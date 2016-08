Mit der Kraft der Leidenschaft

"Mister Slowhand" um Ralf Maxstadt (2. v. l.) gastiert am 30. September in Schwetzingen.

Der britische Blues- und Rocksänger sowie Ausnahmegitarrist Eric Clapton feiert seit über 50 Jahren weltweit Erfolge und begeistert Jahr für Jahr die Konzertbesucher mit seinem einzigartigen Sound. Jetzt ist dieser Sound in der Alten Wollfabrik zu erleben: Mit "Mister Slowhand" betritt am Freitag, 30. September, 20.30 Uhr, eine Band die Bühne, welche mit Liebe zum Detail, musikalischer Perfektion und verblüffend nahe am Original ihrem Vorbild huldigt, ohne als bloße Kopie von Clapton zu wirken. "Ich bin mit der Musik von Eric Clapton aufgewachsen, das hat mich geprägt", sagt Bandleader Ralf Maxstadt. Mit ihm sprach unsere Zeitung über das Phänomen Clapton, die Kunst, den Musiker nachzuahmen, und den Auftritt in Schwetzingen.

Herr Maxstadt, was ist für Sie das Reizvolle an der Musik von Eric Clapton?

Ralf Maxstadt: Eric Clapton ist ein unglaublich vielseitiger Gitarrist, der zwar als Bluesmusiker begonnen hat und wesentlich davon beeinflusst wurde, der sich aber im Laufe seiner Karriere in allen Genres der neuzeitlichen Musik - von Rock über Reggae bis zum Pop - bewiesen hat. Und außerdem ist er einer der besten Komponisten weltweit - und das schon über 50 Jahre hinweg.

Hintergrund "Mister Slowhand" aus Pirmasens bringt die Lieder von Eric Clapton auf die Bühne. Die renommierten Mitglieder der Pfälzer Band sind Garanten für ein fulminantes, leidenschaftliches Konzerterlebnis. Mit Ralf Maxstadt (Gesang), Mike Bernardi (Bass) und Ralf Bender (Schlagzeug und Gesang) stehen Musiker auf der Bühne, die über eine 40-jährige Bühnenerfahrung verfügen und in der Vergangenheit bereits im Vorprogramm von Größen wie Joe Cocker, Sir Bob Geldof, Manfred Mann's Earth Band, Ten Years After und Mother's Finest überzeugen konnten. Bei den solistischen Improvisationen übernehmen die beiden Top-Gitarristen Philipp Graf und Jürgen Zapp abwechselnd den Part Claptons, was zusätzlich eine reizvolle Variante der Show darstellt. Der versierte Keyboarder Marcus Rutz-Lewandowski gehört ganz sicher zu den Besten seiner Zunft. Kristina Gaubatz und Monique Riedl komplettieren als Background-Sängerinnen die Band. "Mister Slowhand" tritt am Freitag, 30. September, 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) in der Alten Wollfabrik auf. Karten im Vorverkauf (20 Euro plus Gebühren) gibt's im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz.

Ihre Tribute-Band hat sich nach dem "Spitznamen" des berühmten Musikers benannt - ist der Name denn auch Programm?

Maxstadt: Wir würden uns nie anmaßen, die einzigartige Perfektion seines Gitarrenspiels auch nur annähernd erreichen zu können. Das ist schlichtweg unmöglich. Eric Clapton ist ein Gitarrist, den man aus Hunderten heraushört. Wir versuchen, seine Songs zu interpretieren. Unsere beiden Gitarristen haben dabei die Möglichkeit, bei den Soli ihre eigenen Linien zu spielen. Wir versuchen, den Geist und die Emotionen seiner Songs auf die Bühne zu bringen, ohne eine billige "eins zu eins" Kopie zu sein.

Die Bandmitglieder standen selbst mit früheren Formationen im Vorprogramm bekannter Musiker. Ist es nicht authentischer, eigene Musik zu machen, statt zu covern?

Maxstadt: Das muss jeder Musiker für sich entscheiden. Ich bin, wie einige meiner Bandmitglieder, mit der Musik von Eric Clapton aufgewachsen und habe mich seit seiner Anfangszeit mit Cream davon mitreißen lassen. Ich kann mich mit seinen Songs absolut identifizieren. Auch als Tribute-Band kann man mit dieser Leidenschaft authentisch sein, wenn man versucht, die Songs zu seinen eigenen zu machen.

Worin sehen Sie die Herausforderung, Clapton-Songs auf die Bühne zu bringen?

Maxstadt: Die Herausforderung besteht, wie eingangs schon gesagt, in der Vielseitigkeit der Kompositionen. Man muss den Blues sowohl technisch als auch emotional ebenso überzeugend auf die Bühne bringen, wie die poporientierten Stücke aus der jüngeren Vergangenheit. Das ist für jeden Musiker eine reizvolle Aufgabe.

Gibt es einen Titel, bei dem Sie sagen: Jawohl, das hat mir Clapton aus der Seele geschrieben?

Maxstadt: Mein absolutes Lieblingslied ist nach wie vor "Wonderful tonight". Ich habe dieses Stück in den Siebzigern zum ersten Mal selbst gesungen und bekomme auch heute noch Gänsehaut auf der Bühne, wenn die ersten Akkorde dieses Songs erklingen.

Und ein Stück, an dem Sie und Ihre Bandkollegen beim Einspielen schon verzweifelt sind?

Maxstadt: Es gibt natürlich Songs, die gehen einem leichter von der Hand als andere. Wichtig ist, dass man ein Gefühl für ein Stück entwickeln kann. Das hängt auch nicht von der Schwierigkeit eines Liedes ab. Manchmal dauert es länger, das richtige Gespür für die vermeintlich einfachen Songs zu finden. Aber ich denke, bisher ist uns das immer gelungen.

Wie genau muss man sich Ihren Auftritt vorstellen - worauf kann sich Schwetzingen freuen?

Maxstadt: "Mister Slowhand" bringt eine spannende Mischung aller musikalischen Abschnitte der unglaublich erfolgreichen Karriere Eric Claptons, von den blueslastigen Anfängen mit Cream, über Blind Faith, Derek & the Dominos bis hin zu seinen Solohits auf die Bühne. Für jeden Musikliebhaber ist etwas dabei. Und man wird die unbedingte Leidenschaft spüren, mit welcher wir unserem Idol huldigen. Außerdem arbeiten wir momentan noch an einer begleitenden Multi-Media-Show, welche die einzelnen Songs bildtechnisch unterstützen soll. Ich hoffe, das klappt noch bis zum Konzert in Schwetzingen.

Haben Sie Ihr Idol schon mal persönlich getroffen und von Musiker zu Musiker gesprochen?

Maxstadt: Leider ist mir dies noch nicht gelungen. Aber ein absolutes Highlight für mich persönlich war der Besuch des Eröffnungskonzertes anlässlich seines 70-jährigen Geburtstages in der Loge der Londoner Royal Albert Hall . . . ein unglaubliches Erlebnis in dieser geschichts-trächtigen Umgebung.