Prüfen, rufen, drücken: Jeder kann helfen

Deutschland braucht mehr Ersthelfer, schreibt die Stiftung Deutsche Anästhesiologie in einer Pressemitteilung zu ihrer Aktion "Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation" - denn die aktuelle Bilanz ist alarmierend: Nur 15 Prozent der Bundesbürger helfen im Ernstfall. Dabei kann Wiederbelebung so einfach sein: "Prüfen. Rufen. Drücken!" sind drei leicht zu merkende Schritte bei einem Herzstillstand: Reaktion und Atmung checken, Notruf 112 wählen und die Herzdruckmassage starten.

Mit der Woche der Wiederbelebung, die vom 19. bis 25. September stattfindet, wollen Deutschlands Anästhesisten unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit das Selbstvertrauen der Bürger in ihre eigenen Fähigkeiten als Ersthelfer stärken - für mehr gerettete Leben. Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik führt unter der Leitung von Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Christian Bopp (Bild) Aktionen in verschiedenen städtischen Schulen und auf den Kleinen Planken durch. Unterstützt werden die Klinik-Ärzte dabei durch das Ärztenetz Schwetzingen und das Deutsche Roten Kreuz, Ortsverband Schwetzingen.

Am 21., 22. und 23. September wird das Schwetzinger Wiederbelebungs-Team - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - Schüler des Privatgymnasiums, der Carl-Theodor- und der Schimper-Schule in die Theorie und Praxis der Wiederbelebung einführen. In Gruppeneinweisungen, Videodemonstrationen und praktischen Übungen werden die Acht- und Neuntklässler geschult, um zukünftig im Notfall adäquat reagieren zu können.

Hintergrund Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen (bis zu 100 000 Fälle pro Jahr in Deutschland). Was passiert im Körper? Die Herzfunktion fällt durch eine fehlende Herzaktion (Asystolie) oder zu schnelle Herzaktion (Kammerflattern, -flimmern) plötzlich aus, so dass es zu einem Kreislaufstillstand kommt. Das Herz pumpt kein Blut mehr in das Gehirn und den Körper. Der Betroffene wird sofort bewusstlos, atmet nicht mehr normal oder gar nicht. Durch eine sofort eingeleitete sogenannte Laienreanimation ("prüfen, rufen, drücken") kann die Überlebensrate verdoppelt bis verdreifacht werden. Pro Minute, die bis zu Beginn einer Reanimation verstreicht, verringert sich die Überlebenswahrscheinlichkeit um etwa zehn Prozent. zg

Praktische Übungen für alle

Am Samstag, 24. September, wird Oberbürgermeister Dr. René Pöltl gemeinsam mit Dr. Christian Bopp um 9.30 Uhr eine Veranstaltung auf den Kleinen Planken eröffnen, in der sich Bürger bis um 14 Uhr über die Theorie und Praxis der Wiederbelebung, das Thema Herz-Kreislauf-Stillstand und die in der Stadt neu installierten Defibrillatoren informieren können.

"Man kann nichts falsch machen"

Warum fehlt der Mut, bei einem Notfall richtig zuzupacken? "Oftmals sind viele Menschen im Ernstfall überfordert, weil sie zuerst an die stabile Seitenlage oder den Wechsel zwischen Herzdruckmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung denken. Dass eine Herzdruckmassage ausreicht, wissen viele nicht", erklärt Prof. Dr. Dr. Hugo van Aken, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, in einer Pressemitteilung und ergänzt: "Man kann nichts falsch machen!".

Auch ohne Ersthelferkenntnisse ist es einfach, Leben zu retten: Prüfen, ob die Person noch atmet. Unter der europaweit gültigen Notrufnummer 112 den Rettungsdienst rufen. Fest und mindestens 100 Mal pro Minute in der Mitte des Brustkorbs drücken und nicht aufhören, bis Hilfe eintrifft. "Mit der Erhöhung der Wiederbelebungsrate durch Laienhelfer könnten in Deutschland jährlich zirka 5000 Menschenleben gerettet werden", appelliert van Aken, den Aktionstag rund um die Wiederbelebung zu nutzen. zg