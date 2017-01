Polyphoner Glanzakt an Vielseitigkeit

Wenn der Leiter der hiesigen Musikschule, Roland Merkel, an diesem späten Nachmittag nach vorne tritt und zum Neujahrskonzert mit der Jungen Philharmonie sein "Vorzeigeensemble" ankündigt, ist das nicht einfach nur Eigenwerbung: Nach zweieinhalb musikalisch tief bewegenden Stunden wird ein voll besetztes Lutherhaus genau wissen, warum es die zweite Zugabe fordert.

Doch von Anfang an: Bedrich Smetanas opulenter "Aufzug der Komödianten" aus der "Verkauften Braut" ist gerade verklungen, da lässt sich Oberbürgermeister und Vorsitzender Dr. René Pöltl die Gelegenheit eines stolzerfüllten Grußwortes nicht nehmen. Augenzwinkernd lässt er wissen: "Ich war schon skeptisch: Zuerst marschieren die Narren ein, dann kommt der Bürgermeister..." - doch in diesen Stunden wird niemand zum Narren gehalten. Da muss nur Mozarts Concertone KV 190 zum Klingen kommen, schon ist alles an Pracht und Schönheit im Saal, was ein Neujahrskonzert nur verlangen kann. Dabei stellen es Dirigent Georg Schmidt-Thomée und sein Klangkörper aber auch unverschämt gut an, ihr Publikum bestens zu unterhalten. Nie zu lange auf der gleichen Schiene operierend, hat sich der Dirigent Werke ausgewählt, mit denen sein Orchester Klangtiefe nicht weniger beweisen kann, als farbigen Reichtum und aufrichtige Virtuosität.

Beispielhafte Orchesterarbeit

Im Allegro aus Antonio Vivaldis g-Moll-Konzert klingen mit den beiden unendlich talentierten Cello-Solisten Alena Nafe und Clemens Meyer fast schon die "Vier Jahreszeiten" an, Stefan Knust (Cello) und Rachel Groten-Kelz (Harfe) lassen Camille Saint-Saëns' "Schwan" aus dem "Carneval der Tiere" zartfühlend-poetisch über das Wasser gleiten und Oboistin Barbara Obert interpretiert die Königin der Nacht-Arie "Der Hölle Rache" aus Mozarts "Zauberflöte" mit Trompeterin Barbara Mußler einfach behänd instrumental. Fast im Stil von ausarrangierten Miniaturen funktioniert die Darbietung nicht nur harmonisch vollkommen rein und in bester Spiellaune - nein, auch an Ausdruck und Gestaltungsfähigkeit mangelt es den Musikern in diesen dichten, pointierten Werken kaum. Für ein Schulorchester, das von Dozenten verstärkt wird, darf man das ruhig sagen: Selten darf man das so professionell und passioniert gleichermaßen erleben! Wer Matthias Farrenkopf als heiteren Bariton zum "Vogelfänger" avancieren hört, versteht die festliche Laune in den Reihen auf der Bühne noch besser, denn augenscheinlich gelingt es Schmidt-Thomée nicht nur einfach das Orchester genau dort und dann zu fordern, wo die Ambitionen der Jungmusiker verborgen liegen, vielmehr hat der Maestro eine Spielfreude geschaffen, die Nachwuchstalente zu Höchstform auflaufen lässt. Da gibt es keine Missgunst, wenn Sina Merkel ihre Querflöte zu Cécile Chaminades Concertino Op. 107 auf virtuosen Tonflächen nahezu hinfortschweben lässt: Stattdessen spricht dieses Orchester aus einer Stimme, spielt ganz unverkrampft am Limit und liefert dabei selbst einer professionellen Mezzo-Stimme wie der von Astrid Bohm-Franz zu Rossinis Glanzarie "Una voce poco fa" aus dem "Barbier von Sevilla" einen herrlichen Klanghintergrund. So muss junge Orchesterarbeit aussehen!

Überzeugende Solistinnen

Dass sich die Musiker aber auch auf härtere Themen verstehen, stellen Sergei Prokofjews "Hebräische Themen" unter Beweis, die im Arrangement für fünf Kammermusiker erklingen und damit eine getragene zweite Hälfte einleiten. Dass diese Zurückhaltung nur einen kleinen Schatten auf die Feierlaune werfen sollte, verwundert kaum, denn nicht nur Johann Strauß hat mit seiner "Fledermaus" hinlänglich gezeigt, dass die großen Feste des Lebens auch stilvoll-kultiviert vonstatten gehen können, wenn man ihnen nur den richtigen Rahmen verleiht.

Dessen muss man sich indes kaum sorgen: Bereits die Ouvertüre sorgt für ausgiebigen Jubel - vom Champagner-gerahmten "Im Feuerstrom der Reben", das Astrid Bohm-Franz mit den beiden Sopranistinnen Elena Spitzner und Birgit Amail-Funk zum Besten geben, hat man da noch gar nicht gesprochen! Dabei stehen mit Arturo Márquez' fulminanten Ritt durch die mexikanisch-rhythmischen Gefilde Mexikos des Danzón Nr. 2 und Puccinis "O mio babbino caro", das Birgit Amail-Funk zu echter Operngröße führt, doch noch zwei Glanzlichter bereit, ehe die Zugaben warten.

Was bleibt also von diesem Nachmittag, den das Orchester zu einem polyhonen Glanzakt seiner Vielseitigkeit gestaltete? Vor allem die Erkenntnis, dass sich ein Jahr auch dann ganz neu anfühlen kann, wenn die ersten drei Wochen bereits verzogen sind.