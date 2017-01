Nach Sturmtief folgt Nacht mit fünf Bränden

Nachdem das Sturmtief "Egon" die Feuerwehr Schwetzingen nur mit neun Einsätzen gefordert hatte und im Stadtgebiet lediglich Einsätze wie "Äste auf Fahrbahn", "Baum droht zu fallen", "Baum abgeknickt" oder "lose Teile auf Dach" abzuarbeiten waren, folgte in der Nacht zum Samstag eine Serie mit fünf Bränden, heißt es in einer Pressemeldung der Feuerwehr.

Am Samstagmorgen zwischen 1.15 und 3.45 Uhr wurden von bis dahin unbekannten Tätern mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin hatte um 1.15 Uhr gemeldet, dass eine Gruppe von zwei bis drei Personen auf dem Schulhof der Nordstadtschule ein Feuer entfachen würde. Beim Eintreffen stand ein großer Müllcontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Feuer auf dem Schulhof

Um 3.13 Uhr meldete ein weiterer Zeuge erneut Feuer auf dem Schulhof. Wie sich herausstellte, war ein weiterer Container angezündet worden. Noch während der Löscharbeiten wurde um 3.22 Uhr ein weiterer Brand in der Friedrich-Ebert-Straße mitgeteilt.

Dort standen zwei Müllcontainer in Flammen. Das Feuer drohte, auf Bäume überzugreifen. Um 3.39 Uhr brannte eine Containertonne in der Collinistraße und um 3.47 Uhr in der Weinbrennerstraße. Dort wurde ein daneben geparktes Auto in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt.

Die eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Drei Tatverdächtige im Alter von 25, 27 und 30 Jahren, alle wohnhaft in Schwetzingen, wurden in der Nähe von einem der Tatorte entdeckt und festgenommen. Bei der Durchsuchung der mutmaßlichen Brandstifter nach der Festnahme wurden von den Beamten mehrere Feuerzeuge, Zeitungspapier sowie Alkohol gefunden und sichergestellt.

Tatverdächtige schweigen

Die Tatverdächtigen machten keine Angaben zu den Vorwürfen. Sie wurden in Gewahrsam genommen und im Laufe des Vormittags nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Feuerwehr Schwetzingen war mit drei Fahrzeugen und elf Wehrmännern im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Schwetzingen übernommen.

Bereits um 10.17 Uhr folgte an diesem Tag ein Brandmeldealarm in der Ehrhart-Schott Schule und eine Stunde später verständigte die Polizei die Feuerwehr wegen eines Sturmschadens in der Carl-Theodor- Straße, weshalb sie mit der Drehleiter ausrückte. ffw/pol