Rauch vernebelt ganzes Haus

Mit der Drehleiter rückt die Feuerwehr dem Haus zu Leibe. © feuerwehr

Das war ein Schreck so kurz vor Weihnachten: Die Feuerwehr Schwetzingen wurde in der Nacht zum Freitag um 3.59 Uhr von der Leitstelle Rhein-Neckar zu einem Zimmerbrand in die Hebelstraße gerufen. Die Leitstelle meldete einen Zimmerbrand in einem Dreifamilienhaus. Vor Ort meldete der Führer des Einsatzleitwagens, Lars Hoffmann, eine Rauchentwicklung im ganzen Gebäude.

Der Atemschutztrupp des kurz danach eintreffenden Löschfahrzeuges setzte einen Rauchvorhang, um das Ausbreiten des Rauches zu verhindern, musste dann die Tür zur Wohnung öffnen und trug einen Löschangriff vor. Glücklicherweise waren keine Personen in Gefahr, da fast alle Bewohner des Hauses durch die installierten Rauchmelder das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Die noch in der Brandwohnung befindliche Person wurde vorsorglich dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in der Klinik übergeben.

In der Brandwohnung ist ein erheblicher Sachschaden entstanden, der jedoch keinen Einfluss auf andere Wohnungen im Haus hatte. In dem Gebäude wurde parallel zu den Löschmaßnahmen eine Überdruckbelüftung vorgenommen. Insgesamt waren drei Atemschutztrupps im Einsatz. Neben den Löscharbeiten wurde das Gebäude von den Atemschutztrupps auch noch nach weiteren Personen durchsucht sowie eine vom Brand ungefährdete hilfsbedürftige Person aus dem Gebäude gebracht, die nach kurzer Untersuchung wieder in die Wohnung zurückgebracht werden konnte. Mit der Drehleiter wurde das Gebäude weiterhin bis in den Morgen honein kontrolliert.

Als abschließende Maßnahmen wurden Nachlöscharbeiten sowie Kontrolltätigkeiten mit der Wärmebildkamera sowie die Notschließung der Brandwohnung durchgeführt. Der Einsatz stand unter der Leitung von Kommandant Walter Leschinski. Die Feuerwehr war mit 17 Personen und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Hinzu kommen die Rettungsdienste und Polizeibeamten. pol