„Masterbabbler“ macht zum Frühstück Spaß

Es war der perfekte Auftakt der literarisch-musikalischen Matinee mit dem Pianisten und Kabarettisten, dem Schriftsteller und Sänger Arnim Töpel: Die adventlich geschmückten Tische in der Stadtbibliothek wirkten einladend, die Mitarbeiterinnen der Bibliothek und der Bücherinsel hatten das Frühstück schon gerichtet und waren für den Ansturm der Besucher bestens vorbereitet.

Dass Bibliotheksleiterin Katja Breitenbücher, die den Auftritt Töpels am Sonntag gemeinsam mit Barbara Hennl-Goll von der Bücherinsel organisiert hat, mit der Einladung des bekannten "Masterbabblers" ins Schwarze getroffen hat, bewies die große Besucherzahl, in der alle Altersgruppen vertreten waren. Mehr als hundert Zuhörer hatten Platz genommen, bevor Breitenbücher den Gast dieses Vormittags zu einer Veranstaltung begrüßte, bei der es um Mundart ging, um Kommissar Günda, genannt "de Tschief", und um viel Humor.

Er kommt aus Walldorf

Zwischenzeitlich brachte Töpel die Leute nicht nur mit seinem Mundartkabarett zum Lachen, sondern auch mit seinen Büchern, aus denen er zur Freude der Anwesenden einige Kostproben lieferte. "Sie werden hören, dass ich nicht von hier bin", schloss der Meister des schrägen Humors sein Publikum schon gleich zu Beginn in die Show ein, "ich bin von Walldorf. Mundart unterscheidet sich nicht nur von Land zu Land, sondern auch von Dorf zu Dorf", erklärt er, um danach die Zuhörer nach "Glickerbach", einem fiktiven Ort irgendwo in der Kurpfalz, zu versetzen. Dort, "im tiefsten Dialektmilieu" ermittelt Kommissar Günda gemeinsam mit seinem Assistenten Fritjof Freese.

Witzige Missverständnisse

Vier Krimis hat Töpel bisher um den Leiter der Sokodo, der Sonderkommission für Vun-do-Schpreschla, veröffentlicht, "De Schorle Peda", "Muffzekopp", "Die Luddarisch Brick" und "Fagrumbelung". Brisant an diesen Romanen sind jedoch nicht die Mordfälle, sondern der "Tschief" Günda, der "vun do" ist und die hiesige Mundart in seiner ganzen Bandbreite pflegt. Da sind witzige Missverständnisse mit seinem aus Norddeutschland stammenden Assistenten Fritjof Freese vorprogrammiert: "Geh mol dange!" - "Wofür?" - "Isch weeß net, was fan Fusl du zum Audofahre brauchscht, mia nämme Benzin." - "Ah, verstehe, Sie meinen tanken." - "Sebvaständlisch! Binnisch Bauchredna odda was? Was hoschen du gedenkt?" - "Danken. Danke sagen. Dankeschön!"

Wie in seinen Romanen wechselte Töpel auch im Gespräch mit dem Publikum locker von Hochdeutsch zum urigen Kurpfälzisch. Seiner Meinung nach seien mundartliche Navigationssysteme längst fällig mit Anleitungen wie "Vorzus, nunnerzus, als weider, den Buckel nuff, iwwer die Brigg, wenn die Keschdebääm siehschd, bischd zu weid".

Zwischendurch sang der Kabarettist Lieder, die sich um das Leben, um die Liebe drehten, und präsentierte die gesamte Palette seines künstlerischen Könnens: eine unwiderstehliche, warme Stimme, bluesiges Klavierspiel und kurpfälzische Chansons. Schon ab dem ersten Mundartlied, dem "Ischt du a gern Weihnachtsgutsl", amüsierte sich das Publikum königlich. Da die meisten Zuhörer ja "vun do sin", forderte sie Töpel zum Mitsingen und Mitmachen auf, viele unter ihnen wussten dann auch, wie "Hockenheim", "Alt-" oder "Neulußheim" auf Kurpfälzisch klingt, und auch, dass "Leimen" richtig "Loome" heißt und nicht "Läme" oder "Loime".

Publikum hingerissen

Gestärkt durch das leckere Frühstück, machte das Publikum gerne auch nach der Pause mit, denn Töpels heitere Geschichten sprudelten nur so weiter. Mit lustigen Wortspielen oder Songs wie "I laf you, you laf me, laafe ma zamme, wo laafe mer hi" bewies er immer wieder seine Liebe zur Musik und zur Mundart. Das Publikum war hingerissen. Auch weil sich in der Günda-Figur viele wiedererkannten und herzhaft darüber lachen konnten.

Am Ende stellte das Multitalent noch sein erstes Kinderbuch "Isch, de Krutze" vor und projizierte die entsprechenden Illustrationen, die Irina Brunsch nach "denne utzlische Skizze" des Autors angefertigt hatte, auf eine große Leinwand. Kräftiger Beifall belohnte Arnim Töpel, als die letzten Töne von "Des bin ich alles g'loffe" verklungen waren und er sein Publikum schließlich mit der Zugabe "Hoomzuus" entließ.