Nicht „Atemlos“: Schlager helfen Leben zu retten

"Dann kann ein Schlager sogar Gutes bewirken" - Angelika Eulner staunte nicht schlecht, als ihr "Atemlos durch die Nacht" vorgesummt wurde. Ein Lied. Ein Rhythmus. Ein Takt, der Leben retten kann. "Sie können es auch mit "Yellow Submarine" versuchen", erklärte ihr Bianca Davidson und nickte der körperlosen Figur in ihren Händen entgegen, um die Schwetzingerin zur Wiederbelebungsmassage aufzufordern.

Gemeinsam mit ihrer Freundin Sigrid Hocke aus Brühl und Hannelore Hochhaus war sie über den Markt in Schwetzingen geschlendert, um nach leckeren Äpfeln und knackigen Salaten Ausschau zu halten. Als sie in das strahlende Gesicht von Bianca Davidson blickten, ließen sie sich gerne kurz von ihrem Plan, ein wenig zu bummeln, ablenken. Die Frau in der Uniform des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erläuterte gerne, warum das große weiße Zelt an diesem Tag vom DRK aufgebaut worden war und warum selbst der Oberbürgermeister - mit Informationsbroschüren ausgestattet - das samstägliche Treiben nutzte, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Interesse der Menschen gewinnen

Und warum mit Dr. Christian Bopp und Johanna Hohnloser gleich zwei Ärzte in der Fußgängerzone ihren Vormittag verbrachten. "Die Woche der Wiederbelebung endet jetzt", betonte die DRK-Ehrenamtliche - sieben Tage, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit stattfand. Ärzte und Fachkräfte waren aufgerufen, unter dem Motto "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation" eigene Aktionen ins Leben zu rufen.

Für Dr. Bopp, den GRN-Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie lag es nahe, den Weg hinein in das pulsierende Leben zu nehmen und mit einem Informationsstand vor dem Lutherhaus das Interesse der Menschen zu gewinnen. In den Tagen zuvor war er gemeinsam mit Assistenzärzten schon an drei Schwetzinger Schulen unterwegs. "Dort haben wir gehört, dass die Jugendlichen oft Angst haben, etwas falsch zu machen. Wir konnten sie beruhigen", so Assistenzärztin Johanna Hohnloser, "denn viele Gebote rund um die Wiederbelebung sind vereinfacht worden. So informiert beispielsweise der Defibrillator ganz genau, was man als Nächstes machen muss."

Hannelore Hochhaus, die selbst einst Werksarzthelferin war, bestaunte die neue Technik. "Da hat sich viel geändert", betonte sie. Besonders die "100 Pro" beeindruckten sie. "100 Mal drücken pro Minute", das kann man sich gut merken, fasste sie die Formel für das Retten von Leben zusammen. Das geht besonders gut im Rhythmus des Schlagers und erhöht so fast dreimal die Überlebenschance eines Menschen, der einen plötzlichen Herzstillstand erlitten hat.

Bereits 13 Geräte angeschafft

Begleitend zur Aktion verteilte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl noch die neuen Prospekte der Stadt. Unter dem Stichwort "Schwetzingen rettet Leben" finden sich dort die Standorte der Defibrillatoren im Stadtgebiet. Genau 13 Stück gibt es bereits, 15 sind avisiert. "Das schaffen wir", so OB Pöltl zuversichtlich. Die letzten Defibrillatoren konnten dank der Unterstützung des Ärztenetzes Schwetzingen angeschafft werden. Der Vorsitzende des Vereins, Dr. Hans-Jürgen Scholz, zeigte sich überzeugt davon, dass man "dieses Vorhaben unterstützen kann."

Wie wichtig das richtige Reagieren beim plötzlichen Herztod sein kann, zeigte die Tatsache, dass bereits ein Defibrillator zum Einsatz kam. "Menschen und Gerät im Bellamar haben gemeinsam schon Leben gerettet", sagte OB Pöltl.