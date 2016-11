OB Pöltl wehrt sich gegen Asyl-Zentrum

Diese Kaserne am Schwetzinger Stadtrand könnte zum Ankunftszentrum für Asylbewerber werden. Bild: Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Das wäre ein herber Schlag für die Schwetzinger Stadtentwicklung und ein Wortbruch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Die alte Panzerkaserne an der Friedrichsfelder Landstraße könnte zu einem Ankunftszentrum für bis zu 3000 Flüchtlinge werden und damit die Funktion übernehmen, die bisher das Patrick Henry Village bei Heidelberg inne hat. Die Tompkins Barracks sind einer von drei möglichen Standorten - neben den Mannheimer Coleman- und den Spinelli-Barracks.

"Alle drei Standorte werden jetzt einer umfassenden Prüfung unterzogen", sagt Carsten Dehner, ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums auf Anfrage unserer Zeitung. Sein Chef, Innenminister Thomas Strobl, hatte morgens eine an die sinkenden Zahlen angepasste Standortkonzeption für die Flüchtlingsunterbringung vorgestellt, die in den nächsten Tagen mit den Kreisen und den Oberbürgermeistern besprochen und im Dezember im Ministerrat beschlossen werden soll.

Ob dann schon über den Standort der zentralen Ankunftsstelle entschieden wird, die 2019 oder 2020 in Betrieb gehen soll, ist fraglich, da die Prüfung, die von der Wirtschaftlichkeit über die Verträglichkeit in Sachen Bevölkerungsdichte und Kapazitäts- und Unterbringungsmöglichkeiten reicht, wohl länger dauert. Tatsache ist aber, dass Schwetzingen auch aufgrund seiner Nähe zum jetzigen Standort ein heißer Kandidat ist.

Damit Heidelberg bauen kann

Zentraler Baustein für die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Baden-Württemberg wird auch in Zukunft dieses Ankunftszentrum sein. Das bestehende im Patrick Henry Village wird noch bis 2019 fortgeführt, danach sollen dort Konversionsprojekte angegangen werden, die die Stadt Heidelberg vorbereitet. In einem solchen Ankunftszentrum wird das Aufnahmeverfahren von der Registrierung, der Gesundheitsuntersuchung, der Asylantragstellung und der Anhörung bis zur Entscheidung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gebündelt und beschleunigt durchgeführt.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der erst durch die Presseanfrage von der Sache erfuhr, zeigte sich "höchst irritiert". "Das ist entgegengesetzt zu allen Absprachen. Wir haben damals mit den Tompkins Barracks in höchster Not schnell geholfen. Aber Ministerpräsident Kretschmann hat mir zugesichert, dass wir unser Stadtentwicklungsprojekt weiterverfolgen können und grünes Licht für den Kauf der Flächen bekommen. Die Machbarkeitsstudie liegt vor und wir sind in den letzten Zügen bei den Verkaufsgesprächen. Wir brauchen die Fläche dringend. Mit mir wurde im Vorfeld nie darüber gesprochen und ich werde mich gegen diese Einrichtung wehren", sagt Pöltl. So eine große Einrichtung sei für Schwetzingen unverträglich, man habe ja selbst nur 21 000 Bewohner. Eine Stadt wie Mannheim mit 300 000 Bewohnern eigne sich da eher.

Abgeordneter und Innenausschussvorsitzender Karl Klein (CDU) begrüßte, dass das Land seine Aufnahmekapazitäten für neue Asylbewerber zurückfährt. "Ich kenne die Lage vor Ort sehr gut und bin über die Planungen der Städte Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim informiert. Die Suche nach einem geeigneten langfristigen Standort für das Ankunftszentrum muss landesweit erfolgen und darf nicht auf Nordbaden beschränkt stattfinden", sagt er.

Besser wie mit dem Land klappt die Verständigung mit dem Kreis: Das Containercamp in der Kilbourne-Kaserne soll aufgelöst werden. Das bestätigte gestern die Sprecherin des Landratsamtes, Silke Hartmann. Die dort jetzt noch wohnenden 177 Asylbewerber sollen weitgehend in der in Ketsch neu errichteten Unterkunft untergebracht werden, einige Einzelpersonen auch im ehemaligen Hotel Atlanta.

Durch die deutlich niedrigeren Zugangszahlen an Flüchtlingen sollen Kapazitäten abgebaut werden. Zuerst Notunterkünfte wie in Oftersheim und Walldorf, aber dann auch die ersten vor knapp drei Jahren in großer Eile errichteten Containersiedlungen wie hier. Sanitärbedingungen und Kochmöglichkeiten seien schlecht - deshalb sollen die Familien nach Ketsch übersiedeln, vermutlich im neuen Jahr.