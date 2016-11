Rat einstimmig gegen ein Ankunftszentrum

Das war eindeutig: Der Gemeinderat hob ohne Stellungnahmen die Hände und zeigte damit geschlossen seine ablehnende Haltung gegenüber den Asyl-Plänen des Landes. Denn die baden-württembergische Regierung möchte in den Tompkins Barracks eine Ankunftsstelle für Flüchtlinge einrichten (wir berichteten mehrfach). "Wir sprechen hier von 3500 Menschen", hob Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hervor.

Er erzählte, wie er durch die Medien, unter anderem von unserer Zeitung, von den Plänen des Innenministeriums von Baden-Württemberg erfuhr, das landesweite Zentrale Ankunftszentrum für Flüchtlinge und Asylsuchende eventuell in den Tompkins Barracks zu verlegen. Diese Ankunftsstelle soll die bestehende Einrichtung im Heidelberger Patrick-Henry-Village ab 2019 ablösen. Als weiterer Standort sind die Coleman- und Spinelli-Barracks in Mannheim im Gespräch. "Am 13. Dezember sollen die Vorschläge in den Ministerrat eingebracht werden", verdeutlichte Pöltl, der weiter die Gespräche mit dem Land suchen will.

Planungshoheit für Bürger wahren

Defacto würde die Einrichtung dieses Ankunftszentrums die Pläne der Stadt beim Wohnungsbau entscheidend einschränken. "Wichtig ist, dass die Flächen der Kasernen für Wohnbebauung erhalten bleiben, da steckt ein enormes Potenzial dahinter. Wir möchten ein klares Signal nach Stuttgart senden und unsere Planungshoheit für unsere Bürger wahren", betonte der Rathauschef. Denn bevor die US-Army im Frühjahr 2013 die hiesigen Kasernenareale verlassen hatte, gab es auf dem städtischen Grund keine Entwicklungsflächen. Jetzt sieht die Stadt die Möglichkeit, diese so genannten Konversionsflächen zu erwerben. Auch der Gemarkungstausch, der zu Beginn der zu Beginn der ersten Amtszeit von Pöltl mit Plankstadt über die Bühne ging, wird erst nächstes Jahr wirksam, "dann kann die Oststadt erweitert werden".

Den Wohnungsmarkt beschrieb Pöltl als "angespannt". Monatlich müssten für Familien Notunterkünfte gesucht werden. Hinzu kommen weitere Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge. Allein nächstes Jahr erhalten 140 Personen ein erweitertes Aufenthaltsrecht, auch da ist die Stadt gefordert, so der Oberbürgermeister. "Wir spielen uns in der Region nicht aus, aber Schwetzingen und Heidelberg haben einen dringenden Entwicklungsbedarf", bekräftigte er den gemeinsamen Appell mit den Bürgervertretern an das Land. Und er schob zugleich nach, dass dieses "klare Signal" nicht damit zu tun hätte, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu wollen. Sie seien willkommen - aber es gehe eben auch um die weitere Nutzung im Sinne der Menschen in der Region.