Porträts gegen Angst vor Demenz

"Dreaming of America" - "Träumen von Amerika" ist ein Foto betitelt, das eine alte Frau mit weißen Haaren, feinem Lächeln und verträumtem Blick zeigt. Dem Schwarzweißbild haftet nichts Trauriges an, Uneingeweihte würden dahinter nie eine Krankheit vermuten, und doch zeigt die Aufnahme eine an Demenz erkrankte Frau.

Betrachtet man die Serie von Fotografien, die zurzeit in der Volkshochschule unter dem Motto "Das Leuchten in den Augen - Demenz begegnen" zu sehen sind, erkennt man gleich, dass die Krankheit auf eine ganz andere Weise begreifbar wird. Das Schicksal von Menschen mit Demenz wird oft mit negativen Gefühlen in Verbindung gebracht.

Ausdrucksstarke Fotografien

Der Leipziger Fotograf Sven Fritzsch hat viel Schönes festgehalten, Augenblicke der Erinnerungen. Über Monate hinweg begleitete er eine Sozialarbeiterin am Gerontopsychiatrischen Zentrum Wiesloch bei der Arbeit mit demenzerkrankten Patienten. Entstanden sind bewegende Aufnahmen von Gesichtern, in denen sich die Erinnerung als "Leuchten in den Augen" widerspiegelt und die Identität der Betroffenen durch Erinnerung konturiert wird. Etwa, wenn ein Senior mit Zuversicht sagt, "Aber ich, ich habe die beste Ehefrau aller Zeiten", oder eine alte Dame mit vielen Falten im Gesicht, jedoch mit Augen, die keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie gut aufgehoben sei in dieser Welt. Unter dem Bild steht ein Satz aus dem Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich".

"Es ist eine besondere, eine positive Art, das Thema Demenz anzugehen", räumte Veranstalter Klaus Mathuse, Leitender Sozialarbeiter des Gerontopsychiatrischen Zentrums des PZN in Wiesloch, ein. "Mit dieser Ausstellung wollen wir der Öffentlichkeit die Angst vor der Krankheit nehmen, sie entstigmatisieren, die Person nicht auf die Demenz reduzieren, sondern ihre Individualität, ihre Würde hervorheben."

Die Leiterin der Volkshochschule und Mitveranstalterin, Gundula Sprenger, ergänzt: "Das Thema liegt uns sehr am Herzen. Alle werden wir alt, aber wir wollen es nicht wahrnehmen, die Gesellschaft muss sich jedoch auf den Umgang mit der Krankheit vorbereiten, dazu wollen wir gemeinsam einen Beitrag leisten."

Herzlich begrüßte sie all die Menschen, die zur Ausstellungseröffnung gekommen waren, darunter Leute, die beruflich, ehrenamtlich oder privat mit dem Thema zu tun haben wie Martina Burger, die Heimleiterin des GRN-Seniorenzentrums Schwetzingen, Monika Theilig von der Nachbarschaftshilfe, Heike Wies vom Kirchlichen Pflegedienst Kurpfalz oder Martha Trautwein, die Leiterin des Caritas-Altenzentrums in Plankstadt, um nur einige zu nennen.

"Die Ausstellung haben wir schon vor zwei Jahren mit dem Forum für Pflegende Angehörige geplant", so die Leiterin der Volkshochschule, "das zehnjährige Jubiläum des Forums ist ein ganz besonderer Anlass, mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit zu gehen." Sehr positiv schätzt sie auch die Tatsache ein, dass all die Foren und Institutionen wunderbar miteinander vernetzt sind, so dass die Angehörigen sich überall Hilfe und Rat holen können, auch bei Vorträgen, die regelmäßig stattfinden, oder bei Gesprächsrunden.

Leuchtende Gesichter

In seiner Einführung erzählte Klaus Mathuse, wie die Idee zu dieser wandernden Ausstellung entstanden ist. "Im Gerontopsychiatrischen Zentrum in Wiesloch gibt es ein Begegnungscafé. In ungezwungener Runde werden die Patienten angeregt, sich an frühere Lebensmomente zu erinnern. Meist leuchten dann die Gesichter auf. Diese Momente fotografisch festzuhalten war uns ein Anliegen", so Mathuse.

Die Wanderausstellung wurde erstmals 2010 der Öffentlichkeit präsentiert, informierte er, seitdem haben zahlreiche Einrichtungen die beeindruckende Bildergalerie gezeigt. Sie richtet sich vor allem auch an junge Menschen, die den Demenzerkrankten ebenfalls ohne Ängste und Vorbehalte begegnen sollen.

Klärende Gespräche

Auf die Frage aus dem Publikum, worin der Unterschied besteht zwischen Demenz und Alzheimer, antwortete Klaus Mathuse: "Demenz ist der Oberbegriff. Es gibt verschiedene Demenzerkrankungen und die Alzheimer-Demenz ist eine Form davon." Solche und ähnliche Fragen konnten anschließend bei einem Rundgang durch die Ausstellung oder bei einem kleinen Imbiss und kühlen Getränken näher erläutert werden.