Mit „Kloppo“ – das war halt „echte Liebe“

Die schönste Nebensache der Welt ist am Montag, 14. November, Thema beim Talk im Schloss. Die Veranstalter Stadtwerke, Volksbank und Schwetzinger Zeitung haben mit Hans-Joachim Watzke (57), Vorsitzender der Geschäftsführung im Hause Borussia Dortmund, einen Hochkaräter der Fußball-Bundesliga eingeladen. Die Tickets dafür waren binnen zwei Tagen vergriffen. "Aki" Watzke hat Borussia Dortmund vor der nahenden Insolvenz gerettet und zu großen Erfolgen geführt. Wir haben im Vorfeld mit ihm über die Bundesliga, Trainer Thomas Tuchel und die Männerfreundschaft zu Jürgen Klopp gesprochen.

Wie geht es Ihnen?

Watzke: Nach zwei Siegen in Serie geht es mir natürlich gut. Wir sind auf einem guten Weg. Aber die nächste hohe Hürde wartet schon: Am 19. November kommt Bayern München zu uns in den Signal Iduna Park.

Thomas Tuchel ist als Trainer ein ganz anderer Typ wie Jürgen Klopp. Er ist ruhig und besonnen, Klopp eher laut und emotional. Kommt Tuchel dennoch an?

Watzke: Jeder Mensch ist anders. Thomas hat nicht diese Emotionalität von Jürgen. Aber er ist ein hervorragender Trainer, der über Attribute verfügt, die wiederum Jürgen Klopp nicht hat. Wir haben in der vergangenen Saison 78 Punkte geholt und tollen Fußball gezeigt. Zu Beginn dieser Saison hatten wir allerdings wahnsinnig großes Verletzungspech. Zwischenzeitlich sind elf Akteure gleichzeitig ausgefallen. Da mussten extrem junge Spieler permanent in Englischen Wochen ran, die eigentlich zwischendurch immer mal eine Auszeit bräuchten. Das wird sich jetzt ändern, wenn der Kader wieder komplett zur Verfügung steht.

Was hören Sie denn von den BVB-Fans über Tuchel?

Watzke: Er hat ein großes Erbe angetreten. Jürgen Klopp konnte wie kaum ein anderer Trainer mit den Fans kommunizieren, er hat ihren Nerv getroffen. Und er war sieben Jahre lang bei uns, da wächst so eine Beziehung zusammen. Insbesondere angesichts der riesigen Erfolge, die wir gemeinsam errungen haben. Thomas Tuchel ist bei den Fans sehr angesehen, er hat eine großartige Premierensaison verantwortet. Ob es eine echte Liebesbeziehung wird, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen.

Derzeit sieht man ihren ehemaligen Kapitän Sebastian Kehl öfter mal bei der Borussia. Wird er im Club Verantwortung übernehmen?

Watzke: Sebastian wollte nach dem Ende seiner Spielerkarriere erst mal raus, seinen Horizont erweitern, Fernsehen machen. Bei uns hat er immer einen Platz. Die Fans lieben ihn, und als langjähriger Spielführer genießt er hier in Dortmund eine riesige Wertschätzung. Aktuell macht er meines Wissens eine Ausbildung bei der UEFA. All das muss sich folgerichtig erst entwickeln und ist eher eine Zukunftsfrage als eine der Gegenwart.

Haben Sie denn als Vorsitzender der Geschäftsführung noch Zeit für Ihr Unternehmen, das Arbeitsschutzkleidung herstellt und vertreibt?

Watzke: Die Firma gehört mir noch, ich bin alleiniger Gesellschafter. Aber ich hatte dieses Jahr noch keinen Tag Zeit, mich um das Unternehmen zu kümmern. Da gibt es eine Geschäftsführung, der ich voll und ganz vertraue.

Und Ihr Ehrenamt als Präsident des SV Rot-Weiß Erlinghausen?

Watzke: Ich war dieses Jahr noch bei keiner Vorstandssitzung (lacht). Zum Glück schaffen die Vorstandsmitglieder das auch ohne mich sehr gut. Aber die Spiele der ersten Mannschaft in der Landesliga schaue ich mir schon häufig an. Das liegt vor allem daran, dass mein Sohn im Landesligateam spielt. Mich erdet das übrigens immer ganz gut, wenn ich bei Rot-Weiß auf der Tribüne sitze und mit den Fußballkameraden von früher rede.

Was ist denn beim Landesligisten und beim Bundesligisten ähnlich?

Watzke: In der Spielerkabine geht es ganz ähnlich zu, denn die Mechanismen innerhalb einer Mannschaft gleichen sich ja. Da ist jede Menge Emotionalität drin, überall gibt's Befindlichkeiten, die Spieler benötigen viel Motivation und manchmal auch klare Ansprachen.

Funktioniert denn die Männerfreundschaft Watzke-Klopp auch über die große Entfernung zwischen Dortmund und Liverpool?

Watzke: Ja, das klappt sehr gut. Wir haben noch immer sehr engen Kontakt. Gerade am vergangenen Wochenende haben wir wieder lang miteinander telefoniert. In seinen sieben Jahren in Dortmund gab es immer mal wieder Punkte, an denen klar wurde, dass Jürgen in seiner Karriere auch noch einmal etwas anderes machen will. Ich habe mein Versprechen eingehalten, dass er selbst den Termin einer Trennung bestimmt. Dass es so gut auseinandergeht wie in unserem Fall, ist im heutigen Fußballgeschäft sehr, sehr selten.

Was wird denn "Kloppo" dieses Jahr in England erreichen?

Watzke: Er hat dort auch seine Zeit benötigt, um sich einzufinden. Aber Jürgen Klopp kann jede Mannschaft zum Erfolg führen - und das zeigt er jetzt. Ich traue Liverpool zu, dass es trotz der starken Gegner um die Meisterschaft mitspielen kann. Dass sie nicht auf europäischer Ebene spielen, kommt ihnen dabei sogar entgegen. An der Anfield Road können sich alle voll und ganz auf die Liga konzentrieren.

Und wo landet Dortmund am Ende der Saison?

Watzke: Jetzt schauen wir zunächst einmal, wie es gegen die Bayern läuft, denn wir fokussieren uns immer nur auf die nächste Aufgabe. Ganz grundsätzlich traue ich uns schon zu, dass wir uns wieder für die Champions League qualifizieren.