Oststadt und Hirschacker bald zu

Mit Filialschließungen reagiert nun auch die Sparkasse Heidelberg auf die zunehmende Digitalisierung des Bankgeschäfts. Die Mehrzahl der Kunden erledigt Bankgeschäfte per PC, Telefon oder Handy-App. "Wir haben Filialen, in die pro Woche 32 bis 50 Kunden kommen. Da langweilen sich Mitarbeiter, die wir in anderen Bereichen dringend brauchen", sagte Vorstandsvorsitzender Helmut Schleweis gestern Nachmittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Mit dabei sind aus unseren Raum die beiden Filialen im Hirschacker und in der Oststadt von Schwetzingen. Alle anderen Filialen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung bleiben offen.

Zuvor war der Verwaltungsrat mit den Bürgermeistern und Oberbürgermeistern informiert worden, dass zwölf der 68 Filialen geschlossen werden. Mit 83 Standorten, davon 56 Filialen mit Bankmitarbeitern und 27 Selbstbedienungsterminals bleibe die Sparkasse aber das Kreditinstitut mit dem dichtesten Filialnetz in der Region, betonte Vorstandsmitglied Rainer Arens. Und Schleweis machte klar, dass die Sparkasse damit keinen Sparkurs fahre, sondern auf die Realität reagiere und die zentralen Standorte, bei denen die Kundenfrequenz eher steige mit längeren Öffnungszeiten und Personal stärke.

32 bis 50 Kunden - in der Woche

Rainer Arens, der im Vorstand den Privatkundenbereich verantwortet, sagt es deutlich: "Wir müssen dort Kundennähe bieten, wo der Kunde sie haben möchte. Beispielsweise im telefonischen Servicecenter, wo täglich 1800 Anrufe eingehen, die ihre Wünsche erledigt haben möchten oder in der Internet-Filiale bei 15 000 Besuchern. Das ist für unsere Kunden bequemer, als in die Filiale vor Ort zu gehen", sagt er. Und er weiß doch, dass "natürlich die 32 bis 50 Kunden, die bisher pro Woche in die Filiale gekommen sind, von den Maßnahmen nicht begeistert sein werden: "Die Mitarbeiter vor Ort werden jetzt mit diesen Kunden Gespräche führen, wo sie künftig hinkönnen und wie sie ihre Bankgeschäfte erledigen können", verspricht er. "Wir wollen niemand auf diesem Weg verlieren und bieten Individuallösungen an", sagt Arens.

Erst einmal werden im Hirschacker und in der Oststadt wenigstens die Automaten erhalten bleiben. Aber auch da nur, wenn sie entsprechend frequentiert werden. In der Oststadt merke man, dass viele ihre Geschäfte im Kaufland oder in der Hauptstelle abwickeln. Nächstmöglicher Anlaufpunkt für den Hirschacker sei dann die Nordstadt, die auch personell ausgestattet bleibt. Und alle Sparkassen-Filialen, die erhalten bleiben, sollen länger öffnen. Montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und außer mittwochs nachmittags auch von 14 bis 18 Uhr. Beratungszeiten bietet die Sparkasse noch länger. Termine mit den Mitarbeitern - sie kommen auch gerne nach Hause zu den Kunden - sind künftig täglich von 8 bis 20 Uhr möglich. Um diese längeren Bereitschaftszeiten gewährleisten zu können, brauche man die 18 Mitarbeiter, die jetzt von den Schließungen betroffen seien dringend. Und man wolle sie auch so einsetzen, dass die Oststadt- oder Hirschacker-Kunden sie wieder in der nächstmöglichen Filiale finden.

Wenigstens der Automat bleibt

Was sagt eigentlich Verwaltungsratsmitglied und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl zu den Schließungen, die zwischen dem 1. Januar und dem 1. April 2017 vollzogen werden sollen? SZ hat nachgefragt: "Als Oberbürgermeister bin ich wenig begeistert, wobei ich die Schließung in der Oststadt wegen der Nähe zur Innenstadt und dem Bankautomaten im Kaufland weniger dramatisch sehe. Der Hirschacker ist da schon deutlicher getroffen. Realistisch muss man sagen, dass der Schälzig mit vielen Bewohnern auch nie eine Bankfiliale hatte, sondern man muss mindestens zum nächsten Bankautomaten", vergleicht er. In den Gesprächen mit dem Vorstand habe er wenigstens einige Dinge erreicht: "Der Standort Schwetzingen wurde gesichert und mit dem Neubau der Sparkasse an den Kleinen Planken deutlich verbessert. Die Filiale Nordstadt mit der Nähe zum Hirschacker bleibt. Und ich konnte erreichen, dass der Bankautomat im Hirschacker bleibt, wenn er von den Bewohnern angenommen wird", so Pöltl weiter. Er kündigte an, in Abstimmung mit der Sparkasse die freiwerdenden Räume einer guten Nachnutzung zuzuführen. Darum werde er sich in den kommenden Tagen und Wochen kümmern. Als Mitglied im Verwaltungsausschuss verstehe er die Umstrukturierung , er habe die Zahlen gesehen, die Kunden hätten die Filialen einfach nicht mehr angenommen.