Messwerte liegen in der Norm

Sven-Olaf Fleischmann von den Stadtwerken überprüft den Chlorgehalt im Trinkwasser. © Wendl

Ronny Weber, Technischer Leiter bei den Stadtwerken, und seine Mitarbeiter werden derzeit auf Trab gehalten. Das chlorierte Trinkwasser und die besorgten Bürger sorgen für einen nicht ganz alltäglichen Tagesablauf bei den Stadtwerken. Zusammen mit Sven-Olaf Fleischmann, Monteur im Technischen Team, überprüft Weber im Untergeschoss der Stadtwerke die Messwerte.

Der Hahn "Bauhof SW Netzwasser" dient im Gebäude in der Scheffelstraße als einer der Indikatoren auf der Liste der Stadtwerke. An ihm hängt ein lila Eimer. Doch bevor Fleischmann dort herumhantiert, öffnet er seinen blauen Arbeitskoffer. In ihm befinden sich Tücher, Reagenzgläser, kleine Fläschchen mit Lösungen und ein Messapparat - alle wichtigen Mittel eben, um der Bevölkerung Sicherheit zu vermitteln. Fleischmann greift nach einem kleinen Behälter, hält ihn unter den Hahn und dreht ihn auf. Das Wasser plätschert ganz normal heraus. Der Geruch, der aus einem Schwimmbad bekannt ist, ist nicht zu vernehmen. Leser unserer Zeitung sind - das haben sie auf unserer Facebookseite kundgetan - davon überzeugt, dass sie das Chlor und dessen Abbauprodukte riechen können. "Ganz leicht - und auch nur, weil man es im Hinterkopf hat", denkt Weber, nachdem er selbst am Wasser gerochen hat.

Täglicher Austausch

Der - für Menschen - im Normalfall ungefährliche chemische Stoff ist vorgestern in das Netz eingespeist worden. "Der Grenzwert liegt bei 0,3 Milligramm pro Liter", erklärt Weber, "derzeit liegen unsere Werte zwischen 0,02 und 0,14 Milligramm pro Liter. Das Chlor bewegt sich nur langsam durch das Netz." Als Anhaltspunkt: Beim Schwimmen seien beispielsweise 0,6 Milligramm im Wasser. Insgesamt streben die Stadtwerke, die sich zusammen mit dem Gesundheitsamt und anderen Behörden täglich austauschen, einen Maximalwert von 0,2 Milligramm pro Liter an.

Fleischmann dreht den Wasserstrahl ab und nimmt einen seiner Indikatoren in die Hand, er träufelt ein paar Tropfen in das Fläschen. "Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir ein Ergebnis haben", erklärt der Monteur, der zusammen mit drei weiteren Kollegen insgesamt acht Abnahmestellen kontrolliert. "Wir messen jetzt das freie Chlor", beschreibt Fleischmann den Vorgang, es erinnert ein wenig an ein Experiment im Chemieunterricht.

Unterdessen relativiert Weber die Aufregung unter den Konsumenten: "Das Trinkwasser kann bedenkenlos genutzt werden. Ein Mensch, der ein Leben lang diese Chlormenge konsumieren würde, fügt sich damit keinen Schaden zu. Da wir nur kurzfristig Chlor einspeisen, ist das Risiko noch geringer. Die Bürger können Wäsche waschen, duschen und kochen - alles ohne Bedenken", sagt Weber, der das auch den zahlreichen besorgten Anrufern am Montag - nach dem Start der Aktion - erklärt hat. Schon gestern hätten die Nachfragen deutlich abgenommen, die Bürger scheinen besänftigt. Anders sieht es bei Dialysepatienten aus, aber die hiesigen Praxen seien vorbereitet (wir berichteten). Auch Aquarien-Besitzer seien angehalten, die Chlor-Problematik im Auge zu behalten und das Wasser aus dem Hahn für ihre Fische nicht zu verwenden.

Darauf vorbereitet

Die eingeleiteten Maßnahmen und die schnelle Reaktion zeigen, die Verantwortlichen waren vorbereitet. "Wir hatten einen Notfallplan in der Tasche und der greift jetzt", sagt Weber, der bestätigt, dass es einen Fall mit Coliforme Keime - wie er in Plankstadt aufgetaucht ist - im Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz bisher noch nicht gab. Dass die Keime sich in Richtung Oftersheim und Schwetzingen ausbreiten, erteilt Weber eine Absage: "Der Wasserfluss geht nur in eine Richtung und nicht wieder zurück." Die Leitungen verlaufen entlang der Bahn, vom Wasserwerk über Oftersheim und Schwetzingen nach Plankstadt.

Fleischmann schüttelt dann noch zwei, drei Mal seine Probe und stellt sie auf den Messapparat. Ergebnis: "Der Messwert ist so gering, dass er nicht einmal angezeigt wird", sagt er und deutet auf den Messapparat, auf dem "Lo" aufleuchtet. Die beiden Mitarbeiter der Stadtwerke sind zufrieden. Während es für Weber wieder zurück ins Büro geht und er sich dort um besorgte Bürger kümmert, geht es für Fleischmann zur nächsten Station. "Ich schicke dann die Ergebnisse von der Messstelle am Kurpfalzring durch", ruft er noch, während er seinen Koffer schließt und den Kellerraum verlässt.

Bis Sonntag, 8. Januar, wird die Chlorierung voraussichtlich durchgeführt.