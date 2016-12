Quellwasser für die Espressomaschine

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. Die Chlorierung des Trinkwassers bringt für Teile der Bevölkerung, wie etwa Dialyse-Praxen, zusätzlichen Aufwand mit sich (wir berichteten). Für den Alltag, etwa beim Spülen oder Waschen, ist eher nicht mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Auch danach hatten Leser unserer Zeitung unter anderem via Facebook gefragt.

So erklärte Oliver Schmidt, Geschäftsführer von "Küchen Kall" in Oftersheim: "Das Spülmaschinen oder andere Küchengeräte angegriffen würden, davon ist uns nichts bekannt. Bei einer um vieles höheren Konzentration, etwa am Schwimmbad-Level, würden wir genauer nachfragen, aber so wie es jetzt ist, ist das Chlor völlig unbedenklich". Ein Problem in der Küche sieht Schmidt schmunzelnd eher bei der Verwendung von Mineralwasser in Kaffeemaschinen: "Unsere Espressomaschine konnte - mit Sprudel gefüllt - nicht mehr genug Druck aufbauen. Wir sind auf Quellwasser umgestiegen".

Auch bei Wäscherei keine Probleme

Textilreinigungs-Unternehmer Sarmand Abdulatif kann in seinem Betrieb bisher auch keinerlei Auswirkungen beobachten: "Es ist vielleicht noch etwas zu früh, um das genau zu beantworten, aber bisher merken wir nichts. Die Textilien riechen nicht nach Chlor und die Maschinen laufen auch einwandfrei". Abdulatif kann sich sogar vorstellen, dass das Chlor - wenn überhaupt - nützlich bei der Wäsche ist, ist es doch ohnehin schon Bestandteil einiger Waschmittel. Die Hersteller der in Abdulatifs Reinigungen verwendeten Waschmaschinen, Miele, erklärte auf Anfrage: "Bei der Konzentration, die laut Trinkwasserverordnung zulässig ist, muss man absolut keine Bedenken haben. Weder für die Maschine, noch für die Wäsche".

Die nach diesen beiden beliebteste Maschine ist wohl die, die allmorgendlich unsere Müdigkeit vertreibt: Im Hotel und Gastronomiegewerbe sind stillstehende Kaffeemaschinen undenkbar. Die Nachfrage bei städtischen Hotels und Gaststätten förderte gemischte, aber hauptsächlich positive Ergebnisse zutage.

Kaffee schmeckt nicht allen

So berichtete etwa Susanne Urbanietz, Direktorin des Achat-Hotels: "Unser Koch ist vorsichtshalber auf Mineralwasser umgestiegen. Wir merken geschmacklich zwar nichts, aber die Zungen sind ja verschieden - und es wäre doch schade, zwei Kilo Nudeln wegwerfen zu müssen". Im Walzwerk hat Betriebsleiter Christoph Rothe andere Erfahrungen gemacht: "Bei uns haben sich schon einige Gäste über den Geschmack des Kaffees beschwert. Da unsere Kaffeemaschine direkt mit dem Trinkwasseranschluss verbunden ist, haben wir aber gar keine andere Wahl, als mit dem gechlorten Wasser weiter zu kochen. Hier finde ich die kurze Reaktionszeit, die wir nach der Information durch die Stadtwerke hatten, mehr als unbefriedigend". Überall dort, wo Getränke angeboten werden, kommen vereinzelt Fragen auf; beunruhigt, so die Gastronomen, ist nach einer Erklärung kaum einer mehr - nicht einmal wegen der Eiswürfel. sb