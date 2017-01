Raser werden hier künftig ausgebremst

In der Brühler Landstraße wird oft viel zu schnell gefahren. Das haben Messungen im November ergeben. Die Behörden prüfen jetzt Maßnahmen, wie den zu hohen Geschwindigkeiten Einhalt geboten werden kann. Am Baum ist das damals blind geschaltete Tempowarngerät zu sehen.

Auf der Brühler Landstraße wird schnell gefahren. Sehr oft viel zu schnell. In beide Richtungen. Schon beim Einbiegen von der Mannheimer Landstraße in die L 630 wird häufig so stark beschleunigt, dass sich vor allem ältere Menschen in Höhe der Bushaltestelle nicht über die Straße trauen, trotz der Querungshilfe. Auch Schüler, die den Rad- und Gehweg von Brühl kommend nutzen, haben manchmal Probleme, an der Einmündung in die Stamitzstraße über die vielbefahrene L 630 zu kommen. Das lässt sich immer wieder beobachten.

Bei einer Messung per Geschwindigkeits-Warnanlage vom 23. Oktober bis 3. November wurde festgestellt, dass jedes dritte Fahrzeug zu schnell war. Das Temposys-Messgerät ist kein Blitzer und wird besonders für die Verkehrssteuerung von sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten, Altersheimen und Wohngebieten eingesetzt. Ein integrierter Radarsensor misst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge.

Mit 122 Sachen durch die Nacht

Die Messung wird auf der Tafel der Warnanlage sofort angezeigt und zusammen mit Datum und Uhrzeit für statistische Auswertungen gespeichert. Dieses Mal stand das Messgerät an der Bushaltestelle neben der Einmündung in die Stamitzstraße. Insgesamt wurden 49 000 Fahrzeuge erfasst, davon waren 16 400 zu schnell unterwegs. Die meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen bewegten sich im Bagatellbereich, so Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel gegenüber unserer Zeitung.

Größter "Ausreißer" war ein Raser, der um 2 Uhr nachts mit 122 Sachen am Kleinen Feld vorbeipreschte. Hinter dem Ortsschild, das etwa zehn Meter vor der Bushaltestelle steht. Bei der zweiwöchigen Messung waren die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der LED-Anzeige zu sehen. Im November war die Anlage dann noch einmal für einige Tage blind geschaltet, die Geschwindigkeiten wurden aber weiter gemessen.

Tempo 50 kommt auf die Fahrbahn

Die vielen Überschreitungen waren genug Diskussionsstoff für die Verkehrstagfahrt von Landratsamt, Polizei, Bauamt und Ordnungsbehörde am 14. Dezember, die auch in der Brühler Landstraße Station machte. Welche Maßnahmen letztendlich getroffen werden, steht noch nicht ganz fest.

Möglichkeiten der baulichen Veränderung gibt es einige, etwa Schwellen oder eine Schikane. Auch die Forderung aus der Bevölkerung, einen Blitzer aufzustellen, gebe es, so Seidel. Denkbar sei auch ein sogenannter Geschwindigkeitstrichter, wie er oft vor Baustellen, an gefährlichen Streckenabschnitten oder vor Tunneleinfahrten eingerichtet wird. Dabei erfolgt auch bei kurzen Strecken eine schrittweise Herabsetzung der zulässigen Geschwindigkeit. Dadurch sollen abrupte Fahr- und Bremsmanöver vermieden werden. Als erste Maßnahme wird das nicht mehr reflektierende Ortsschild ersetzt und die Fahrbahn mit Tempo 50 markiert.

Schild steht eigentlich falsch

Bei der Ampel ist eine Aufpflasterung geplant, weil viele Rechtsabbieger in die Mannheimer Landstraße, vor allem in den Stoßzeiten, oft einfach über den Gehweg fahren. Die gelben Ortseingangsschilder stehen immer dort, wo die Bebauung einer geschlossenen Ortschaft beginnt. Neben der Anzeige des Ortsnamens weisen sie die Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass hier höchstens 50 Stundenkilometer gefahren werden darf.

Das Ortsschild an der Einmündung zur Stamitzstraße steht eigentlich falsch, wurde bei der Verkehrstagfahrt festgestellt. Ortstafeln zeigen nicht zwangsläufig die Ortsgrenzen an, sondern sie sollen eben am Anfang und Ende des bebauten Gebietes aufgestellt werden. Somit müsste das Ortsschild am ersten privaten Grundstück stehen - und das kommt erst in der Mannheimer Straße an der Tankstelle in Richtung Rondell.