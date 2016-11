Polizist bespuckt und mit Hepatitis bedroht

Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung in gleich mehreren Fällen wurden einem 32-jährigen gebürtigen Russen, der zur Zeit der Hauptverhandlung bereits in Untersuchungshaft saß, zur Last gelegt. Dafür wurde er vom Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung verurteilt.

Zum Einen ging es um eine Tat im November vergangenen Jahres. Eine Polizeistreife wurde nach einem Diebstahl an die Bahnhofsanlage in Schwetzingen beordert. Als sie den Tatverdächtigen Alexander B. kontrollieren wollten, wurde dieser aggressiv und stand offenkundig unter Alkoholeinfluss. Weil er seine Hand nicht aus der Jackentasche nahm, näherten sich die Beamten mit gezücktem Pfefferspray und fixierten ihn am Boden. Dabei versuchte B. die Beamten zu schlagen und beleidigte sie unablässig mit dem russischen Wort für "Hure".

An Flucht gehindert

Offenbar schien er dann einen Krampfanfall zu haben, war allerdings kurze Zeit später, nachdem die Beamten von ihm abgelassen hatten, wieder topfit. Als ein Zug in den Bahnhof einfuhr, machte er Anstalten, zur Flucht in Richtung Zug zu springen, konnte jedoch von einem der Polizeibeamten festgehalten werden. Daraufhin sollte er ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) nach Wiesloch gebracht werden. Im Bus drehte er den Kopf in die Richtung des einen Beamten, spuckte ihn an und soll gesagt haben: "Jetzt hast du Hepatitis." Gleichzeitig habe er dem Beamten gegen das Knie getreten und weiterhin unablässig gedroht, unter anderem mit "Ich ziehe euren Kindern die Haut ab". Der betroffene Polizeibeamte musste im Anschluss drei Monate warten, bis klar war, dass er nicht infiziert ist. "Das Familienleben war diese Zeit über eingeschränkt, ich habe auf dem Sofa geschlafen", sagte er aus. Weiterhin sei der Kontakt zu seinen Kindern nur sehr vorsichtig verlaufen. Alexander B. entschuldigte sich im Prozess bei diesem Beamten für seine Tat. In einem Vergleich einigten sich der Verteidiger von B. und der Vertreter des Polizeibeamten, der als Nebenkläger auftrat, auf ein Schmerzensgeld von 4000 Euro.

Weiterhin soll Alexander B. bei seinem Aufenthalt im PZN die behandelnden Ärzte sowie in Telefonaten auch seine eigene Familie bedroht haben.

Zum Anderen ging es in der Hauptverhandlung um einen Vorfall im Obdachlosenwohnheim in Hockenheim im Juli dieses Jahres, wo Alexander B. nach einer Haftentlassung unterkam. Gleich am ersten Abend habe er mit Freunden gefeiert. Als er spät in der Nacht in die Küche ging, um sich etwas zu essen zu machen, begegnete er einer Frau, der er sich vorstellte und mit der er ein Gespräch beginnen wollte. Die Frau sagte aus, sie habe sich gefürchtet und B. sei aggressiv und alkoholisiert gewesen. Dann kam ein Nachbar dazu und habe zu B. gesagt: "Lass die Frau in Ruhe."

Im weiteren Verlauf gingen die Aussagen des Angeklagten sowie des Zeugen auseinander. Alexander B. sagte, der Mann habe ihm die Hände festgehalten, worauf er ihm einen Kopfstoß verpasst habe. Dabei brach das Nasenbein des Geschädigten. Der Zeuge aber sagte, B. habe aus heiterem Himmel den Angriff ausgeführt. Er versuchte danach, irgendetwas in die Hände zu bekommen und gelangte an ein Messer, mit dem er Alexander B. eine Stichwunde am Arm zufügte.

Täter vorbestraft

Alexander B. ist wegen Diebstahls und unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln vorbestraft. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung. Der Angeklagte sei zwar teilweise geständig gewesen und seine Steuerungsfähigkeit bei den Taten sei möglicherweise durch Alkoholkonsum eingeschränkt gewesen, außerdem habe er sich entschuldigt, was die Staatsanwaltschaft zugunsten des Angeklagten auslegte. Allerdings sei er aggressiv und uneinsichtig gewesen und er habe eine negative Sozialprognose, weshalb eine Geld- oder Bewährungsstrafe nicht mehr ausreiche.

Aussage gegen Aussage

Den Vorfall mit dem bespuckten Polizeibeamten wertete dagegen die Verteidigung nicht als versuchte Körperverletzung, da B. nicht davon ausgegangen sei, er könne andere infizieren. Außerdem stehe es bei der Tat in Hockenheim nun Aussage gegen Aussage. Alexander B. habe in Notwehr gehandelt, als er den Kopfstoß verteilt habe, da der andere Mann seine Hände festgehalten habe und sei deshalb freizusprechen. Rechtsanwalt Günter Urbanczyk forderte deshalb eine Freiheitsstrafe von deutlich unter einem Jahr sowie die Aufhebung des Haftbefehls, damit sich B. um eine Therapie seiner Alkoholabhängigkeit kümmern könne.

Richter Hans-Jörg Schneid begründete das Urteil von einem Jahr Haftstrafe damit, dass der Vorsatz der Körperverletzung bei der Spuckattacke gegen den Polizisten nicht erwiesen sei. Er gehe davon aus, dass Alexander B. die anderen Beamten nur erschrecken wollte und sie von ihm fernhalten wollte. Von Notwehr bei dem Vorfall im Obdachlosenwohnheim sei nicht auszugehen, denn ein bloßes Halten der Handgelenke sei keine Nötigung und mit dem Kopf die Nase des anderen zu brechen daher nicht erforderlich. Aufgrund der Vielzahl an Straftaten aus allen möglichen Bereichen sei eine Bewährungsstrafe nicht mehr ausreichend. Weil Alexander B. keine familiären Bindungen, keinen festen Wohnsitz und keine Arbeitsstelle hat, ließ Schneid den Haftbefehl gegen ihn aufrecht erhalten.