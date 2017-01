Mit Geschick zum perfekten Styling

Murad Kader bietet in seinem Salon das Rundumsorglospaket für Herren und Damen an. Pflegebewusste Männer setzt das kompetente Friseurteam stilbewusst in Szene: Haare schneiden, rasieren und Gesichtspflege - alles kein Problem.

Murad Kader arbeitet seit über zwanzig Jahren als Friseur, seine Mitarbeiter Ali Yilmaz und Mehmet Sabah seit zehn und sieben Jahren. "Wir halten uns über die aktuellen Frisurentrends stets auf dem Laufenden", sagt Kader, "wenn jemand ein Foto mit seinem Wunschstyling mitbringt, ist das natürlich alles machbar". Damit auch die Damen nicht zu kurz kommen, verstärkt seit Jahresanfang die 27-jährige Evo Esen Demir die Crew. Sie bringt sechs Jahre Berufserfahrung als Damenfriseurin mit.

Neben den Haaren auf dem Kopf kümmert sich das Team auch um Wildwuchs in Nase und Ohren. Dem wird entweder mit warmem Wachs zu Leibe gerückt oder mit der Abflammtechnik: Ein Wattebällchen wird mit Kolonya - eine Art Citrus-Erfrischungswasser - getränkt, entzündet und die Härchen geschickt entfernt. Ein weiteres Angebot im Repertoire von Murad Kader und seinem Team: die für Barbershops typische Rasur mit dem Messer. "Ich gebe meinen Azubis zum Üben einen Ballon mit Rasierschaum, wenn sie den anständig rasieren können, dürfen sie an die Kunden."

Murad Kader hat vor der Eröffnung seines Ladens im Oktober in Mannheim gearbeitet, verbrachte aber immer wieder seine Freizeit in Schwetzingen: "Ich bin hier oft spazieren gegangen", erzählt er, "dabei sind mir die vielen modisch gekleideten Männer aufgefallen. Da war für mich die Idee geboren, einen Barbershop in Schwetzingen zu eröffnen."

Hightech für reine Haut

Eine Idee, die auf fruchtbaren Boden fiel: Auch aus den Nachbargemeinden pilgern Männer allen Alters in die Karlsruher Straße und freuen sich, nicht mehr bis Mannheim oder Heidelberg fahren zu müssen, wie Kader berichtet. Doch nicht nur zum Haare kürzen lohnt sich ein Besuch im Barbershop, auch einen langen Bart versprechen Kader und sein Team adäquat zu stutzen und mit Pflegeöl zu versorgen.

Damit die Gesundheit der Haut nicht zu kurz kommt, gehört zudem eine Dampfbehandlung zum Angebot. Durch den Dampf öffnen sich die Hautporen und Hautunreinheiten wie Mitesser und Pickel werden im Anschluss mit einer Pflegemaske behandelt. Außerdem soll bald eine Lasermaschine zur dauerhaften Haarentfernung zum Hightech-Know-how im Barbershop gehören. Als i-Tüpfelchen zum Rundumwohlfühlpaket reichen Murad Kader und sein Team türkischen Tee und Mokka. sb