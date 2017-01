Meldung „Vogel in hilfloser Lage“ stellt sich als Fehlalarm heraus

Die letzten Stunden des Jahres sind für die Ordnungshüter kein Abend wie jeder andere. "Wir waren auch am Samstag wieder einsatzbereit mit 17 Leuten", erklärte Feuerwehr-Kommandant Walter Leschinski gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb versammeln sich die Männer und Frauen, die Bereitschaftsdienst haben, mit ihren Familien ab 20 Uhr im Gerätehaus. "Das hat schon Tradition bei uns", erklärt Leschinski. Glücklicherweise blieb es relativ ruhig.

Der erste Notruf ging um 2.43 Uhr ein. Aus dem großen Briefkasten am Postamt züngelten Flammen heraus. "Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht bei der Brandstiftung und wohl einen Silvesterknaller eingeworfen", ist der Kommandant sauer über diese mutwillige Zerstörungswut. Der nächste Alarm ging dann kurz nach 9 Uhr am Neujahrsmorgen ein. "Der Anrufer teilte uns mit, ein Vogel sei in der Bahnhofsanlage festgefroren." Als die Retter vor Ort eintrafen, stellte sich die Meldung zum Glück als Fehlalarm heraus. "Gehen wir mal davon aus, dass sich ein Passant auf dem Nachhauseweg in der Wahrnehmung vertan hat", meinte der Kommandant.

Beim Winterdienst nicht gefordert

Auch Bauhof-Leiter Volker Ziegler meldete gestern keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. "Wir waren beim Winterdienst nicht gefordert und auch die Schlossplatz-Reinigung am Neujahrsmorgen verlief unproblematisch."

Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden - das ist hingegen die Bilanz eines Unfalls zwischen einem Streifenwagen der Schwetzinger Polizei mit einem BMW. Der 47-jährige Beifahrer im Polizeiauto wurde schwer verletzt. Mehr zu dem Unfall lesen Sie auf Seite 19.

Außerdem haben über das Silvesterwochenende zweimal Einbrecher die Polizei im Stadtgebiet beschäftigt. In der Silvesternacht brach ein Unbekannter um kurz vor Mitternacht in eine Gaststätte in der Lindenstraße ein. Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage ließ er allerdings von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Täter war schon weg

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Diensthund aus, traf den Täter aber nicht mehr an. Einem Zeugen fiel ein rund 30 Jahre alter, schlanker Mann und mit Oberlippenbart auf, der in einen in der Viktoriastraße abgestellten Wagen gestiegen war. Er trug eine Basecap, dunkle Kleidung, eventuell weiße Handschuhe.

Mehrere Hebelversuche entdeckten die Geschädigten eines Anwesens im Königsäcker bereits am Samstagnachmittag und alarmierten die Polizei. Im Innern des Hauses waren die Täter nicht. az/pol