen würde. Koepke hält die Entscheidung "Kaufland-Kreisel" ohne eine Ausfahrt in Richtung Mühlenstraße nicht mehr für zeitgemäß. Er glaube auch nicht an ein höheres Verkehrsaufkommen dadurch, sondern setze auf die Vernunft der Menschen, die bei einer Öffnung weiterhin die Umgehungsstraße B 535 nutzen.

Sahin sprach sich ebenfalls für ein Öffnen des Kreisels aus, ebenso für 30er-Zonen in Karlsruher und Zähringerstraße. Walter kritisierte den Zustand der Straße aus "Schwetzingen in Richtung Bellamar" ("Ich weiß nicht, wie die Straße heißt"), das sei ein katastrophaler Zustand.

Beim Rondell sind sich alle Kandidaten einig - eine ampelfreie Lösung wäre fein. Doch die ist bei drei Spuren wegen der Bundesgesetze nicht möglich, erklärte Pöltl. Hier sei der Gemeinderat am Tüfteln, eventuell etwas von den Fahrspuren abzuknapsen und so zum Ziel ohne Ampeln zu kommen. "Das ist auch meine Idee", warf Koepke ein, erntete dafür Lacher unter anderem von anwesenden Gemeinderäten und den Widerspruch von Pöltl, der jedoch zugestand: "Hier sind wir nah beisammen."