Phantom B 535 – kein Schild zeigt diese Straße

Alle Bilder anzeigen Die Bilder zeigen exemplarisch Vor- und Hauptwegweiser vor der Einmündung L 630/Mannheimer Landstraße. © SFW

Was ist eigentlich los mit der Beschilderung in Schwetzingen?, fragt Stadtrat Carsten Petzold in einer Pressemitteilung der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) zum Jahresende. Schlafen eigentlich die Straßenlastträger, Land, Regierungspräsidium und Stadt? Oder wie lässt es sich sonst erklären, dass die Wegweiser in Schwetzingen, die den Weg nach Heidelberg und/oder Mannheim weisen, immer noch nicht die B 535 berücksichtigen?

Nach wie vor werden Fahrzeugführer durch die Stadt geleitet und die B 535 bleibt zumindest auf den Schildern unbeachtet. Besonders irreal ist dies an der Einmündung der L 630 (Brühler Landstraße) von Brühl kommend zur Mannheimer Landstraße. Hier wird der Verkehr Richtung Heidelberg immer noch nach rechts durch die Stadt geleitet, anstatt nach links die wenigen hundert Meter zur B 535. So wird die B 535 und die Entlastung der Stadt ad absurdum geführt, so die Fraktionsvorsitzenden der Freiwähler, Dr. Jürgen Grimm und Oliver Völker unisono.

Es ist auch mittlerweile absolut nicht mehr nachvollziehbar, so Petzold weiter, dass hier die Wegweiser noch nicht an die seit Jahren aktuelle Lage angepasst wurden. Immerhin wurde die B 535 bereits am 22. Dezember 2010 (!) übergeben.

Seit vielen Jahren läuft der Verkehr über die Umgehung und die Schilder in Schwetzingen zeigen immer noch in die falsche Richtung. Im Verlauf der vergangenen Jahre haben die Stadträte der SFW Petzold und Völker, damals noch in verschiedenen Fraktionen, mehrfach nachgefragt, warum die Beschilderung nicht geändert werde. Die Auskünfte dazu waren von "wird nach Fertigstellung" bis "wird nach Ende der Gesamtmaßnahme" geändert. Getan wurde jedoch bisher nichts. Die B 535 ist seit längerem fertig gestellt und auch die Gesamtmaßnahme wohl abgeschlossen, seit dem vollendeten Ausbau allemal. Nur Schilder geändert? Fehlanzeige. Warum nicht?

Hoffnung fürs neue Jahr

Dies bleibt wohl das Geheimnis der Verantwortlichen. Die SFW hoffen nun, dass eben diese aus ihrem kollektiven Stillhalten in emsiges Treiben verfallen und endlich dafür Sorge tragen, dass die Beschilderungen in Schwetzingen im Zusammenhang mit der B 535 der Realität angepasst werden. Kritiker mögen jetzt behaupten: Was soll's, die Einheimischen wissen, wo es lang geht, und die paar Fremden fallen nicht ins Gewicht. Wenn das so ist, dann brauchen wir ja gar keine Schilder mehr, also weg damit, heißt es mit einem Augenzwinkern in der Mitteilung. In diesem Sinne wünschen die SFW ein gutes neues Jahr verbunden mit der Hoffnung, dass Ende 2017 nicht erneut die Frage auftaucht, warum die Schilder immer noch nicht geändert wurden. zg/cp