Pfaudler sagt der Stadt bald Servus

Einst lag das Pfaudler-Werk am Stadtrand, heute ist es hier neben der Bahnlinie schon von Wohnbauung umringt und böte sich für zentrumsnahes Wohnen geradezu an. Im Vordergrund sind die großen Montagehallen zu sehen und das Freigelände zur Südtangente hin. In der Mitte des Bildes sind der Mitarbeiterparkplatz und die Entwicklungs- und Bürogebäude des Unternehmens zu sehen. Ganz rechts neben der langen Produktionshalle, in der emailliert wird, liegen die Einkaufsmärkte an der Scheffelstraße.

Die Firma Pfaudler wird im Jahr 109 seit dem Bau der Fertigungsstätte in Schwetzingen wohl eine weitreichende Entscheidung treffen. Das Unternehmen, das hier seine Entwicklungsabteilung hat und Emaillebehälter für die chemische und pharmazeutische Industrie baut, investiert in einen kompletten Neubau, aber nicht mehr in Schwetzingen, soviel steht inzwischen fest.

"Wir sind derzeit mit drei Kommunen in Verhandlungen. Alle sind im Umkreis von 15 Kilometern, da wir das Know how unserer Mitarbeiter auch künftig brauchen", sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Thomas Kehl auf Anfrage unserer Zeitung. Er hofft, "in vier bis sechs Wochen einen Vertragsabschluss präsentieren" zu können und bittet bis dahin noch um Geduld und um Verständnis dafür, dass er noch keine näheren Informationen geben kann. Dann soll auch darüber informiert werden, was mit dem Industriegelände zwischen Bahnlinie und Scheffelstraße geschehen soll. Denn auch dazu laufen die Verkaufsverhandlungen bereits auf Hochtouren. Und es ist ja für eine Stadt wie Schwetzingen, die von der Gemarkung her über keine großen Entwicklungsflächen verfügt, aber dringend Wohnraum braucht, zumindest ein Trost, wenn man diese große, fast schon innerstädtische Fläche, neu entwickeln könnte, sobald auch ein sicherlich notwendiges Altlasten-Screening abgeschlossen ist.

Wenigstens die Jobs erhalten

Die Firma hat sich anders entschieden Gab es in Schwetzingen keine Möglichkeit für einen Neubau der Firma? Wolfgang Leberecht: Natürlich hat die Stadt, in diesem Fall Oberbürgermeister Dr. René Pöltl persönlich, gemeinsam mit der Firma alle Möglichkeiten ausgelotet und geprüft, insbesondere das nördliche Ausbesserungswerk. Die Firma hat sich aber leider für eine andere Lösung entschieden. Die von uns angebotenen Grundstücke waren am Ende zu klein oder ungeeignet. Was empfinden Sie, wenn eine Firma mit über hundertjähriger Schwetzinger Geschichte die Stadt verlässt? Leberecht: Die Abwanderung dieses bekannten, großen Industriebetriebs ist ein Stück weit sehr schmerzlich, da er ja über 109 Jahre sehr mit der Stadt und den Menschen hier verbunden ist. Es gibt ja ganze Pfaudler-Generationen, die dort gearbeitet haben. Letztendlich müssen wir die Entscheidung der Firma akzeptieren, da unternehmerische Entscheidungen nicht immer an der Stadtgrenze halt machen können. Zum Glück - und das ist das Wesentliche - hat der Betrieb eine Zukunft und die Mitarbeiter verlieren nicht ihren Arbeitsplatz. Das wäre deutlich schlimmer gewesen. Dr. Pöltl hat von Anfang an in den Gesprächen mit dem CEO deutlich gemacht, dass die Stadt sehr daran interessiert ist, Pfaudler mit der großen Schwetzinger Industriegeschichte hier zu halten, was aber mangels geeigneter Grundstücke leider nicht möglich ist. Welche Pläne gibt es für das jetzige Firmengelände? Leberecht: Das müssen wir jetzt gemeinsam mit der Firma als Grundstückseigentümerin und mit dem Gemeinderat angehen. Wohnraum ist natürlich aufgrund der Knappheit das vorherrschende Thema, darauf hatte der OB auch in seinem Wahlkampf hingewiesen. Insofern ist das an dieser zentral gelegenen Stelle eine naheliegende Option, zumal Innenentwicklung immer bauplanerische Priorität hat. Wenn sich die Interessen von Eigentümer und Stadt in den Grundzügen treffen, sind wir durchaus bereit, hier eine schnelle Umsetzung zu unterstützen. Städtebau und die Rahmenbedingungen wie Boden, Verkehr und Lärm , müssen natürlich stimmen. Die Stadt wird darauf achten und hinwirken, dass auch günstiger Wohnraum entsteht, da wir in allen Wohnungsbereichen - in der Spanne von günstigem Mietwohnraum bis zu exklusivem Wohnen - deutliche Angebotsdefizite haben. Gegebenenfalls wird das auch durch eigene bauliche Maßnahmen geschehen, die konkrete Umsetzung wird vom Gesamtkonzept abhängen.

In der Stadtverwaltung ist man traurig darüber, dass die lange Schwetzinger Geschichte des Unternehmens zu Ende gehen wird, freut sich aber, dass die Mitarbeiter ihren Job behalten können und die Firma in der Region bleibt (siehe Interview mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Wolfgang Leberecht).

Gerne hätte sich Pfaudler übrigens in Neulußheim angesiedelt. Dort habe es jedoch Widerstände aus den Reihen des Gemeinderats gegeben. Man habe keinen Industriebetrieb ansiedeln wollen, sagt uns Thomas Kehl auf Nachfrage. Der dortige Bürgermeister Gunther Hoffmann will zu den Gründen keine Auskünfte geben: "Es tut mir leid, aber ich kann keine Auskunft geben, ob wir verhandeln und wie der Verhandlungsstand ist, da wir stets allen Firmen eine Vertraulichkeit garantieren", schreibt er auf Anfrage.

Alles ist besser, als der Ursprungs-plan von der Firmengruppe Pfaudler International aus dem Jahr 2015, der ja vorgesehen hatte, den hiesigen Standort massiv zurückzufahren und ein Gros der heute noch 204 Arbeitsplätze abzubauen. Der Betriebsrat unter Leitung von Klaus Birk hat sich dann zusammen mit der IG Metall und einigen Spezialisten an die Arbeit gemacht und am Ende stand ein Standortsicherungsabkommen mit der Geschäftsleitung, die den hiesigen Standort gegenüber den anderen Fertigungsstätten in Italien und Schottland stärkt und Investitionen nach sich zieht. Da war dann aber auch schon klar, dass dies am jetzigen Standort in den in die Jahre gekommenen Hallen in Schwetzingen schwierig wird und eher ein Neubau auf der grünen Wiese in Frage kommt. Schwetzingen hatte da eigentlich nur das neben Decathlon liegende Areal am ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerk anzubieten, das Pfaudler aber zu klein war.

Die Mitarbeiter üben gleichzeitig Verzicht: Vereinbart wurde, dass der Betriebsrat Mitspracherecht bei Werk- und Leihverträgen hat. Die Mitarbeiter müssen dafür hohe Flexibilität in der Arbeitszeit (nach Auftragslage), für die ersten drei Jahre eine 38,5-, dann weitere drei Jahre eine 38-Stunden-Woche statt der tarifvertraglichen 35 Stunden akzeptieren. Zudem wurde das Weihnachtsgeld von 55 auf 40 Prozent herabgesetzt.