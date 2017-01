Mit den Bürgern ein Leitbild für alle erarbeiten

Na, das ist doch mal ein Vorbild: Der neue städtische Klimaschutzbeauftragte Patrick Cisowski (30) kommt entweder mit dem ÖPNV oder mit seinem kleinen Elektro-Flitzer zur Arbeit. Und er bringt Erfahrung mit nach Schwetzingen, denn gut zweieinhalb Jahre lang war er bereits in Ingelheim am Rhein Klimaschutzbeauftragter. Jetzt hat er die Stelle übernommen, die es seit Juli letzten Jahres gibt und die in der Wildemannstraße 1 ihren Sitz hat. Erstinhaberin Carola Schellhorn, die frühere Bauamtsleiterin, war ja, kaum ins Amt eingeführt, Ende August nach Jüchen abgewandert, um Sport und Kulturamtsleiterin zu werden.

Mit der nahtlosen Wiederbesetzung hat es zwar nicht geklappt, aber Patrick Cisowski geht dafür mit umso mehr Elan an die Sache. Bürgermeister Matthias Steffan, bei dem das Ressort jetzt angesiedelt ist, kommt das gerade recht, denn er hat den Posten der Stabsstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt gleich mal etwas aufgebohrt: "Patrick Cisowski soll eng mit dem Bauamt zusammenarbeiten und möglichst bald auch räumlich dort mit abgebunden sein, um Synergien zu heben, Anträge auf Bezuschussung von regenerativer Energie bei Bauvorhaben zu bearbeiten und Anregungen zu geben, wo bei städtischen Vorhaben energiesparend und klimaschonend eingegriffen werden sollte", sagt Steffan. Aber auch die Klimaberatung von Bürgern und Unternehmen, der Lärmaktionsplan, das Thema Güterverkehr der Bahn mit 200 bis 250 Zügen pro Woche, die durch Schwetzingen rauschen, die überregionale Energietrasse, E-Mobilität, das Netzwerk Energy Cities, die entsprechenden Themen in der Metropolregion und die Begleitung des Radwegekonzepts seien bei ihm gut aufgehoben.

Fahrradstraße fest im Visier

Zur Person: Patrick Cisowski Patrick Cisowski ist 1986 in Ludwigshafen geboren und hat am Biotechnologischen Gymnasium Mannheim Abitur gemacht, in Landau Umweltwissenschaften studiert und mit Diplom abgeschlossen. Von April 2014 bis zum Jahreswechsel war er Klimaschutzmanager bei der Stadt Ingelheim am Rhein. Mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern lebt er in Edenkoben. jüg

"Eine richtige Fahrradstraße für Schwetzingen, wie sie jetzt in Planung ist, wäre eine wirklich tolle Sache. Damit wäre die Stadt in einer Vorreiterrolle", sagt Cisowski. Für ihn war es diese "Langfristigkeit in den Planungen", die ihn dazu gebracht habe, hier anzuheuern. Und für die Stadt war es laut Steffan "die Erfahrung, die der Bewerber schon mitbringt und der Eindruck in den Gesprächen, das Thema zu leben", die den Zuschlag bewirkt haben.

Zuerst gelte es jetzt, sich in der Verwaltung einzuarbeiten, alle Kollegen kennenzulernen und die Vorabreiten, die ja schon gelaufen sind, zu prüfen. Er freue sich, dass mit dem Drais-Jubiläumsjahr ja die Mobilität gleich zum großen Thema werde und bringe sich da gerne mit ein, sagt der 30-jährige Vater von zwei Kindern. Natürlich werde er Energieberatung anbieten, aber es gelte vor allem, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Gespräche in den Wohnquartieren, Aktionen für den Klimaschutz, Workshops, aber auch Befragungen über die Gewohnheiten und die Wünsche seien ihm sehr wichtig.

Zudem werde er Kontakte zu Partnern aufnehmen, die zum Thema passen und er wolle mit den Bürgern zusammen ein Klimaschutzkonzept erarbeiten, das man dann, wenn Beschlüsse im Gemeinderat anstehen, immer auch als Leitbild zu Hilfe nehmen könne. Auch ein Sanierungsfahrplan schwebt Cisowski vor, nach dem dann moderne Straßenleuchten, Energie- und Lichtkonzepte für die Schulen und anderen öffentlichen Gebäude vorangebracht werden können. Car-Sharing, E-Mobilität mit einheitlichen Bezahl- und Anschlussmöglichkeiten, Fahrrad-Verleihstationen - all das sind weitere Themen, die er im Blick haben will.

Bürgermeister Matthias Steffan hofft da auch bei laufenden Projekten auf kreative Rückkoppelung. So denke man derzeit darüber nach, ein Blockheizkraftwerk fürs Bellamar und die neue Schimper-Gemeinschaftsschule zu errichten. Womöglich könnte davon auch ein neues Baugebiet auf dem heutigen Pfaudler-Areal profitieren, falls das Gelände auf den Markt komme. Und die Planer seien eifrig damit beschäftigt, die Nord-Süd-Radverbindung zu schaffen, die man noch im Frühjahr in eine Bürgerbeteiligung führen wolle, um sie bis zum Sommer fertig zu planen und im Herbst mit der Verwirklichung zu beginnen. Na, da wird es dem Neuen jedenfalls nicht langweilig.