Perspektiven für die Gesundheit

Eine gute Nachricht vorab: Das Risiko, Brustkrebs zu entwickeln, kann individuell vermindert werden. "Viel Bewegung, eine ballaststoffreiche Ernährung mit vielen Vitaminen und dazu viel Sonnenlicht", nannte Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie an der GRN-Klinik, in diesem Zusammenhang präventive Faktoren. Zum "Tag der Brustgesundheit" lauschten etliche Zuhörer inmitten des Trubels der Caféteria den Worten der Fachfrau.

Wer sich früh für eine Schwangerschaft entscheidet, vielleicht sogar mehrere Kinder bekommt und diese mindestens ein halbes Jahr stillt, tut viel für die eigene Gesundheit, so Dr. Maleika. Wird eine Frau heute erst mit 30 Jahren schwanger, dann verlängert sich die hormonaktive Phase, in der das Brustkrebsrisiko steigen kann. Achtet die Frau dann noch wenig auf sich, nimmt zu viele Kohlenhydrate und Fett zu sich, ist übergewichtig, isst zu viel rotes Fleisch, trinkt zu viel Alkohol und Kaffee oder raucht gar, dann kann dies fatale Folgen für ihren Körper haben.

Künstliche Nägel können schaden

Präventionstipps gegen Krebs Leinsamen, Zitrusfrüchte, Äpfel, Preißelbeeren, Weintrauben, Tomaten, Kohl, Karotten, Knoblauch und Sojabohnen sowie Kurkuma gehören zu Lebensmitteln, die günstig sind, um Krebserkrankungen vorzubeugen. Wichtig ist die Schadstoff-Exposition: beim Hausbau, Renovierung, Landwirtschaft, Nagelstudio, Haarentfernung, defekte Zahnfüllungen. Parabene und Deos mit Aluminium vermeiden. Laser-Haarentfernung: Alleine hier werden 377 chemische Stoffe entwickelt, darunter 13, die Krebs verursachen. Wichtig sind Früherkennungsuntersuchungen und Hepatitis-B-Impfungen. ak

Aber auch die Chemikalien in der Umwelt wie Pestizide und Schwermetalle können der Brust und dem Gewebe schaden. Selbst künstliche Fingernägel und die Dauerwelle, so Dr. Maleika, können gefährlich werden. Heute erkrankt statistisch gesehen jede neunte Frau, in den USA noch häufiger, an Brustkrebs. Über 80 Prozent dieser Erkrankungen ist hormonabhängig.

Daneben gebe es auch die auf Genveränderungen basierenden Brustkrebse: BRCA I und BRCA II sind bekannt. Hier sei eine Stammbaum-Analyse wichtig. Brustzentren wie in Heidelberg könnten testen und eine ausführliche Anamnese durchführen. Dies gelte auch für Männer, die ebenfalls einen Brustkrebs entwickeln können.

Wie sehr Menschen das Thema beschäftigt, zeigten die zahlreichen Fragen aus dem Publikum. So wie von jenem Vater, der sich Sorgen um die Tochter machte, weil sie diese genetische Veranlagung in sich tragen könnte. Mit Interesse wurden daher die von Dr. Renate Berger, Radiologie Schwetzingen, vorgestellten Diagnosemöglichkeiten aufgenommen. Für beschwerdefreie Frauen zwischen 50 und 69 Jahren gibt es inzwischen ein Screeningprogramm. In dieser Reihenuntersuchung werden die Frauen einer Mammografie unterzogen. Fachleute beurteilen die Aufnahmen und nur da, wo Zweifel bestehen, wird ein Ultraschall oder eventuell eine Gewebeprobe zur weiteren Diagnose hinzugezogen.

Tomosynthese als neue Methode

Die Fachärztin erläuterte diesen "Goldstandard", der allerdings abhängig ist von der Dichte der Brust. Sie betonte die Möglichkeiten von sonographisch gesteuerten Biopsien, von Drahtmarkierungen eines Tumors, von der Chance, heute nur noch Wächterlymphknoten zu entfernen und von der S3-Leitlinie zur Nachsorge bei einem Mammakarzinom. Die neueste Entwicklung auf dem Markt aber sei die Tomosynthese, die Schichtaufnahmen von der Brust möglich mache. "Gerade bei einer dichten Brust können so Probleme umgangen werden", betonte Dr. Berger.

Dass nach einer Brust-OP das Leben weiter attraktiv gestaltet werden kann, belegten die ansprechenden Wäsche- und Bademodeteile, die vom Sanitätshaus Mayer und Rexing vorgestellt wurden. Filialleiterin Irene Rössing freute sich über das große Interesse und stellte auch gerne Jens Pahlke vor. Der Fachmann für Einlagen präsentierte neue sensomotorische Einlagen für eine Gelenk-Aktivtherapie. "Das ist eine wichtige Hilfe, gerade bei einer Chemotherapie", so Rössing, "denn diese Einlagen können die Muskulatur anregen oder entspannen, um schmerzende Strukturen zu entlasten."