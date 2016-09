Mit Leidenschaft ins „kleine Mozartjahr“

Technische Meisterschaft, herausragende Interpretation und Leidenschaft - mit diesen Kompetenzen brillieren die Kammermusikensembles beim 41. Schwetzinger Mozartfest. Der Klassikreigen, den die Schwetzinger Mozartgesellschaft initiiert, startet am Freitag, 23. September, und dauert bis 9. Oktober.

Mozarts beliebtes Quintett für Bläser und Klavier - seiner Ansicht nach "das beste was ich noch in meinem Leben geschrieben habe" - wird von Mitgliedern des Acelga Bläserquintetts und dem Pianisten Gerhard Vielhaber dargeboten, heißt es in einer Pressemitteilung der Mozartgesellschaft mit Blick auf das feine Programm. Das vielfach preisgekrönte Leipziger Streichquartett und das Minguet Quartett, eines der international gefragtesten Streichquartette, lassen Mozart, Beethoven und Myslivecek erklingen.

Zusammen mit dem Klarinettisten Nikolaus Friedrich wird das Minguet Quartett das Auftragswerk des jungen Schwetzinger Komponisten Benjamin Helmer uraufführen. Das holländische Van Baerle Trio bringt mit Brahms' Klaviertrio H-Dur ein Schlüsselwerk dieser Gattung zur Aufführung. Der kammermusikalische Reigen schließt sich mit dem Klavierrecital der österreichisch-russischen Pianistin Lisa Smirnova, die ein facettenreiches Programm mit nach Schwetzingen gebracht hat, darunter die selten gespielte g-Moll-Suite von Händel.

Das Programm auf einen Blick Freitag, 23. September, 19.30 Uhr,Jagdsaal: Aron Quartett & Cynthia Liao, Viola; Mozart: Streichquintette. Samstag, 24. September, 19.30 Uhr, Jagdsaal: Mitglieder des Acelga Bläserquintetts & Gerhard Vielhaber; Klavier, Beethoven und Mozart: Quintette für Klavier und Blasinstrumente. Sonntag, 25. September, 11 Uhr, Jagdsaal: Leipziger Streichquartett; Streichquartette von Mozart und Beethoven. Freitag, 30. September, 20 Uhr, Rokokotheater: Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Solist: Maximilian Hornung, Violoncello; Haydn: Konzert für Violoncello und Orchester D-Dur und andere. Samstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr, Jagdsaal: Minguet Quartett &Nikolaus Friedrich, Klarinette; Mozart, Myslivecek und Manfred Trojahn. Sonntag, 2. Oktober, 11 Uhr, Jagdsaal: Lisa Smirnova Klavierrecital; Mozart, Scarlatti und Händel Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr, Rokokotheater: 24. Konzert mit Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung, Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg. Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, Schlosskapelle: Thomas Reif, Violine und Barbara Buntrock, Viola; Mozart und Stamitz: Duos für Violine und Viola. Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr, Rokoktheater: W. A. Mozart: Die Hochzeit des Figaro; Theater Koblenz & Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Sonntag, 9. Oktober, 11 Uhr, Kammermusiksaal: Van Baerle Trio; Klaviertrios von Mozart, Brahms und Arensky. zg [mehr...]

Nachwuchs mit Reife

Die Stipendiaten der Jürgen-Ponto-Stiftung werden mit musikalischer Intelligenz und für ihr Alter überraschender Reife überzeugen. Der musikalische Nachwuchs wird mit dem Flötenkonzert C-Dur von Johann Baptist Wendling und dem Klarinettenkonzert B-Dur von Anton Dimler Werke der Mannheimer Schule präsentieren.

Aus dem skandalumwitterten Revolutionsstück "La folle journée ou le mariage de Figaro" von Beaumarchais, das in Paris und Wien zunächst verboten war, schufen Mozart und sein kongenialer Librettist Lorenzo da Ponte ein vollkommenes musikalisches Meisterwerk. "Le Nozze di Figaro" wird in einer Neuinszenierung des Koblenzer Theaters auf die Bühne des Schlosstheaters gebracht.

Schließlich gipfelt das Schwetzinger Festival im Auftritt von Maximilian Hornung, dem ultimativ besten Cellisten seiner Generation, mit Haydns berühmten D-Dur-Konzert und vier Stücken für Violoncello von Victor Herbert, begleitet vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Timo Handschuh.

Musikalisch in die Wiener Historie

Den Auftakt am Freitag gestaltet das Wiener Aron Quartett und die Bratscherin Cynthia Liao mit Streichquintetten von Mozart. Auch 225 Jahre nach Mozarts Tod hat seine Musik nichts von ihrem Zauber verloren. 2016 ist ein "kleines Mozartjahr", wird doch neben dem 225. Todestag noch des 260. Geburtstages des Genies gedacht.

Bereits im Gründungsjahr rief das Wiener Debut bei Publikum und Presse ein großes Echo hervor. Mittlerweile musiziert das international anerkannte Ensemble auf den großen Bühnen der Welt. Cynthia Liao ist Bratschenstimmführerin des Wiener Kammerorchesters und seit 2006 Mitglied des Non-Classic-Streichquartetts "radio.string.quartet", mit dem sie weltweit musiziert.

Mit den Wiener Musikern reisen die Zuhörer in das Wien der 1780er-Jahre zurück. Seit 1785 war hier die Gattung des Streichquintetts immer mehr in den Fokus der Musikalienkäufer und Verleger geraten. Die beiden mittleren Streichquintette Mozarts erklingen neben Haydns Lobkowitz Quartett Nr. 2. Mozart komponierte sie während einer großen Schaffensperiode unter der Arbeit am "Don Giovanni" und nach Fertigstellung seines "Figaro", aber auch in einer Zeit großer emotionaler Belastungen durch den Tod des Vaters an Pfingsten 1787 und dem Zerwürfnis mit seiner Schwester Nannerl und in einer Zeit der größten Geldnot.

Diese empfindungsreiche Stimmung fließt in die Komposition der beiden virtuosen und eindringlichen Quintette ein, die zu den bedeutendsten Instrumentalwerken Mozarts zählen, stellen sie doch mit der Gleichwertigkeit aller Instrumente revolutionäre Kompositionsprinzipien auf. Es scheint, als wollte Mozart die wachsende Popularität dieser "neuen Wiener Gattung" zur Behebung seiner finanziellen Misere nutzen. Doch der erhoffte Erfolg blieb nach diversen Anzeigen in der Wiener Zeitung und im Weimarer Journal des Luxus und der Moden aus, wofür wahrscheinlich der hohe Schwierigkeitsgrad verantwortlich war. zg