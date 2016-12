Nummer drei steht fest: Philipp Poisel kommt!

Philipp Poisel erspielte sich die Aufmerksamkeit für seine Musik in Fußgängerzonen von Städten, jetzt steht er auf großen Bühnen - etwa im Schlossgarten. © zg/Koestlin

Es ist noch gar nicht so lange her, da zog er noch singend durch Europas Fußgängerzonen. Mittlerweile zählt Philipp Poisel zu Deutschlands erfolgreichsten Liedermachern. Heute kommen die Menschen zu Philipp, hören ihm zu, lassen sich betören von seiner gefühlvollen Stimme und den berührenden Zeilen. In der Kurpfalz macht der Musiker am Freitag, 6. August, um 19.30 Uhr, Station - bei "Musik im Park" im Schlossgarten.

Veranstalter Provinztour gibt den dritten Act nach Runrig (3. August) und Sarah Connor (5. August) exklusiv mit unserer Zeitung, die Medienpartner des beliebten Open Airs ist, bekannt. Und ein Vor-Vorverkauf läuft auch heute schon über unser Kundenforum am Schlossplatz.

Neues Album kommt im Februar

Tickets und Hinweise Der offizielle Vorverkauf für das Konzert von Philipp Poisel beginnt am morgigen Freitag, 16. Dezember. Karten gibt es schon jetzt im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz, Telefon 06202/205-205, Ticket-Hotline 0621/10 10 11 und online auf www.provinztour.de. Hier sind auch die Karten für Sarah Connor (5. August) und Runrig (3. August) erhältlich. Für Runrig startet u zudem eine Rabattaktion für Morgencard-Premium-Inhaber ab 2. Januar. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter der Telefonnummer 07139/547 oder per E-Mail ticket@provinztour erhältlich. Der Veranstalter weist darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen Kinder unter sechs Jahre bei unbestuhlten Konzerten auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt haben.

Pausen von sechs oder sieben Jahren kennt die Popmusik eigentlich nicht. Wer solch eine lange Zeitstrecke ohne die Veröffentlichung neuer Songs angeht, fällt aus allen Rastern der Aufmerksamkeit. Bei Philipp Poisel ist das anders, im Universum des Songwriters wird Entschleunigung groß geschrieben. Nun erschien am 16. September die Single "Erkläre mir die Liebe" und schlug mit großartigem Erfolg sofort auf Platz neun in die Charts ein.

Live war Philipp Poisel in den vergangenen Jahren allerdings immer wieder unterwegs, zuletzt mit einem Band-Auftritt beim diesjährigen Lollapalooza in Berlin, bei dem er auch neues Material erstmals live präsentierte. Sein "Projekt Seerosenteich" hatte er auf kleinere Locations und Theater zugeschnitten, doch der Run auf die Karten war so groß, dass er bald größere Arenen bespielte. 2014 erlebten ihn seine Fans bei Open-Air-Konzerten mit über 15 000 Besuchern.

Sein letztes Studioalbum "Bis nach Toulouse" stammt aus dem Jahr 2010 und verkaufte sich über 250 000 Mal (Platin), sein Debüt "Wo fängt dein Himmel an?" hat Gold-Status und das Live-Album "Projekt Seerosenteich" (auch Platin-Status) kletterte 2012 an die Spitze der deutschen Sales-Charts. Das neue Album "Mein Amerika" erscheint am 17. Februar 2017 und kann auf diversen Musikportalen im Internet bereits vorbestellt werden.

Viele Licht- und Showelemente

Die neue Single "Erkläre mir die Liebe" wurde von Poisel und seiner Band mit dem Produzenten Frank Pilsl in den legendären "Blackbird Studios" in Nashville/Tennessee aufgenommen, auf einer Analog-Bandmaschine. Der Song lässt eine deutliche Entwicklung hörbar werden, Poisel hat seinen Songwriter-Stil in einen Bandsound verpackt, der reichlich Raum für seine Stimme bietet. Der leise Gesang der frühen Tage macht einem Sänger Platz, der die großen Bühnen als Arena sucht. Auch das Thema ist weitgreifender: Der neue Song handelt von der ständigen Veränderung in den wichtigen Dingen des Lebens und von der Freude und Bereicherung, die der Songwriter durch sie erfährt. Nun kommt Philipp Poisel nach Schwetzingen und man kann sich freuen: Der Sänger wird im Vergleich zu seiner Hallentour mit einem frischen Set, tollen Licht- und Showelementen sowie seiner unverkennbaren Energie aufschlagen und das Publikum im Schlossgarten begeistern. zg