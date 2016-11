Schwetzingen. Ein 59-jähriger Mann aus dem Schwetzinger Stadtteil Hirschacker zog sich am Freitagmorgen (4. November) gegen 10 Uhr lebensgefährliche Verbrennungen an beiden Beinen zu, sagte ein Polizeisprecher im Gespräch. Beim Versuch, das Unkraut vor seiner Garage abzuflammen, fingen die Pflanzen Feuer, das der Mann austreten wollte. Der Versuch misslang, stattdessen gerieten auch seine Hosen, die Strümpfe und die Schuhe in Brand. Die alarmierte Feuerwehr leistete Erste Hilfe, ehe Notarzt und Sanitäter die medizinische Versorgung vor Ort übernahmen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 59-Jährige ansprechbar und fand einen Weitertransport nicht nötig. Doch der Notarzt veranlasste einen Rettungsflug mit dem Hubschrauber in die Spezialklinik für Brandofer in Ludwigshafen, wo der Mann nun behandelt wird.